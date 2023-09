Kansallispuistojen retkeilijöille kaavaillaan vapaaehtoista käyntimaksua – maksaisitko sinä?

Kansallispuistojen luonto on houkutellut tänäkin kesänä sankoin joukoin retkeilijöitä. Korona-ajan kaltaista ryntäystä kansallispuistoihin ei ole ollut, mutta pitkällä aikavälillä kävijämäärät ovat nousseet reippaasti.

– Olemme tasaisesti kasvavissa kävijämäärissä ja ennustamme, että se tulee jatkumaan myöskin tulevaisuudessa, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson.

Metsähallituksen alustavien tietojen mukaan kansallispuistojen kävijämäärä näyttää olleen tänä vuonna samaa luokkaa kuin viime vuonna. Viime vuonna käyntejä oli 3,55 miljoonaa.

Muista Euroopan maista tulleita turisteja on tänä vuonna käynyt viime vuotta enemmän.

Kolin kansallispuistossa on tänäkin kesänä käynyt runsaasti retkeilijöitä. Ulkoilijoita Kolilla 18. elokuuta. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kun retkeily kansallispuistoissa on vilkasta, myös huoltotöille on tarvetta.

– Kun on taukopaikkoja, missä on puuta ja on huusseja, ne vaativat huoltotöitä. Reitit vaativat jatkuvaa ylläpitoa. Tietenkin kun hoidamme luonnonsuojelualueverkostoa, teemme ihan luonnon hoitoa, Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson sanoo.

Viime vuosina kansallispuistoihin syntynyttä korjausvelkaa on saatu kurottua erillisrahoituksella. Jotta korjausvelkaa ei synny uudestaan, kunnostusta pitäisi Janssonin mukaan tehdä jatkuvasti.

Lisätuloja retkeilijöiltä ja yhteistyöyrityksiltä

Hallitus on esittänyt hallitusohjelmassaan kansallispuistojen rahoitukseen uusia lisäkeinoja:

Hallitus toteaa mahdollistavansa kansallispuistojen rahoituspohjan vahvistumisen vapaaehtoisten käyntimaksujen muodossa. Se aikoo myös selvittää mahdollisuuksia hyödyntää yhteistyöyrityksiltä perittäviä maksuja.

Ympäristöministeriön mukaan hallitusohjelman kirjauksia on tarkoitus lähteä edistämään alkusyksystä.

Suomen neljääkymmentäyhtä kansallispuistoa peruspalveluineen hoitaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Metsähallituksen luontopalvelujohtaja suhtautuu hallitusohjelman uusiin keinoihin myönteisenä lisämahdollisuutena.

– Meidän perusviestimme on kuitenkin se, että sillä ei pystytä korvaamaan riittävää perusrahoitusta, Henrik Jansson sanoo.

Metsähallituksen luontopalvelujohtajan Henrik Janssonin mukaan hallitusohjelmaan kirjatut kansallispuistojen rahoitusta vahvistavat keinot ovat myönteinen lisämahdollisuus, kunhan perusrahoitus on riittävä. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Valtion budjetista tuleva perusrahoitus selviää syksyn aikana budjettineuvotteluissa.

Tällä hetkellä Metsähallituksen Luontopalvelut saa ympäristöministeriöltä rahoitusta kansallispuistoille noin 44 miljoonaa euroa vuodessa. Muilta ministeriöiltä Luontopalveluille tulee selkeästi pienempiä summia, jotka eivät kohdennu välttämättä juuri kansallispuistoihin.

Metsähallitus haluaa kysyä ideoita retkeilijöiltä

Siitä, mihin hallitusohjelmassa mainittu vapaaehtoinen käyntimaksu kohdistuisi, ei vielä ole konkreettisia suunnitelmia. Metsähallitus toimii ministeriöiden ohjauksessa, mutta luontopalvelujohtajan mukaan ehdotuksia kannattaisi kysyä retkeilijöiltä itseltään.

– Jos nyt tässä vapaasti visioi, niin esimerkiksi vapaaehtoisia polttopuumaksuja tai vapaaehtoisia reittimaksuja voisi maksaa, jos haluaa tukea. Varmasti siihen tarvitaan järjestelmiä ja tapoja, millä se voidaan kätevästi tehdä, Henrik Jansson sanoo.

