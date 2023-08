15 euron päivittäinen päästömaksu raivostutti lontoolaiset – autoilijat kieltäytyvät uusimasta autojaan

LONTOO Britannian pääministerin virka-asunnon Downing Streetin tuntumaan kokoontunut äänekäs joukko osoitti tänään, että se on hyvin vihainen.

Britannian vallan ytimen kaduille kokoontui tavallisia ihmisiä, jotka rummuttivat ja huusivat vastarintaa Lontoon ULEZ- eli äärimmäisen matalien päästöjen vyöhykkeen laajentamista koko Suur-Lontooseen.

Heitä raivostuttaa, että alueelle ajavat autot joutuvat maksamaan 12,50 punnan eli liki 15 euron päästömaksun päivässä.

– On väärin, että ihmisten täytyy maksaa liikkumisestaan omien asioidensa hoitamiseksi. Elinkustannuskriisi lisää jo köyhyyttä ja yritykset kärsivät, puuskahtaa parikymppinen Lorianne.

Hän pitää käsissään julistetta, jossa vaaditaan päästömaksun perumista.

Loriannen eno Jamie Peter on tohkeissaan. Hän sanoo, että työväenpuolue kehotti hallitusvuosinaan hankkimaan dieselauton. Nyt hänen 13 vuotta vanha autonsa ei täytä päästörajoja. IT-konsultti joutuu nyt maksamaan 15 euroa aina lähtiessään asiakkaan luo Lontoon laitamille, jonne päästövyöhyke on laajentunut.

Lontoon pormestarin Sadiq Khanin yritykset puhdistaa Lontoon saastunut ilma kiukuttavat monia elinkustannuskriisissä kärvisteleviä asukkaita. Kiivaimmat ovat rikkoneet päästövyöhykettä valvovia kameroita.

Downing Streetin kulmalla sadat mielenosoittajat huusivat ja kantoivat kylttejä vaatien pormestarin eroa. Hallintokatua pitkin kulki rekkoja ja moottoripyöriä mielenosoituksellisesti tuprutellen pakokaasuja, joita Lontoo haluaa kuriin päästövyöhykkeen avulla.

Monet eivät pidä Lontoon ilmaa saastuneena

Jamie Peter sanoo, että päästömaksuilla ei puhdisteta ilmaa.

– Se on vero, jolla pormestari haluaa paikata suurkaupungin kurjaa taloutta, hän väittää.

Myös taksikuski Prabdeep Singh uskoo näin.

– Tämä on vain tekosyy, jolla rohmuta tavallisten ihmisten rahat.

Singh piti viikon nälkälakon kotilähiössään protestoidakseen. Se ei auttanut. Hän uskoo, että äänestys auttaa. Tästä halutaan tehdä vaaliteema kaikkiin näköpiirissä oleviin vaaleihin.

ULEZ on saanut väen liikkeelle. Mustiin kasvot piilottaviin vaatteisiin pukeutuneet protestoijat ovat kiivenneet öisin pylväisiin rikkomaan päästövyöhykettä valvovia kameroita.

Britannian Royal Automobile Club arvioi, että päästömaksu ULEZ-alueella Lontoossa koskee noin 700 000 autoa: ennen vuotta 2005 rekisteröityjä bensa-autoja ja ennen 2015 vuotta rekisteröityjä dieselautoja.

Avaa kuvien katselu Lontoossa osoitettiin mieltä tiistaina autojen päästömaksuja vastaan. Kuva: Kirsi Crowley

Päästövaatimuksia rikkovia autoja on vain kymmenesosa kaikista Lontoon alueella liikkuvista ajoneuvoista. Mutta mielenosoittajien mukaan maksu rökittää nimenomaan Lontoon reuna-alueilla asuvia köyhimpiä, jotka tarvitsevat autoa etäisyyksien takia, mutta joilla ei ole varaa ostaa uutta.

Kiukkua lisää se, että alueella sijaitsee vilkkaasti liikennöityjä paikkoja kuten Wembleyn stadion ja Euroopan suurin kansainvälinen lentokenttä Heathrow, jonne muun muassa taksikuskit ajavat.

