Tiukka rahatilanne pakottaa jopa kasvukaupungin pohtimaan, jätetäänkö pienet koululaiset ilman iltapäivätoimintaa

Iltapäivätoiminta on perusopetuslaissa säädetty, mutta kunnilla ei ole velvollisuutta tarjota sitä. Arkistokuva.

Ensi vuoden talousarvion laadinta alkaa ja sen yhteydessä joudutaan pohtimaan, mitkä palvelut ovat pakollisia ja mitkä vähemmän. Seinäjoella keskusteluun on noussut iltapäivätoiminnan tulevaisuus.

Iltapäivätoiminnan tulevaisuudesta on noussut huoli Seinäjoella. Syksyn ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa ilmeni, että osana sivistystoimen ensi vuoden talousarvion tarkastelua katsotaan myös iltapäivätoiminnan tarve.

Valtuustossa esitettiin aloite iltapäivätoiminnan laajentamisesta, mutta se päädyttiin torppaamaan ja keskustelu alkoikin koko iltapäivätoiminnan tulevaisuudesta.

Seinäjoki on kasvava kaupunki, joka haluaa profiloitua myös lapsi- ja perheystävällisenä kaupunkina. Siksi asiassa näyttäytyy selvä ristiriita.

– Ymmärrän toki kaupungin tilannetta. Meillä on paljon koululaisia ja rahaa tulee rajoitetusti. Mutta onhan tässä iso ristiriita, kun samaan aikaan yritetään olla lapsi- ja perheystävällinen kaupunki, mutta sitten ei tehdä muuta kuin se lakisääteinen palvelu, harmittelee varavaltuutettu ja kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Henna Helmi Heinonen (kesk.).

Ruutuvapaata aikaa

Heinonen on koulupsykologi, Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen puheenjohtaja sekä viiden lapsen äiti, joka on sitä mieltä, että iltapäivätoiminnan merkitys on kasvanut entisestään viime vuosina.

Monen lapsen iltapäivä kuluu helposti pelkästään puhelimen äärellä.

– Se ei ole enää sitä, että mennään koulusta kotiin ja leikitään kavereiden kanssa. Se on sitä joillekin, mutta hyvin monelle se on ruutuaikaa. Vanhemmat on nykyään melko hampaattomia sen asian kanssa. Hekin tarvisivat tähän tukea.

Hän pitää ongelmaa yhteiskunnallisena, johon pitäisi pyrkiä vaikuttamaan.

– Haluaisin nähdä, että yhteiskunta pystyisi vastaamaan tähän niin, että voitaisiin tarjota kaikille alakouluikäisille iltapäivätoimintaa. Se olisi sitä ruutuvapaata aikaa, jossa lapset saisivat oppia sosiaalisia taitoja. Lisäksi vanhemmat saisivat olla töissä levollisin mielin, kun tietäisivät, ettei lapsi ole kotona yksin ruudulla tai pelkää, pohtii Heinonen.

Yksi kohde monien joukossa

Seinäjoen kasvatus- ja opetuslautakunta aloittaa keskiviikkona ensi vuoden talousarvion käsittelyn, jonka yhteydessä keskustelu myös iltapäiväkerhoista käydään. Lautakunnan jäsenet ovat saaneet etukäteen nähdäkseen, minkälaiset paineet ovat edessä.

Seinäjoen kaupungin sivistysjohtaja Antti Takala muistuttaa, että iltapäivätoiminta on vain yksi mahdollinen kohde monien muiden joukossa.

– Se on keskustelun aihe isossa kokonaisuudessa, joka alkaa nyt. Keskusteluun tuodaan, mitä mikäkin maksaa, mikä on lakisääteistä ja mikä ei, mistä voidaan karsia ja mistä ei, Takala selventää.

Sivistystoimessa on paljon lakisääteisiä palveluja, jotka on hoidettava, joten karsiminen ei tule olemaan helppoa.

Takala sanoo, että kyse on menojen kuriin laittamisesta.

– Kyse ei suoranaisesti ole säästöistä vaan siitä, että menot ovat nousseet, ja niitä pitäisi saada pienennettyä.

Tuottojen määrä on pienentynyt

Iltapäivätoimintaa tarjotaan Seinäjoella koulujen yhteydessä joko kaupungin tai yksityisten palveluntuottajien järjestämänä. Tällä hetkellä sitä on tarjolla 23 koululla, mutta ei kaikkein pienimmillä.

Viime keväänä Seinäjoki korotti iltapäivätoiminnan maksua 140 eurosta 150 euroon. Sen jälkeen lasten määrä on vähentynyt ja samalla siis iltapäiväkerhoista tulleiden tuottojen määrä on pienentynyt.

Seinäjoen valtuusto käsitteli iltapäivätoiminnan laajentamisen liittyvää valtuustoaloitetta maanantaina. Aloitteessa toivottiin, että kaikille seinäjokelaisille 1.–2.-luokkalaisille tarjottaisiin yhdenvertainen mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaa, myös siis pienille kouluille.

Valtuusto päätti äänin 28–22 pysyä kaupunginhallituksen ehdotuksessa, jonka mukaan iltapäivätoimintaa ei laajenneta. Syynä ovat kustannukset ja se, että ilmoittautuneita oli pienillä kouluilla ollut liian vähän.