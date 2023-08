Cheek ja Britannian kuningatar saavat nimipäivät – katso, mitkä nimet lisätään kalenteriin

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Suomalainen ja suomenruotsalainen nimipäiväkalenterit täydentyvät vuonna 2025. Yhteensä nimiä lisätään 60.

– Julkisuuden henkilöistä oman nimensä kalenteriin saavat nyt niin Britannian kuningatar Camilla kuin rap-artisti Cheek eli Jare Tiihonen, kertoo nimistötutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkala, joka laati uudistuksen filosofian tohtori Leila Mattfolkin kanssa.

Nimien joukossa on joitakin vanhoja kalenteriin palaavia nimiä, uusia variantteja aiemmin tunnetuista mutta myös kansainvälisiä nimiä.

Nimistötutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkala mukaan kalenteriin hyväksyttiin nyt myös kansainvälisempiä nimiasuja.

Vaikka kansainväliset nimitrendit näkyvät kalenteriin tulevissa nimissä, elää Saarelma-Paukkalan mukaan vahvana myös suomenkielisten sanojen mukaan nimeäminen.

– Vanhemmat haluavat antaa lapselle mahdollisimman erikoisia etunimiä ja usein ne ovat tällaisia suomenkielisiä luontonimiä kuin vaikkapa Naava tai Vadelma.

Tulevaisuudessa nimipäiviään viettävän suomalaisen almanakan mukaan:

Alissa, Alva, Amelia, Camilla, Elea, Jessica, Juulia, Kira, Lili, Lilia, Lilian, Livia, Marju, Milena, Mona, Siina, Sinna ja Vivian

Aamos, Eppu, Ilja, Jare, Jasu, Jose, Kaius, Kevin, Leon, Linus, Martin, Miki, Mio, Neo ja Rolf.

Suomenruotsalaisen kalenteriin lisätään seuraavat nimet:

Bea, Celine, Edla, Elisa, Emilie, Fiona, Line, Lykke, Malva, Melanie, Mila, Sienna, Tova ja Venla

Aston, Caspian, Dominic, Elton, Elvin, Joar, Julian, Luca, Marius, Matteo, Morris, Tristan sekä Winston.

Suomessa pitkä nimipäiväperinne

Nimipäiväkalenterin päivittäminen kuuluu nimistötutkimuksen dosentin mukaan suomalaisen nimipäiväperinteen ylläpitämiseen.

– Meillä on 1700-luvulta asti vietetty nimipäiviä, on ollut kahvikutsuja ja lähetetty onnittelukortteja. Se on hieno, rikas perinne ja siitä halutaan pitää kiinni. Saa vähän pientä juhlan aihetta arjen keskelle.

Vaikka nimiä lisätään kalenteriin viiden vuoden välein, poistoa sieltä tapahtuu vain harvoin ja harkitusti.

– Edellisen kerran vuonna 1995. Silloin sieltä poistettiin Klemetti ja Roine, sillä katsottiin, että ne ovat niin harvinaisia, ettei niitä kannata kalenterissa pitää, Saarelma-Paukkala kertoo.

Nimiä poistetaan harvakseltaan kalenterista, sillä uusille nimille on vielä rutkasti tilaa. Syynä on myös se, että nimitrendit kiertävät. Esimerkkinä Saarelma-Paukkala nostaa esiin nimen Okko, joka poistettiin vuonna 1950, mutta lisättiin kalenteriin uudestaan 2015.

– Koska siellä on edelleen tilaa, niin voivat ne vanhat ja harvinaiset nimet siellä olla.

Kuinka monta samannimistä suomalaista on? Voit tarkistaa nimesi esiintyvyyden Digi- ja västöliiton verkkosivuilta.

Kalenteri täydentyy viiden vuoden välein

Uudistuksen pohja-aineistona käytettiin Digi- ja väestöviraston vuoden 2020 materiaalia, joka sisältää alkuvuonna 2018 elossa olleiden suomen- ja ruotsinkielisten suomalaisten ensimmäiset etunimet. Tähän aineistoon lisättiin Suomessa vuosina 2018–2022 syntyneiden lasten ensimmäiset etunimet.

Suomalaiseen kalenteriin pääsyn perusehtona oli, että nimi esiintyy aineistossa vähintään 500 nimenkantajaa, suomenruotsalaiseen kalenteriin pääsyn raja oli 50.

Nimipäiväuudistuksia tehdään nykyään viiden vuoden välein. Uudistuksista vastaa Helsingin yliopisto, jolla on tekijänoikeus suomalaisiin nimipäivälistoihin. Rehtori Sari Lindblom hyväksyi uudistukset.

Vietätkö nimipäiviä? Miten? Anna vastauksesi oheisen lomakkeen kautta, teemme juttua aiheesta.