Turkistarhojen tarkastukset alkavat pohjalaismaakunnista – kaikki lintuinfluenssatapaukset on tarkoitus saada selville

Ruokavirasto haluaa kattavan kuvan lintuinfluenssatilanteesta suomalaisilla turkistarhoilla. Siksi kaikki noin 400 tarhaa on tarkoitus tarkistaa.

Osastonjohtaja Terhi Laaksonen Ruokavirastosta perustelee, että tähän mennessä esimerkiksi lieväoireiset tapaukset ovat saattaneet jäädä tarhaajilta huomaamatta ja raportoimatta.

– Tällä hetkellä emme voi olla varmoja, että näytteenotolla on saatu kiinni kaikki positiiviset tapaukset tarhoilla. Näytteitä on otettu alueilla, joissa lintuinfluenssaa on sekä tarhoilta, joissa on ilmennyt tartuntoja, kertoo Laaksonen.

Kattavat tarhatarkistukset alkavat syyskuun toisella viikolla täydellä teholla.

Suomen eläinlääkärit valmistautuvat jättimäiseen turkistarhojen tarkastamisurakkaan: Maailma katsoo meitä

Työ alkaa minkkitarhoilta

Näytteenottajat aloittavat työnsä minkkitarhoilta, joita on noin 130.

Ensimmäiseksi käydään minkkitarhoilla Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla, sillä tautia on tavattu Suomessa pelkästään pohjalaismaakuntien tarhoilla.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla on tarhakeskittymä ja siellä käydään alkuvaiheessa, mutta muualla maassa on vain yksittäisiä tarkastettavia minkkitarhoja.

Terhi Laaksonen toteaa, että työ alkaa minkeistä, koska juuri minkeissä voivat yhdistyä sekä lintuinfluenssavirus että ihmisen kausi-influenssavirus ja muuntua uudenlaiseksi.

– Ihmisten kausi-influenssavirus alkaa levitä loka-marraskuun vaihteessa. Toivon, että saamme minkkitarhoilta tarpeeksi kattavan kuvan ennen kuin ihmisten kausi-influenssavirus alkaa yleistyä.

Virologi varoittaa: Lintuinfluenssavirus turkistiloilla on iso uhkakuva, kun ihmisten influenssakausi alkaa

Tavoite on, että maan minkkitarhat olisi käyty läpi lokakuun loppuun mennessä. Sen jälkeen vuorossa ovat ketut ja supikoirat.

Lintuinfluenssaa on löydetty 25 tarhan ketuissa, minkeissä ja supeissa.

Laaksonen arvioi, että tartuntatarhojen määrä voi tarkastuksissa kasvaa, mutta todennäköisesti kuitenkin vain muutamilla tapauksilla.

Ruuhkia luvassa

Laaksosen mukaan haasteita ovat organisoinnissa aiheuttaneet esimerkiksi näytteiden kuljetuslogistiikka ja laboratoriokapasiteetin varmistaminen. Myös lisää näytteenottajia on täytynyt löytää.

Ruokavirasto ennakoi ruuhkaa laboratorioihinsa, sillä viranomaisnäytteitä ei voida tutkia muissa laboratorioissa.

Työtä onkin organisoitu uudella tavalla. Kun tähän mennessä kuolleista turkiseläimistä on otettu näytteet (jä lähetetty Helsinkiin analysoitavaksi) pelkästään Ruokaviraston Seinäjoen yksikössä, jatkossa sitä tekevät myös viraston yksiköt Kuopiossa, Oulussa ja Helsingissä.

– Ihmisten kausi-influenssa aiheuttaa tässä aikatavoitteen eli tämä on jonkinlaista kilpajuoksua. Työ on todella suuri juuri eläinlääkäreille ja laboratorioille, mutta tämä on ihmisten terveyden kannalta niin merkittävä asia, että jätetään sitten joitain muita töitä tekemättä.