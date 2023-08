Vilhelm Junnila kummeksuu, miksi kesän ministerieroa käytetään keppihevosena paikallispolitiikassa

Ex-ministeri, perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila sanoo olevansa pettynyt, että hänet yritetään savustaa kunnallisista luottamustehtävistä valtakunnan politiikan käänteiden takia.

– Ei voi olla niin, että samasta kokonaisuudesta rangaistaan useamman kerran ja useammassa paikassa. Ei aiempiakaan ministerieroja ole tällä tavalla jälkikäteen kohdistettu henkilön muihin luottamustehtävin. Varsinkaan, kun kellään ei ole valittamista niiden hoitamisesta – puolueesta riippumatta, Junnila kommentoi asiaa sähköpostitse.

Naantalin kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin maanantai-iltana 11 valtuutetun allekirjoittama aloite, jossa vaadittiin puheenjohtajiston erottamista. Junnila toimii tällä hetkellä Naantalissa kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Aloitteen tekijänä oli kokoomuksen valtuutettu Juha Haapakoski. Aloitteen allekirjoittivat vasemmistoliiton Harri Palomäki sekä enemmistö kokoomusvaltuutetuista.

– Aloitteen takana ei ollut kokoomuksen valtuustoryhmä, vaan osa heidän valtuutetuistaan yrittää savustaa minut kunnallisista tehtävistä, Junnila korostaa.

– Se on omituista, sillä työ on hyvässä yhteistyössä jo jatkunut muissa tehtävissä valtakunnallisella tasolla. Meillä on vuosikymmeniä ollut erinomainen yhteistyö myös paikallisesti ja on sitä edelleen, hän jatkaa.

Naantalin kaupunginhallitus valmistelee seuraavaksi valtuustolle päätettäväksi, asetetaanko erillinen valiokunta valmistelemaan puheenjohtajien erottamista. Puheenjohtajiston erottamiseen tähtäävän valiokunnan perustaminen vaatii valtuuston enemmistön.

Junnila ei halua arvailla lopputulosta, mutta toivoo saavansa jatkaa tehtävässä.

– Kävin eilen rannassa ja ihmiset tulivat juttelemaan ja taputtamaan olalle. He eivät ymmärrä, miksi kesän ministerieroa käytetään keppihevosena nyt paikallispolitiikassakin. Toivon malttia kaikilta osapuolilta. Uskon, että voimme nousta tämän asian yläpuolelle yhdessä. Meillä on ollut oikein hyvä henki ja yhteistyö. Toivon sen jatkuvan.