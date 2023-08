Konkurssiin mennyt taloyhtiö Varkaudessa on nyt huutokaupattavana – lähtöhinta nolla euroa

Varkaudessa konkurssiin mennyt taloyhtiö on nyt huutokaupattavana konkurssihuutokauppa.fi-sivustolla

Kohteella ei ole lähtöhintaa. Minimikorotukseksi huutokaupassa on määritelty 500 euroa.

Huutokauppa sulkeutuu syyskuun 8. päivänä. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen.

Yle uutisoi viime viikolla, että kokonainen taloyhtiö on mennyt konkurssiin Varkauden keskustassa. Osoitteessa Kauppakatu 40 sijaitseva kiinteistö on tällä hetkellä osittain tyhjänä. Talossa on muutama yritys ja useampia asukkaita.

Lähes parikymmentä asuntoa ja seitsemän liikehuoneistoa

Konkurssi johtui maksamattomista vastikkeista ja epäonnisista yrityskaupoista. Yle haastatteli kiinteistösijoittaa, joka omisti taloyhtiössä liikekiinteistön. Hän ja toisen liikekiinteistön omistaja eivät maksaneet vastikkeita, ja taloyhtiö otti liikekiinteistöt hallintaansa.

Taloyhtiö yritti pelastaa taloutensa nostamalla vastikkeita, mutta se ei riittänyt. Taloyhtiö haettiin konkurssiin.

Huutokauppailmoituksesta käy ilmi, että vuonna 1974 rakennetussa kiinteistössä on 18 asuinhuoneistoa ja seitsemän liikehuoneistoa. Liiketiloista iso osa on ollut tyhjänä jo muutaman vuoden. Tontti on taloyhtiön oma.

Varkauden kaupunki ei aio pelastaa huutokaupattavana olevaa kiinteistöä. Varkauden kaupunginjohtaja kertoi Ylelle viime viikolla, että kaupunki voisi olla kiinnostunut kiinteistöstä vain siinä tapauksessa, että sille olisi tiedossa käyttöä.

Päivitämme uutista.