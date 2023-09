Nyt on vuoden paras aika mennä suolle – soiden arvostus on alkanut kasvaa pitkän mollaamisen jälkeen

Rämeet, korvet, nevat, lehdot, luhdat ja lähteiköt ovat monella suomalaisella käymättä, vaikka Suomi on maailman soisimpia valtioita. Soita pidettiin Suomessa pitkään turhina joutomaina.

– On valtava ero, jos verrataan metsien ja soiden arvostusta. Metsät ovat olleet hirmuisen arvostettuja, niihin on liitetty kansallisvarallisuus ja pelkästään positiivisia mielikuvia. Soiden kohdalla tilanne on aivan päinvastainen, sanoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Hölttä.

Viime vuosikymmeninä soiden merkitystä on alettu Suomessa pikku hiljaa ymmärtää laajemmin. Soita on alettu ennallistaa eli palauttaa ojitetusta luonnontilaiseksi.

Avaa kuvien katselu Suomi on maailman runsassoisimpia maita. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Viime vuosina suomalaiset ovat alkaneet arvostaa soita ilmastonmuutoksen torjunnassa. Soilla on myös käyty enemmän koronavuosien retkeily- ja kansallispuistobuumin myötä. Esimerkiksi suoluonnostaan tunnettu Tiilikkajärven kansallispuisto valittiin tänä vuonna vuoden retkipaikaksi.

Suot eivät ole tuttuja nuorille

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtajan Pirjo Paldaniuksen mukaan soiden arvostukselle on hyvät perusteet.

– Suot pidättävät tulvivia vesisateita, joita tulee ilmastonmuutoksen mukana. Suo varastoi kosteuden ja antaa hissuksiin kosteutta lähimetsiin. Metsät olisivat paljon terveempiä, jos luonnossa olisi säännöllisin välimatkoin kosteutta tasapainottavia suoputaleita.

Eniten soilla liikkuvat vanhemmat sukupolvet. Nuorille suoluonto on puolestaan vähiten tuttu. Tulevaisuudessa etenkin niukasti asuttujen alueiden suot voivat painua lähes kokonaan unholaan.

– Kun vanhempi väki vähenee luonnollisista syistä, niin soista tulee vähemmän tunnettu juttu, sanoo Hölttä.

Usein suolla käydään lakkojen ja karpaloiden perässä. Myös soiden rikas linnusto houkuttelee harrastajia. Syksyn ruskainen suoluonto taas voi innostaa retkeilijää.

Avaa kuvien katselu Suomessa kasvaa satoja eri lajeja sammalta. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Paldanius kehottaa lähtemään suolle myös ilman erityistä osaamista tai asiaa.

– Suolla on ihan valtavan rikas eliöstö. Suolla on paljon elämää, esimerkiksi valtavan hieno linnusto ja marjoja kaikille.

Suoretki on elämysmatkailua

Paldanius suosittelee kaupunkilaisille suon hiljaisuutta. Suolla vierailu on elämys itsessään.

– Kuulokkeet, podcastit ja musiikit kannattaa jättää kotiin. Voi kokea, miltä tuntuu, kun on viettänyt päivän karpaloita hissuksiin keräilemässä, nauttinut eväskahvit ja ollut hiljaisuudessa.

Avaa kuvien katselu Suoretkelle ei tarvitse juuri muita varusteita kuin kumisaappaat ja hyönteisiltä suojaavat vaatteet. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Suolla kannattaa liikkua tummemmalla sammalella varvikon ja suopursun seassa. Vaalean sammaleen kohdalla askel voi upottaa herkemmin.

Pitkospuut, polut ja retkeilyreitit kutsuvat suoluontoon matalalla kynnyksellä.

– Se auttaa, että on retkeilyreittejä, joita pidetään yllä. Tietysti myös on se hyvä puoli, että suoluonto kiittää, jos ihmiset pysyvät polulla, sanoo Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Hölttä.

