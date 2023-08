Kotihoidon asiakkaat huolestuivat, kun lämmin ruoka vaihtuu pakasteisiin Kärsämäellä

Pohjois-Pohjanmaalla Kärsämäellä hyvinvointialueen tarjoamien kotipalveluaterioiden toimitustapa muuttuu syyskuun alussa radikaalisti.

Vielä nyt lämpimän lounaan on ainakin arkipäivisin tuonut kotiin paikallisen kuljetusyrityksen tuttu henkilö, joka on tarvittaessa auttanut myös ruokailussa.

Jatkossa Menumat-yritys toimittaa pakastetut 18 päivän ruoka-annokset yhdellä kertaa joko asiakkaan pakastimeen tai hänen tilaamaansa Menumat-laitteeseen. Laitteessa on lämmitin, tai vaihtoehtoisesti ruuan voi laittaa mikroon.

Muuta vaihtoehtoa syrjemmällä asuville ja julkista palvelua tarvitseville ei Kärsämäellä enää kohtuuhintaan ole. Muutos on aiheuttanut huolta ja hätää asiakkaissa, joiden mielestä viestintä on ontunut.

– Ruoka on ollut tähän asti pääosin ensiluokkaista. Salaatteja nykyisessä järjestelmässä ei tulisi ollenkaan. Tämä on törkeää ihmisten pilaamista, sanoo kärsämäkinen ateriapalvelun asiakas Jouko Meriläinen.

Avaa kuvien katselu Jouko Meriläinen kokee, että hän ei ole saanut puhelimitse asiasta riittäviä vastauksia. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Asiakkaat ovat saaneet tietää vasta reilu viikko ennen h-hetkeä, millainen muutos on kyseessä. Kärsämäen kotihoidosta on vastannut jo vuosia Terveystalo, sieltä on soitettu asiakkaille, mutta kirjallista tiedotetta ei ole tullut.

Menumatin toimittama ateriapalvelu koskee Kärsämäellä 14–15 kotihoidon asiakasta sekä lähes samaa määrää henkilöitä, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita, mutta ovat halunneet ostaa ateriapalveluja.

Pohjois-Suomessa pakasteruokaa ei juuri muualla käytetä

Myös Kärsämäen kunnanjohtajan Esa Jussilan mukaan muutoksesta ja varsinkin sen sisällöstä viestiminen on osin epäonnistunut. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluvastuuta vielä kesään 2027 Kärsämäellä toteuttava Terveystalo tiedotti asiasta kuntapäättäjille vasta elokuussa.

Tiedossa on ollut, että jonkinlainen muutos on tulossa. Ruokaa tähän asti valmistanut Compass Group sanoi irti sopimuksensa Terveystalon ja ruuan kuljetusyrityksen kanssa toukokuussa.

Syynä oli se, että Mehiläinen lopetti naapurikunnan Siikalatvan hankinnat Compass Groupilta, joten Kärsämäen kylän ulkopuolelle kuljetettavien kotipalveluaterioiden tuottaminen ei ollut enää kannattavaa.

Kärsämäki ja Siikalatva eivät kuulu Pohteen perustamiin, puoli Pohjois-Pohjanmaata kattaviin ateria- ja puhtauspalveluyrityksiin.

Kärsämäellä Terveystalo teki sopimuksen kotiin vietävistä aterioista Menumatin kanssa.

Menumatin asiakkaista suurin osa on etelämpänä Suomessa. Esimerkiksi Lapissa ja Kainuussa ei ole yhtään Menumatin asiakasta, vaikka esimerkiksi Ylitorniolla käyttöönottoa on vuosia sitten harkittu.

Pohjois-Pohjanmaallakin Kärsämäen kaltainen, lähes koko kunnan kotipalveluaterioiden kattava sopimus Menumatin kanssa on harvinainen. Tosin Oulussa yrityksen palveluja on jo ollut, kertoo toimitusjohtaja Kenneth Selén.

Yritys esittäytyi jo kymmenisen vuotta sitten tulevaisuuden vaihtoehtoisena tapana kotiaterioinnille. Menumat toimittaa ruuan koko maassa tällä hetkellä noin 1 500 kotipalvelun asiakkaalle.

