Saamelaiskulttuuri on erityisen haavoittuvainen ilmastonmuutokselle – saamelaiset saavat vihdoin äänensä kuuluviin ilmastopolitiikassa

Saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtaja, Oulun yliopiston tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi sanoo, että ilmastoneuvosto on esimerkkinä muille.

Saamelainen ilmastoneuvosto on ympäristöministeriön mukaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kansallinen elin, jonka odotetaan edistävän alkuperäiskansojen oikeuksia.

Ilmastoneuvosto on uusi asiantuntijaelin, jonka näkökulmat on pyrkimyksenä ottaa osaksi ilmastopolitiikan valmistelua.

Muualla maailmassa alkuperäiskansojen näkökantaa ilmastopolitiikkaan ei ole juurikaan otettu huomioon. Maailmanlaajuisessa mittakaavassa saamelainen ilmastoneuvosto toimiikin tiennäyttäjänä.

– Alkuperäiskansojen ääni katsotaan samanarvoiseksi kuin muiden tieteentoimijoiden ääni. Tämän vuoksi se on erityistä, toteaa saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtaja, Oulun yliopiston tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi.

Saamelaisen ilmastoneuvoston tehtävänä on muun muassa antaa lausuntoja niin kansainvälisistä kuin saamelaisalueenkin suunnitelmista.

Ilmastoneuvosto myös tuottaa saamelaisten kulttuuriin ja oikeuksiin liittyvää tietopohjaa, jotta ilmastonmuutoksen haasteisiin voidaan sopeutua paremmin.

Saamelaiskulttuurin sanotaankin olevan erityisen haavoittuvainen ilmastonmuutokselle. Ilmasto lämpenee arktisilla alueilla huomattavasti nopeammin kuin muualla maailmassa.

- Ilmastoneuvostoa tarvitaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon saamelaisyhteisölle tuomien haasteiden ratkaisemiseksi, summaa Näkkäläjärvi.

Neuvostossa tieteenalojen sekä perinteisen tiedon haltijoita

Saamelaiseen ilmastoneuvostoon nimettiin 12 edustajaa neljä vuotta kestävälle kaudelle.

Neuvostossa on edustettuna saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita sekä edustus keskeisiltä tieteenaloilta.

Saamelaisen ilmastoneuvoston tieteenalojen edustajat ovat puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärven lisäksi Hilppa Gregow Ilmatieteen laitoksesta, Rauna Kuokkanen Lapin yliopistosta, Päivi Meriläinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Markku Ollikainen Suomen ilmastopaneeli ja Henni Ylänne Itä-Suomen yliopistosta.

Saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita neuvostossa edustavat Esko Aikio Utsjoelta, Petra Biret Magga-Vars Sodankylästä, Antti-Oula Juuso Enontekiöltä, Raija Lehtola Inarista, Tuomas Semenoff Inarista ja Jussa Seurujärvi Inarista.