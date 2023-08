Shokki, märkä rätti, huoli läheisistä – hyvinvointialueen suunnitelmat saivat täystyrmäyksen Ikaalisissa

Ikaalisissa täpötäydessä Altin salissa kuultiin tiistai-iltana kipakoita puheenvuoroja, kun Pirkanmaan hyvinvointialue järjesti ensimmäisen asukastilaisuutensa terveyspalveluihin suunnitelluista uudistuksista.

Pirkanmaan hyvinvointialue eli Pirha esittää useita hyvinvointialueen vuodeosastoja ja terveyskeskuksia suljettavaksi.

Tämän hetken luonnoksen mukaan Ikaalisissa kunnan vuodeosasto lakkautettaisiin ensi vuoden kesäkuussa. Luonnoksissa myös terveyskeskusta uhkaa lakkautus.

Asukastilaisuuteen saapui niin paljon kaupunkilaisia, etteivät kaikki mahtuneet saliin istumaan.

Asukkaat Miila ja Janne Viitaniemi saapuivat tiistaina asukastilaisuuteen mielenkiinnolla. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Ikaalisissa asuva Janne Viitaniemi kuvaili ennen tilaisuutta tiedon vuodeosaston ja mahdollisesti myös terveyskeskuksen sulkemisesta olleen ”märkä rätti päin naamaa”.

– Ei tällaista palveluiden karsimista voi hyväksyä missään nimessä, Viitaniemi sanoo.

Merja Läykki odotti Pirhan vastauksia polttaviin kysymyksiin ennen tilaisuuden alkua. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Niin ikään Ikaalisissa asuva Merja Läykki on huolissaan Pirhan suunnitelmista. Läykillä on kolme lasta, joista yksi on erityislapsi. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siis tärkeitä arjessa.

Myös oma työllistyminen mietityttää enemmän kuin aikaisemmin.

– Opiskelen tällä hetkellä sosionomiksi, joten tulevaisuuden työmarkkinat täällä omalla kylällä huolestuttavat.

Kaupunki kritisoi suunnitelmia

Ikaalisten kaupunki kritisoi tiukkasanaisesti hyvinvointialueen suunnitelmia.

Valmistelua on kaupungin mukaan leimannut salamyhkäisyys, kiire ja perehtymättömyys asioihin.

– Epätietoisuuden tila vajaan parin viikon aikana on ollut aikamoinen. Se on näkynyt myös kuntalaisten suunnasta. Yhteydenottoja, huolia ja kyselyitä on tullut todella paljon, kertoo Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen.

Kaupunginjohtaja Eeva Viitanen piti puheen Pirhan asukastilaisuudessa. Puhe sai raikuvat aplodit. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Viitanen kuvailee, että suunnitelma mahdollisista vuodeosastojen lakkautuksista jo ensi kesänä oli shokki. Myös epätietoisuus vastaanottopalveluiden tulevaisuudesta mietityttää.

Aikataulukin venyi suunnitellusta

Kirpeän palautteen sävyttämä ilta venyi lopulta reilusti yli alkuperäisen ajan.

Kaupunginjohtaja Eeva Viitanen oli tyytyväinen tilaisuuden antiin.

– Meillä oli sali täynnä ikaalislaisia, ja ihmiset pitivät hyviä puheenvuoroja. Saimme tuotua rakentavasti esille nykyisen sotekeskustoiminnan laajuutta.

Viitasen mielestä suunnitelmiin ei ole vielä myöhäistä vaikuttaa.

– Olemme valmiit tulemaan neuvottelupöytään.

Asukastilaisuudet jatkuvat

Hyvinvointialue tavoittelee uudistuksella muun muassa tasalaatuisempaa hoitoa kotikunnasta riippumatta.

Vuodeosastojen vähentämisellä halutaan nykyistä kustannustehokkaampia yksiköitä, jotka eivät olisi henkilöstöpulan pahentuessa liian haavoittuvia.

Pirhan integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho juonsi asukastilaisuutta. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Asukastilaisuuksien keskustelukierrokset otetaan huomioon, kun lopullinen suunnitelma tulevien vuosien palveluverkosta valmistuu päätettäväksi.

Seuraava asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 30. elokuuta Mänttä-Vilppulassa.

Pirha näyttää jokaisen tilaisuuden suorana nettisivuillaan tässä linkissä.

Juttuun on lisätty 29.8.2023 kello 21.40 kaupunginjohtaja Eeva Viitasen kommentit keskustelutilaisuuden jälkeen.

