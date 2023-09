Suomeen syntyi pitkästä aikaa sotakoiria ja ne saavat nimensä komentajilta – tältä näyttävät SA Valtonen ja kumppanit

Porin prikaatin sotakoirakennelissä koettiin ikimuistoinen hetki heinäkuussa. Saksanpaimenkoira Kiti, Dosmarin Kiribati, sai pentueen, joka on kennelin ensimmäinen 13 vuoteen.

Kuukauden ikäiset pennut nukkuvat suuren osan ajasta. Pentujen makuualustana on armeijan käyneille tuttu, ruutuinen päiväpeite.

Vierailijat pennut ottavat vastaan uteliaana ja varsin riehakkaina. Pian ruokailun jälkeen on kuitenkin jälleen unien aika.

Porin prikaatin sotakoiraosaston johtaja Tero Rissanen kertoo, että oman pentueen tekemisen mahdollisti sopivan nartun ja uroksen löytyminen sekä uusien koirien tarve Puolustusvoimille. Siviilimarkkinoilta olisi ollut saatavissa pentuja, mutta kennel päätti itse lisätä koirien määrää.

– Pennuista saadaan uusia maanpuolustajia, Rissanen myhäilee.

Pennut imagonrakentajina

Puolustusvoimat kertoi iloisesta perhetapahtumasta sosiaalisessa mediassa. Tuhannet katsojat pääsivät myös seuraamaan muutaman viikon ikäisten pentujen edesottamuksia suorassa lähetyksessä. Päätähdet ottivat tilanteen haltuun rauhallisesti. Ne nukkuivat suurimman osan ajasta.

Puolustusvoimien imagolle pennut tekevät hyvää.

– Pennut sulattavat karheimmatkin sydämet, ja ovathan koiranpennut söpöjä. Olen saanut paljon yhteydenottoja ja haastattelupyyntöjä, pennut kyllä kiinnostavat, Tero Rissanen kertoo.

Avaa kuvien katselu Näistä karvapalloista tulee isoina sotakoiria. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Pentujen koulutus alkaa heti syntymästä. Aluksi koulutus on lähinnä sitä, että pennut oppivat koiramaailman perussääntöjä emältään.

– Kuukauden kuluttua syntymästä ihminen tulee mukaan. Ympäristöopilla aloitetaan: totuttamalla pennut ympäristöön, kertoo Tero Rissanen.

Ensimmäinen oppi on, että maailma ei ole paha vaan hyvä.

– Pennuille annetaan myönteisiä kokemuksia.

Pennut koulutetaan pääosin partioräjähde-, jälki- ja räjähdekoiriksi. Niissä on jo nähtävissä viitteitä soveltuvuudesta sotakoiran tehtäviin.

Tero Rissanen näkee pennuissa aktiivisuutta ja määrätietoisuutta. Myös omapäisyyttä löytyy tietyillä pennuilla.

Rotuna saksanpaimenkoira soveltuu moniin tehtäviin.

– Saksanpaimenkoira on koiramaailman kymmenottelija. Se on laadukas, kykenee moniin asioihin ja on takuuvarma, luonnehtii Rissanen.

Avaa kuvien katselu Pentujen touhutessa eivät päiväpeiton ruudut pysy suorassa. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Nimet komentajilta

Pentujen nimiksi on päätetty antaa Porin prikaatin komentajien sukunimiä.

Ensiksi syntynyt pentu saa nimekseen nykyisen komentajan nimen. Nimi muodostuu Puolustusvoimien kennelnimestä SA ja nykyisen komentajan sukunimestä Valtonen. Koira kastetaan SA Valtoseksi.

Pentukatraasta löytyvät myös muun muassa SA Kalliomaa, SA Aherto ja SA Räty. Nimet ilmoitetaan virallisina niminä Kennelliittoon.

Virallisten nimien lisäksi pennut saavat niin sanotun kirjanpitonimen. Sotakoiraosaston johtaja Tero Rissanen kertoo, että Puolustusvoimilla on tapana nimetä kaikki saman vuoden aikana syntyneet pennut tietyllä alkukirjaimella.

Tänä vuonna syntyneiden koirien nimet alkavat V-kirjaimella. Kyse ei ole virallisesta nimestä, vaan se on rekisteritunnus tai sarjanumero, joka muodostuu nimestä ja numerosta.

Pentujen ohjaajat voivat antaa vielä omat kutsumanimensä koiralleen.

