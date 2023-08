Kreikan maastopalo on kuluvan vuosituhannen laajin EU-alueella, eikä se ole vieläkään hallinnassa – ainakin 20 ihmistä on kuollut liekeissä

Alexandroúpolin kaupungin lähellä Évrosin alueella syttynyt palo on levinnyt nopeasti.

Maastopalo on levinnyt tuulisessa ja kuumassa säässä. EU on lähettänyt tuhoalueelle suuren pelastusjoukon.

Kreikassa puolitoista viikkoa sitten syttynyt maastopalo on suurin EU:n alueella ollut palo tällä vuosituhannella. Paloalue on tähän mennessä ollut laajuudeltaan yli 800 neliökilometriä. Paloalue on vajaat neljä kertaa suurempi kuin Helsingin kaupungin pinta-ala. Kreikan viranomaisten mukaan palo ei ole vieläkään hallinnassa maan koillisosassa.

Euroopan metsäpalotietojärjestelmä on rekisteröinyt paloja vuodesta 2000 lähtien.

– Kreikassa riehuvat maastopalot ovat suurimmat EU:ssa koskaan havaitut, sanoo Euroopan komission tiedottaja Balazs Ujvari tänään.

Alexandroúpolin kaupungin lähellä Évrosin alueella syttynyt palo on levinnyt nopeasti kovien tuulten ja kuuman sään takia. Palossa on kuollut ainakin 20 ihmistä – se on enemmän kuin missään muussa maastopalossa Euroopassa tänä kesänä.

Yhtä tai kahta uhria lukuun ottamatta palossa kuolleet ovat olleet siirtolaisia, jotka ovat tulleet Turkin kautta Kreikkaan. Viranomaisten mukaan on mahdollista, että paloalueelta löydetään lisää kuolleita. Évros on reitillä, jonka kautta siirtolaiset erityisesti Etelä-Aasiasta ja Lähi-idästä pyrkivät muualle EU:n alueelle.

Tuli on tuhonnut Évrosin alueella asuntoja, infrastruktuuria ja viljelyksiä. EU-maista on lähetetty sammutustöihin 400 pelastushenkilöä, kaksitoista lentokonetta ja 60 ajoneuvoa.

Maastopalot ovat Kreikassa kesällä yleisiä. Viranomaisten mukaan on selvää, että nyt jatkuvan suurpalon syynä ovat ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt.