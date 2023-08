Lapin kamariorkesteri saa harvinaisen soittajan – Suomessa aiemmin vain Radion sinfoniaorkesterilla on ollut vakituinen kosketinsoittaja

Taiteellinen johtaja John Storgårdsin mukaan tavoitteena edelleen on, että Lapin kamariorkesterin vahvuus olisi 21 soittajaa. Nyt soittajia on 19.

Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds on innoissaan syyskauden alusta. Orkesteri on saanut myös uuden soittajan. Kosketinsoittajia ei juuri ole ollut Suomen ammattiorkestereissa.

Taiteellinen johtaja John Storgårds hehkuttaa Lapin kamariorkesterin alkavaa syyskautta.

– Nyt on varsinainen runsauden sarvi tämä syyskausi.

Storgårds kiittelee orkesteriaan myös siitä, että sillä riittää virtaa tehdä töitä myös kausiohjelman lisäksi.

– Orkesterin sisältä tuli sekin idea, että miksei tehtäisi jonkinlainen iso ruskakiertue vaikka Iiro Rantalan kanssa. No nythän sen sitten tekevät ja menevät Norjan puolelle Tromssaan.

Storgårds sanoo olevansa itsekin tänä syksynä harvinaisen paljon Lapin maisemissa.

– Se ehkä kompensoi pikkaisen sitä, että viime keväänä en montaakaan viikkoa itse täällä tehnyt. Odotan tätä innolla, koska tässä on pitkin syksyä tulossa niin paljon mielenkiintoisia ja hyviä juttuja.

Kamariorkesteriin vakinainen kosketinsoittaja

Monen vuoden odottelun jälkeen Lapin kamariorkesteri on saanut uuden soittajanvakanssin. Nyt vakituisia soittajia on 19.

– Tätä on odotettu, ja se on iso askel eteenpäin. Siitä on jo monta vuotta, kun saimme Rovaniemen kaupungin ja Suomen kulttuurirahaston avustuksella kolme uutta vakanssia.

Storgårdsin tavoite on saada vielä kaksi lisävakanssia, jotta soittajien määrä nousee 21:een.

– Olen koko ajan muistuttanut kaupunkia siitä, että pidetään kiinni siitä, mitä lyötiin lukkoon jo ennen minun aikaani täällä. Kaksikymmentäyksi soittajaa on se tavoite tälle orkesterille. Siitä ei luovuta.

Uuden soittajan valinta lähti liikkeelle pohdinnasta, mitä hän soittaisi.

– Tässä oli myös tarkkaa miettimistä itselläni, että mikä se soittaja sitten on. Orkesteri on viime vuosina niin paljon kehittynyt vähän erityyppiseksi ensambleksi, kuin mitä joskus aikoinaan ehkä kuvittelin.

– Nyt tuntui siltä, että se seuraava vakanssi onkin kosketinsoittajan vakanssi, koska hyvin usein meillä on tarvetta kosketinsoittajalle kaikenlaisissa kombinaatioissa.

Storgårdsin mukaan Suomessa ei juuri ole sellaisia ammattiorkestereita, jotka olisivat kiinnittäneet vakituisen kosketinsoittajan.

– Se on iso asia sekä orkesterille itselleen että koko Suomen musiikkikentällä. Ainoa ammattiorkesteri Suomessa toistaiseksi, jolla on ollut kosketinsoittajan vakanssi, on Radion sinfoniaorkesteri.

Lapin kamariorkesterista tulee nyt siis vasta toinen orkesteri Suomessa, jolla on kosketinsoittajan vakanssi. Tämä näkyi heti, kun tieto lähti maailmalle: hakemuksia tuli noin sata.

Vakanssiin valittiin koesoittojen perusteella rovaniemeläinen Anna Laakso. Hän on usein nähty vierailija kamariorkesterissa ja vaikuttanut paljon muun muassa Rovaniemen teatterissa.

Laakso tulee Rovaniemelle syksyllä, kun hän saa Piaf-musikaaliin liittyvät teatterityöt valmiiksi Tampereella.

”Meidän pitää näkyä livenä”

Kaikenlaisten koronavaiheiden jälkeen Storgårds pitää tärkeänä, että Lapin kamariorkesteri pääsee taas maailmalle esiintymään.

– Tänä syksynä ainoa ulkomaanreissu on Tromssaan Iiro Rantalan kanssa, mutta – paljastamatta detaljeja – keväällä on tulossa lisää kansainvälistä toimintaa.

Kamariorkesteri tunnetaan jo varsin hyvin kansainvälisesti. Se on saanut arvostusta nimenomaan levytystensä kautta, mutta se ei riitä orkesterille.

– Meidän täytyy myös päästä näyttämään, mitä olemme liveorkesterina. Tämä on asia, jossa haluan tehdä osuuteni kontakteillani ja mahdollisuuksillani, että saan orkesterin taas liikkeelle kansainvälisesti.

Lapin kamariorkesteri on ollut ahkera levyttämään. Se teki Kalevi Aho -levytyksen viime kaudella, joka tullee julki ensi keväänä.

– Seuraava levytys tehdään tämän syksyn aikana Sebastian Fagerlundin musiikista. Mukana on kantaesitys, kontrabassokonsertto.

Storgårds sanoo, että ensi vuonna tulee yksi kamarimusiikillisempi levytysprojekti.

– Korundi on levyttämiselle loistava paikka. Puitteet hyvien levytysten tekemisiin ovat täällä tulleet hyvin korkeatasoisiksi.