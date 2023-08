Pienen pojan henki pelastui, koska toiset lapset osasivat toimia uimarannalla oikein: ”Ei siinä ehtinyt miettiä”

– Me nähtiin, miten se pieni poika vajosi ja hävisi syvälle veteen. Ihmeteltiin, mikä sillä on. Sitten juostiin kiireesti aikuisten luo.

Näin varkautelaiset koululaiset Elle Rautio, Sofia Kräkin, Ella Hyppönen ja Suvi Turunen kertasivat tiistaina tilannetta, joka tapahtui heinäkuun puolivälissä Hertunrannan uimarannalla Varkaudessa.

Tuolloin oli aurinkoinen päivä ja uimarannalla oli paljon ihmisiä. Suosittu Hertunrannan uimaranta on äkkisyvä, laiturin päässä sameaa vettä on nelisen metriä. Siihen pieni poika vajosi tyttöjen silmien edessä.

Lapset juoksivat itselleen tuntemattomien aikuisten luo rannalle ja kertoivat näkemästään.

Lapsi löytyi toisella sukelluksella

Oman perheensä kanssa rantapäivää viettänyt Ville Aflecht, 26, hyppäsi veteen ehtimättä ajatella mitään. Tytöt osoittivat laiturin päästä paikan, johon lapsi oli uponnut.

Aflecht ei päässyt pohjaan asti ensimmäisellä sukelluksella. Hän kävi haukkaamassa happea ja sukelsi uudestaan. Pieni poika löytyi järven pohjasta tyttöjen osoittamasta paikasta.

Aflecht sai otteen pojan kädestä ja onnistui kiskomaan tämän ylös vedestä. Laiturin tikkaille päästyään hän pyysi apua muilta ihmisiltä, jotka auttoivat häntä nostamaan pojan laiturille.

Hätäkeskus antoi ohjeita puhelimitse, kun aikuiset alkoivat elvyttää lasta. Alle kouluikäinen lapsi tuli tajuihinsa ennen pelastajien saapumista paikalle.

Kaupunki palkitsi pelastajat

Tiistaina Varkauden kaupunki palkitsi lapsen pelastamiseen osallistuneet ihmiset. Karmiva tilanne sai onnellisen lopun sen vuoksi, että lapset ja aikuiset uskalsivat toimia epäröimättä.

– Tilanne rannalla oli pelottava. Ei siinä ehtinyt miettiä. Koulussa on kyllä käyty läpi pelastusasiaa, Elle Rautio ja Sofia Kräkin kertovat.

Lapsen hengenpelastamiseen osallistuneet saivat kaupungilta kukkien lisäksi vuoden käynnit Varkauden uimahalliin. Video: Tarja Nyyssönen

Tapahtuma jäi pyörimään lasten mieleen, ja ensimmäisinä päivinä onnettomuuden jälkeen sitä oli tarve käydä läpi vanhempien kanssa.

– Seuraavana päivänä vähän ahdisti mennä uimaan, mutta sitten se helpotti, Ella Hyppönen ja Suvi Turunen kertovat.

Kaikki pelastamiseen osallistuneet lapset ovat käyneet Hertunrannassa uimassa tapahtuneen jälkeen, samoin lapsen sukeltamalla pohjasta noutanut Ville Aflecht.

– Tosi iso kiitos tytöille, että he tulivat kertomaan pojan vajoamisesta. Tahdonvoimalla sitten käytiin poika pinnalle, Aflecht muistelee.

Hän kertoo, että tapahtumien sisäistäminen on edelleen kesken. Varkaudessa Aflecht on tunnistettu kaupassa ja häntä on tultu kiittämään sankariteosta. Hän ei vielä ole tavannut vedestä pelastettua poikaa tai tämän perhettä, mutta se on suunnitelmissa.

Ville Aflech kertoi tapahtumista Hertunrannan uimarannalla heinäkuussa pari päivää onnettomuuden jälkeen.

Rannalle on pystytetty varoituskylttejä

Varkauden kaupunki muisti hengenpelastajia vuoden uimahallikorteilla. He pääsivät tapaamaan toisensa kaupungin järjestämässä kahvitilaisuudessa.

Hertunrannan uimarannalle on pystytetty onnettomuuden jälkeen varoituskylttejä äkkisyvästä ja veteen on asennettu poijuja.