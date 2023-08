”Ilman kalaa ei tule markkinoitakaan”, sanoo Helsingin silakkamarkkinoiden järjestäjä

Helsingin silakkamarkkinat ovat osa Suomen pääkaupungin kalakauppaa ja ruokakulttuuria. Silakka on perinteinen ja suosittu kalalaji Suomessa. Helsingin kalatori on tarjonnut syksyisin laajan valikoiman tuoreita ja savustettuja silakkatuotteita.

Euroopan komissio on ehdottanut silakan kalastuksen kieltämistä Suomen lähivesillä vuodelle 2024. Jos ehdotus hyväksytään, vaikuttaisi se voimakkaasti Suomen merikalastukseen, kalakauppaan ja Helsingin jokasyksyisiin silakkamarkkinoihin.

Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen sanoo, että juuri annetusta lausunnosta päätetään lokakuun 23.–24. päivä. Sitä ennen kukin maa antaa lausuntonsa asiasta.

– Veikkaan, että luvassa on äänekästä vastustusta, etenkin Suomesta ja Ruotsista, Karttunen sanoo.

Ehdotus on lyönyt suomalaiset kala-alan ammattilaiset ällikällä.

– Silakkamarkkinat ovat ehdottomasti vaarassa. Sen verran minussa on vanhaa virkamiestä, että ajattelen aina, että kaiken takana on joku järki, mutta vaikeaa sitä on nyt tässä nähdä. Aivan käsittämätöntä, sanoo silakkamarkkinoita järjestävän Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula.

Komissio ehdottaa täydellistä kohdennetun kalastuksen kieltämistä silakalle, ja silakan pyynti sallittaisiin vain pienellä kiintiöllä kilohailin pyynnin sivusaaliina. Ehdotuksen perusteluna ovat silakkakantojen pienentymiset ja yksilöiden pieneneminen.

Nikula on huolissaan kalastajien ammattikunnan tulevaisuudesta.

– Meiltä lähtee yksi tapahtuma, mutta kalastajilta lähtee koko elinkeino alta.

Avaa kuvien katselu 1970-luvulta lähtien silakkamarkkinoille on kuulunut erilaista ohjelmaa, kuten silakkaraati, joka tunnettiin aiemmin nimellä maustekalakilpailu. Nykyisessä kilpailussa silakkaraati koostuu vuosittain vaihtuvista jäsenistä, ja he maistelevat kalastajien tuotteita kahdessa sarjassa: vuoden maustekala ja silakkayllätys. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Nikulan mukaan ilman kalaa ei ole markkinoitakaan.

– Olemme käyneet silakkamarkkinoiden sisällä keskustelua siitä, mitä silakkamarkkinoiden tulee olla ja mitä se ei ehdottomasti saa olla. Kaiken keskiössä on tietysti itse silakka. Viimeinen asia, mitä me sinne haluamme, on metrilakua ja pomppulinnoja, Nikula sanoo.

Liki 300 vuotta vanha tapahtuma

Helsingin kalatori sijaitsee Etelärannassa, Kauppatorin alueella, ja se on yksi Helsingin tunnetuimmista markkinapaikoista. Silakkamarkkinat järjestetään Helsingissä yleensä lokakuun alussa.

Tapahtuma sai alkunsa vuonna 1743, kun Helsinki sai kuninkaan päätöksellä oikeuden järjestää vuosittain kahdet vapaa­markkinat: Paavalin päivänä 25. tammikuuta ja mikkelinpäivänä 29. syyskuuta.

Avaa kuvien katselu Toisen maailmansodan jälkeen silakkamarkkinoiden merkitys väheni, sillä kalaa alettiin tuoda kaupunkiin ympäri vuoden. Monilla paikkakunnilla silakkamarkkinat lopetettiin kokonaan, mutta Helsingissä perinne säilyi. Vuodesta 1976 lähtien Esplanadin kauppiaat elvyttivät hiipumassa olleen perinteen. Kuva: Aho & Soldan.

Nikulan mukaan tapahtuma on saanut erityiskiitosta perinteissä pysymisestä.

– Markkinoilla on aidosti suuri valikoima kalaa, ja niin sen myös haluamme pitää. Laivoissa olevat kalastaja ovat meidän pääesiintyjämme, ja myytävät kalat ovat ne biisit, jotka he esittävät. Saamme erityiskiitosta siitä, että olemme tapahtuma, jossa kala on edelleen keskiössä.

Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtajan mielessä on tuoreena korona-aikojen aiheuttamat vaikeudet. Hän korostaa, että viikon mittainen kalatapahtuma on elintärkeä tulonlähde kalastajille.

– Kuinka pitkään tällaista kieltolakia pidettäisiin voimassa, vuosikin on pitkä aika. Korona-aikoina teimme todella paljon töitä, että saimme pidettyä silakkamarkkinat hengissä. Tiedämme, että se viikko Helsingin torilla on todella tärkeä tulonlähde kalastajille.

Hänen mukaansa moni kalastaja saattaa lopettaa kalastuksen vuoden tauon takia.

– Jos markkinat olisivat koronan takia loppuneet, niin meillä oli aito vaara, että jengi olisi pistänyt verkot seinään. Ja taas olisi ollut kalastajia paljon vähemmän alalla.

Yle vieraili Helsingin silakkamarkkinoilla vuonna 2019.

