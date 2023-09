Tästä lähiöstä saisi hyvän kolmion 27 000 eurolla ja kaikki palvelut, mutta ostajia ei kiinnosta

76 neliön kolmio lasitetulla parvekkeella loistavien kulkuyhteyksien päässä maksaisi 27 000 euroa. Vastaavan kokoisen asunnon saisi myös kuuden–seitsemän kilometrin päästä kaupungin keskustasta – mutta hinta pomppaa 113 000 euroon.

Kotkan Karhuvuoresta keväällä 2020 kaksionsa ostanut Ari Kaulio ei paljasta asuntonsa hintaa, mutta hän on tyytyväinen hankintaansa. Vajaan 60 neliön parvekkeellinen asunto ei kaivannut juuri muuta kuin vähän maalia pintaan ja uudet kodinkoneet keittiöön. Taloyhtiössäkään ei ollut isoja remontteja tiedossa, vaikka talo on valmistunut vuonna 1967.

– Katselin asuntoja kyllä muualtakin, mutta hinta oli se, mikä ratkaisi aika paljon. Keskustassa hinnat olivat aika paljon korkeammat. Kotkansaarelta en olisi saanut samalla rahalla mitään, sanoo Ari Kaulio.

Avaa kuvien katselu Ari Kaulio myi keskustasta kolmion ja osti tilalle kaksion. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Lähiöstä saa kerrostaloasunnon vain murto-osalla siitä hinnasta, minkä joutuisi maksamaan kaupungin keskustassa.

Kotkan Karhuvuoressa kerrostaloasunnon keskimääräinen neliöhinta on Ylen asuntohintakoneen mukaan 420 euroa neliöltä. Keskustassa Kotkansaarella yhdestä asuinneliöstä joutuu maksamaan 1 673 euroa. Syyt ovat kiinteistövälittäjien mukaan yksinkertaiset. 1960- ja 1970-luvulla rakennetuissa taloissa on valtavasti korjausvelkaa.

– Esimerkiksi jos putkiremontti on tekemättä, laskee se asuntojen myyntihintaa, sanoo kiinteistövälittäjä ja myyntipäällikkö Tiina Lustig kiinteistövälitys Aninkaisesta Kotkasta.

Mainettaan parempi alue

Kotkan Karhuvuori on noin 3 500 asukkaan kerrostalolähiö. Asukkaissa on kaiken ikäisiä lapsista ikäihmisiin. Vuoden keskitulot pyörivät 18 000 euron tuntumassa.

Tilastojen valossa Karhuvuori on hyvin tavallinen suomalaiskaupungin lähiö, joka siitä huolimatta kärsii Kotkassa huonosta maineesta.

– Ostaja etsii asuntoa, joka saisi olla edullinen, mutta toteaa samaan hengenvetoon, että Karhuvuoreen en lähde, kertoo kiinteistönvälittäjä Miia Hiekkataipale Asunto Alfasta.

Avaa kuvien katselu Karhuvuori on kerrostalolähiö, jossa on sekä omistusasuntoja että vuorataloja. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kiinteistönvälittäjät tietävät, että muutamassa talossa on ollut levottomuuksia, mutta Karhuvuori on mainettaan parempi.

– Ihmisillä on vääristyneitä käsityksiä Karhuvuoresta. Sieltähän on Kotkan paras julkinen liikenne ja peruspalvelut lähellä, sanoo kiinteistövälittäjä Raisa Vänskä kiinteistövälitys Merikotkan pesästä.

Ari Kaulio on asunut nuoruudessaan Karhuvuoressa pariinkin eri otteeseen, mutta tuolloin vuokra-asunnoissa. Häntä ei häiritse asua Karhuvuoressa.

– Joka kaupungista löytyy sellaisia paikkoja. Kotkastakin varmaan löytyy monta muuta paikkaa, jotka saavat joskus negatiivista huomiota. Itselläni ei ole ollut mitään ongelmia, sanoo Ari Kaulio.

Avaa kuvien katselu Karhuvuoren keskellä on lähiöostari, jossa sijaitsevat kauppa, apteekki ja kirjasto. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Lähiöhinnat poikkeavat keskustoista muuallakin

Vastaavia hintaeroja löytyy muualtakin Suomesta. Kuopiossa hinnat ovat pudonneet voimakkaasti Saarijärven ja Kelloniemen kaupunginosissa. Tampereella häntäpäätä pitää Tesoma ja Turussa Varissuo. Jyväskylässä edullisimmat neliöt löytyvät Keltinmäestä, Kangaslammelta sekä Pupuhuhdasta.

Alueita yhdistää niiden ikääntyvä rakennuskanta ja talojen korjausvelka. Jyväskylässä tunnistetaan myös mainehaitta.

– Alueilla on aikanaan ollut paljon kaupungin vuokra-asuntoja, jotka kaupunki on myynyt yksityisille. Vuokraustoiminta on kuitenkin jatkunut, joten alueilla sijaitsee edelleen huomattava määrä vuokra-asuntoja, kertoo kiinteistövälittäjä Visa Suojanen Kiinteistömaailma Tourulasta Jyväskylästä.

Lähiöstä asunnon myyminen vaatii kiinteistövälittäjältä yleensä hieman enemmän ponnisteluja, mutta asunnot käyvät kyllä kaupaksi. Myyntiaika voi olla hyvinkin lyhyt, jos hinta on kohdallaan.