Myöskään yhteistyöyritysten maksujen selvittämisestä ei ole tässä vaiheessa konkretiaa. Yritykset tuottavat kansallispuistoihin esimerkiksi opastettuja retkiä ja vuokraavat retkeilyvälineitä.

Kansallispuistoissa toimivat yrittäjät tekevät tälläkin hetkellä Metsähallituksen kanssa yhteistyösopimuksen ja maksavat kansallispuiston käytöstä.

– Heiltä peritään käyttökorvaus jo tänä päivänä. Eli sellainen on jo olemassa. Tietenkin sitäkin kannattaa pohtia ja vapaaehtoisuuteen perustuen nähdä, onko mahdollisuuksia luoda joitakin uusia tapoja, Henrik Jansson sanoo.

Maksaisivatko retkeilijät vapaaehtoisen maksun?

Kolin kansallispuistossa on noin 80 kilometrin verran merkittyjä reittejä. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kolin kansallispuistossa Lieksassa käyneet retkeilijät pohtivat, olisivatko he itse valmiita vapaaehtoiseen maksuun.

– No kyllä, jos se pieni korvaus on, niin mikäs siinä, jos se auttaa pitämään kansallispuistoja kunnossa, toteaa hankasalmelainen Pentti Ihalainen.

Pentti Ihalainen kertoo, että eläkkeellä ollessa retkeilyyn on aikaa aiempaa enemmän.

Saksassa asuva Minna Potthast kertoo retkeilleensä ystävänsä kanssa useissa Suomen kansallispuistoissa. Hän olisi valmis maksamaan retkeilystä vapaaehtoisen maksun.

– Siinä mielessä olisin kyllä valmis, jos siihen kuuluu esimerkiksi saniteettitilojen huolto, Minna Potthast sanoo.

Hän pohtii, että joillakin alueilla esimerkiksi huussien huoltotyöt ja kuivien polttopuiden tuominen tulentekopaikoille vaativat hyvinkin pitkien matkojen kulkemista.

Olli Karhu Nivalasta otti valokuvia Ukko-Kolilla Kolin kansallispuistossa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Ukko-Kolin laelle kiivennyt nivalalainen Olli Karhu miettii, olisiko valmis maksamaan vapaaehtoisen maksun kansallispuistoissa käymisestä.

– No miksei. Ovathan nämä tosi mahtavia maisemia. Mutta onhan se mahtavaa, että kaikki pääsevät ilmaiseksi kulkemaan eikä se ei rajoita sitä, miten ihmiset lähtevät käymään. Se voi olla sitten estävä tekijä, Olli Karhu sanoo.

”Haluamme, että luonto on aina auki”

Kansallispuistojen käyttäjien pakollisetkin retkeilymaksut ovat aika ajoin olleet esillä. Sellaisia ei hallitusohjelmaan kuitenkaan sisälly.

Metsähallituksen luontopalvelujohtajan Henrik Janssonin mukaan Suomen laajoissa kansallispuistoissa maksujen kerääminen olisi hankalaa. Suomessa jokaisenoikeudet myös oikeuttavat luonnossa liikkumiseen.

– Sitten on myös ihan tasa-arvokysymys. Haluamme, että kaikki pääsevät luontoon ja että luonto on aina auki, Henrik Jansson sanoo.

Ukko-Kolin laelta Pieliselle aukeava näkymä on yksi Suomen kansallispuistojen tunnetuimmista maisemista. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Suomen kansallispuistojen vetovoima on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Henrik Janssonin mukaan kansallispuistoista on tullut brändi, joka ikään kuin takaa kävijöille tietynlaisen kokemuksen. Myös tiedostava matkailu on kasvanut. Lisäksi hyvinvointitrendi on lisännyt kansallispuistojen suosiota.

– Saadaan stressiin ja kiireiseen elämään helpotusta, kun käydään luonnossa. Ja luonnon hyvinvointivaikutukset ovat ihan kiistattomat. Niitä ammennetaan nimenomaan näistä kohteista, Henrik Jansson sanoo.