Kenneth Selénin mukaan yrityksellä on ollut sopimuksia noin 70 kuntaan, nyt osana hyvinvointialueita. Parhaillaan on menossa paljon kilpailutuksia.

Avaa kuvien katselu Menumatin laitteistoon kuuluu pakastin ja uuni. Kuva on vuodelta 2015. Ruoka on kotimaista. Kuva: Maria Wasström / Yle

Terveystalolta kerrotaan, että kotiin toimitettavien ateriapalveluiden korvaavaa toimittajaa oli vaikea löytää ja yksi vaihtoehdoista oli Menumat.

Hyvinvointialueelle Menumat-ruokailu on yksi vaihtoehto

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Pekka Anttilan (kesk.) mukaan pitkäkestoinen sopimus Terveystalon kanssa oli toimiva vielä kuntien toteuttaessa sote-palveluja. Pian alkavasta ruokapalvelun uudistuksesta Anttilalla ei ole kuitenkaan hyvää sanottavaa.

Avaa kuvien katselu Pekka Anttila on hieman huolissaan siitä, että millaisia vaikutuksia on sillä, että hyvinvointialueen palveluja on lähdetty toteuttamaan kovalla kiireellä. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

– Meidän nykyinen mallimme on toiminut hyvin, ja tämä on säästänyt valtavasti yhteiskunnan resurssia. On hieno asia, että asiakkaan luona on käyty lähes joka päivä. Jos tämä menee automaattiruokintaan ja etävalvontaan, niin todella surullista on ikäihmisten kohtelu.

Kun Yle soitti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen ikäihmisten palveluista vastaaville henkilöille, toimialajohtaja Mervi Koskelle, sekä palvelualuejohtaja Virpi Rääpysjärvelle, heillä ei ensin ollut tarkkaa tietoa Kärsämäen uudesta mallista.

Myöhemmin Rääpysjärvi kertoi Ylelle, että ikäihmisten palveluiden vastuualueen viranhaltijat ovat olleet tietoisia asiasta. Hänen mukaansa Pohde on linjannut, että Menumat-ruokailu on yksi hyvinvointialueen palveluvaihtoehdoista.

”Katsomme nyt ensin, miten tämä tulee toimimaan”

Huolestuneet asiakkaat ja omaiset ovat jo viikkojen ajan soitelleet kunnan poliittisille päättäjille asiasta.

Kunnanjohtaja Esa Jussila haluaa rauhoitella muutoksesta heränneitä huhuja ja siihen liittyviä pelkoja. Hän myöntää, että avoimia kysymyksiä on paljon, mutta uskoo suurella osalla asiakkaita aterioinnin sujuvan pienen harjoittelun jälkeen.

Menumat-laite ilmoittaa tietokoneohjatusti, että olisi aika aterioida, ja kun ruuan laittaa uunin, ilmoittaa se myös valmistumisesta.

– Se voi tukeakin toimintakykyä. Tämä ei alkuun kuulosta inhimilliseltä, mutta katsomme nyt ensin, miten tämä tulee toimimaan. Vastuu on palveluntuottaja Pohteella, ja ravitsemushan on kotihoidossa keskeinen elementti.

Avaa kuvien katselu Kuljetus Sarivaara on kuljettanut kotipalveluaterioita useaan otteeseen viimeisen 15 vuoden aikana. Siitä on kokemusta myös toimitusjohtaja Marja-Liisa Sarivaaralla. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Myös ruuan kuljettajille on satanut kysymyksiä ja huolta ruokatoimituksista.

Toimitusjohtaja Marja-Liisa Sarivaara on ajanut itsekin ruokia. Hänen mukaansa ruokapalvelu on ollut ikään kuin kotihoidon tukena ja jopa korvike, jos kotihoitoa ei ole.

– Osa asiakkaista on huonokuntoisia. Joitain avustetaan pöydän ääreen ja katsotaan vointia. Saatetaan tehdä voileipää ja jutella päivän kuulumisia, autetaan arjen pienissä ongelmissa. On myös sattunut, että asiakas on kaatunut yksin ollessaan. Jos kyseessä ei ole kotihoidon asiakas, olemme soittaneet apua ja odotelleet yhdessä ambulanssia.

Kotihoidon asiakasta auttavat jatkossa kotihoidon työntekijät, muistuttaa aluejohtaja Marjaana Hartikainen Terveystalolta.