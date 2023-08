”Hyvänen aika! Mikä tämä on? Sehän liikkuu!” – australialaisen naisen aivoista löytyi elävä loismato

Ihmisen aivoista ei ole koskaan ennen havaittu elävää loismatoa. Tutkijoiden mukaan löytö on taas uusi esimerkki ihmisten ja eläinten liian läheisestä kontaktista.

Leikkaussalillinen terveysalan ammattilaisia Australian Canberrassa koki elämänsä yllätyksen, kun 64-vuotiaan naisen aivoja leikattiin.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan nainen oli kuukausien ajan kärsinyt vatsavaivoista, yskästä ja yöhikoilusta, myöhemmin myös unohtelusta ja masennuksesta. Hänet otettiin sairaalaan tammikuussa 2021 aivojen oikeanpuoleisessa etulohkossa havaitun epänormaaliuden vuoksi. Totuus paljastui kesäkuussa 2022 neurokirurgi Hari Priya Bandin johtamassa leikkauksessa.

– Ajattelin, että juku, täällä on jotain todella erikoista. Otin pinsettini, vedin sen ulos ja ajattelin, että hyvänen aika, mikä tämä on? Sehän liikkuu! Kaikki olivat shokissa. Löytämämme mato liikkui iloisesti, jopa kiivaasti aivojen ulkopuolella, tohtori Bandi kertaa tapahtunutta.

Se oli 8-senttinen loismato Ophidascaris robertsi.

– Vaikka tässä on vahva yök-tekijä, niin tällaista tartuntaa ihmiseen ei ole koskaan aikaisemmin dokumentoitu, infektioasiantuntija Sanjaya Senanayake kertoo.

Mato tuli ehkä käärmeen ulosteen saastuttamasta pinaatista

Nainen sai madon mahdollisesti kerättyään lamopinaattia eli uudenseelanninpinaattia järven rannalla. Samalla alueella elää mattopyton-käärmeitä, joille Ophidascaris robertsi on tavallinen riesa.

Loistutkija Mehrab Hossain arvelee, että nainen käytti käärmeen ulosteen ja loismadon munien saastuttamaa pinaattia ruoanlaitossa.

Australian terveysviranomaiset pitävät elävän madon löytymistä ihmisen aivoista esimerkkinä huolestuttavasta ilmiöstä. Australian kansallisen yliopiston raportin mukaan ihmisestä on löytynyt 30 uudenlaista tartuntaa 30 viime vuoden aikana. Kolme neljäsosaa niistä on ollut zoonoottisia eli tauteja, jotka hyppäävät eläimestä ihmiseen.

– Tämä osoittaa, että kun ihmiskunta lisääntyy, elämme yhä lähempänä eläimiä ja kajoamme niiden olinpaikkoihin. Törmäämme tähän ilmiöön tämän tästä, oli kyse Nipah-viruksesta, joka on siirtynyt lepakoista sikoihin ja edelleen ihmisiin tai Sarsin tai Mersin tapaisesta koronaviruksesta, joka mahdollisesti on loikannut lepakoista toisiin eläimiin ja edelleen ihmisiin. Vaikka koronaepidemia hiljaa hiipuu pois, on tärkeätä, että epidemiologit ja hallitukset ovat tarkkoina tartuntatautien suhteen, tohtori Senanayake sanoo.