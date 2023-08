Aki Roukala tietää, miten tehdään loppuunmyyvä tapahtuma, mutta festareiden hirmuhintoja hän ei ymmärrä

Suurin tapahtuma kävijämäärältään oli Blockfest, joka keräsi 80 000 kävijää oheistapahtumat mukaan lukien. Taloudellisia lukemia vielä selvitetään, mutta arvio kesästä on hyvä.

Tampereen festivaalikesä tuli päätökseensä viime viikonloppuna, kun kaupungissa järjestettiin kaksi festaria, Vauhti kiihtyy Tampere ja Festivaali-festivaali.

Molempien lopputulema oli hyvä: Festivaali oli loppuunmyyty, ja Vauhti kiihtyy ilmoitti, että festari järjestetään myös ensi vuonna.

Pirkanmaan festivaalit -yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Heinämäki arvioi, että tämä kesä on ollut tapahtumajärjestäjille hyvä.

Tarkkoja lukuja ei vielä ole, mutta tuntuma on, että tapahtumat ja festarit ovat vetäneet hyvin väkeä.

– Tampere on tapahtumien vahva kaupunki. Toki kesän sää on ollut hyvin vaihteleva, mikä on voinut vaikuttaa tapahtumiin, Heinämäki sanoo.

Blockfest ylivoimainen ykkönen kävijöissä

Tapahtumajärjestäjät ilmoittavat kävijämääränsä eri tavoin: osa huomioi vain myydyt liput, osa laskee mukaan myös kutsutut vieraat ja oheistapahtumat.

Näin lukumäärissä voi olla suuria vaihteluita.

Avaa kuvien katselu Tampereella järjestettyjen musiikkitapahtumien käyntimääriä. Tapahtumajärjestäjät ilmoittavat käyntimääränsä eri tavoin. Tampereen kitarafestivaaleille suurin osa vierailijoista osallistui verkon välityksellä.

Kaksi viikkoa sitten Ratinassa järjestetty ja loppuunmyyty hiphop-musiikkifestivaali Blockfest keräsi jopa 80 000 kävijää oheistapahtumat sekä Tampereen areenalla järjestetyt jatkot mukaan laskettuna. Tampereen talousalueelle jätettyä euromääräistä tulosta tutkitaan parhaillaan.

Myös Tammerfest keräsi ison yleisön, ja kävijöitä oli yhteensä 25 000. Kolmepäiväisestä festivaalista ainoastaan torstaille jäi lippuja jäljelle.

Kesäkuussa Ratinassa järjestetty kaksipäiväinen Tuhdimmat tahdit -raskaan musiikin festarit keräsi Aamulehden mukaan 8 000 kävijää.

Viikinsaaressa järjestetty metallifestari Saarihelvetti veti kahden päivän aikana 5 200 kävijää, mikä oli tapahtuman kävijäennätys.

Avaa kuvien katselu Saarihelvetti teki kesällä kävijäennätyksensä. Tapahtuman järjestämisestä vastaava Rowan Rafferty on tyytyväinen tulokseen. Myös Viikinsaaressa järjestettävä Saariblues keräsi nyt edellisvuotta paremman kävijämäärän, ollen tänä vuonna noin 850. Kuva viime vuodelta. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Huokea hinta näkyi loppukesän lippukaupoilla

Vauhti kiihtyy -festivaali keräsi viime viikonloppuna noin 15 000 kävijää Hakametsän jäähallin parkkipaikalle. Järjestäjä on tyytyväinen väkimäärään, olihan tapahtuma nyt ensi kertaa Tampereella.

– Lopullisia laskelmia tuloksesta ei vielä ole, mutta positiivinen tulos tulee olemaan, se tiedettiin jo ennakkomyynnin perusteella, sanoo tapahtuman järjestämisestä vastaava Marko Savolainen.

Savolainen uskoo, että myöhäiskesän festareille asiakkaita houkutteli lippujen huokea hinta.

– Monessa tapahtumassa kahden päivän lippu maksaa 150 euroa. Me lähdettiin liikkeelle 29,90, josta nostimme hintaa tapahtuman lähestyessä.

Avaa kuvien katselu Blockfest oli väkimäärissä Tampereen festareissa aivan omaa sarjaansa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Festareiden tarjoiltavien hintojen nousuun on kiinnittänyt huomiota puolestaan Festivaali-festivaalin taiteellinen johtaja Aki Roukala. Hän kokee, että kipuraja alkaa olla lähellä.

– Se että testataan, missä se asiakkaan kipuraja on nostamalla hintoja, ei ole mun mielestä hyvän tapahtuman edun mukaista. Vaikka ihminen ostaisi sen oluen tai ruoan, hänelle tulee hyväksikäytetty olo.

Roukalasta festareillakin laadun täytyy korreloida hintojen kanssa. Hän vertaa tilannetta myytävään juomaan.

– Jos juoma on ison panimon bulkkituote, niin en näe perusteita pyytää siitä kaksinkertaista hintaa.

Avaa kuvien katselu – Viikonloppu oli kaikin puolin hyvä, summaa Festivaali-festivaalin taiteellinen johtaja loppuunmyytyä festivaalia. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Toista kertaa Tampereen Pyynikillä järjestettyyn kaksipäiväiseen Festivaali-festivaaliin myytiin 5 000 lippua per päivä.

Roukala suhtautuu onnistumiseen hillitysti.

– Totta kai tyytyväinen voi olla, me ollaan onnistuttu meidän tavoitteessa, mutta me ei olla hirveästi juhlittu näitä onnistumisia. Jos asiat menee niin kun niiden pitääkin mennä, niin onko se juhlimisen aihe?

Taiteellinen jymymenestys jäi tavoitteesta

Hiedanrannasta Tavara-asemalle siirtynyt Uusi Tampere jäi tänä vuonna hiukan taloudellisista tavoitteistaan. Kaksipäiväinen tapahtuma tavoitteli tuhatta kävijää per päivä, mutta lauantai jäi noin puoleen tavoitteesta.

– Se oli niin sanotusti taiteellinen jymymenestys, tapahtuman ohjelmapäällikkö Janne Laurila tiivistää.

– Perjantai meni hienosti, mutta lauantai jäi selvästi tavoitteestaan. Ehkä isommalle yleisölle tuttu pääesiintyjä jäi puuttumaan, Laurila tuumii.

Avaa kuvien katselu Tullikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila kertoo, että juhannuksena järjestetty Valtteri Festival keräsi lähes tuhat kävijää molemmille päiville Tampereen Pakkahuoneelle. Kuva heinäkuulta. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Uusi Tampere järjestettiin samaan aikaan Tammerfestin kanssa. Festari tullaan järjestämään näillä näkymin myös ensi vuonna, mutta tällä hetkellä puntaroinnissa on tapahtuma-ajankohta ja formaatin muovaaminen entistä kevyemmäksi.

Kävitkö kesällä festareilla? Puuttuuko Tampereen kesästä vielä joku musiikkitapahtuma? Voit kommentoida aihetta 1. syyskuuta kello 23:een saakka.