Avaa kuvien katselu Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Ei auta edes se, että pormestari on luvannut noin 2 300 euroa jokaiselle, joka romuttaa vanhan autonsa ja hankkii uuden.

– Autoni on täydellisessä kunnossa. Se on arvokkaampi kuin mitä saisin sen romuttamisesta. Tämän päästövyöhykkeen idea on ilman laatu. Meillä Lontoon laitamilla ilma on puhdasta, Jamie Peter sanoo.

Lontoolaisten mielestä kaupungin ilma on tarpeeksi hyvä.

Lontoon kaupunki tukee romutusmaksua 186 miljoonalla eurolla. Pormestari Sadiq Khan laajensi tuen koskemaan kaikkia päästörajoja rikkovia autoa, kun kiukku näytti vaarantavan Khanin edustaman työväenpuolueen suosion.

– Tämä oli vaikea, mutta elintärkeä ja oikea päätös, vakuutti Sadiq Khan tänään BBC:n radion Today-ajankohtaisohjelmassa.

Hän sanoi, että sisä-Lontoon alueella kaksi vuotta voimassa ollut ULEZ-maksu on vähentänyt päästöjä jopa puoleen.

Monet konservatiivien johtamat kaupunginvaltuustot Suur-Lontoon alueella vastustavat laajennusta.

– Meillä on paljon vanhuksia. Monella on auto, jota käyttää kerran pari viikossa käynteihin sairaalassa tai vaikka välttämättömillä ostoksilla. Nyt heidän täytyy maksaa siitä, sanoo protestiin saapunut Bromleyn kaupunginosan valtuutettu Simon Fawthrop.

Khanille tilanne on vaikea. Päästömaksut ovat nousemassa vaaliteemaksi ensi vuodeksi odotetuissa parlamenttivaaleissa. Mutta Khan on sitoutunut puhdistamaan saastuneen Lontoon ilman Maailman terveysjärjestön WHO:n asettamiin rajoihin vuoteen 2030 mennessä.

Lontoon pakokaasut tappavat tuhansia ihmisiä

Imperial College -yliopisto arvioi, että vuonna 2019 ilmansaasteet aiheuttivat Lontoossa 4 000 ennenaikaista kuolemaa. Erityisen vaarallisia ovat dieselautojen pakokaasun typpidioksidi ja ilmansaasteiden pienet partikkelit.

Pormestarin verkkosivuilla sanotaan, että päästöjen vähennykset lisäävät jopa puoli vuotta Lontoossa syntyvän lapsen elinajan ennusteeseen.

Päästövyöhykkeet jakavat kansaa. Redfield and Wilton strategies -yhtiön tekemän mielipidetiedustelun mukaan liki puolet haastatelluista lontoolaisista kannatti päästövyöhykkeen laajentamista mutta kolmannes vastusti.

Vastustus on suurinta nimenomaan Lontoon ulkoreunalla.

Lontoon kauppakamarin mukaan yritykset ovat huolissaan työntekijöidensä kustannuksista, koska monet asuvat Lontoon katvealueilla.

Päästöt noussevat vaalikiistaksi

Päästövyöhykkeestä on tullut poliittinen kiista. Suosiotaan menettänyt hallitseva konservatiivipuolue on huomannut, että ilmansaasteista ja ilmastotavoitteista purnaavat kansalaiset ovat kookas äänestäjäjoukko.

Oppositiossa oleva työväenpuolue menettikin äskettäisissä välivaaleissa kansanedustajanpaikan Lontoon reuna-alueella nimenomaan päästövyöhykekiistan takia. Työväenpuolue kilvoitteli entiseltä pääministeriltä Boris Johnsonilta vapautuneesta paikasta Uxbridgessä, mutta menetti sen, kun äänestäjät protestoivat vaaleissa alueelleen laajenevaa päästövyöhykettä. Lontoon pormestari edustaa työväenpuoluetta.

Konservatiivinen puolue on peruuttamassa myös omista ilmastolupauksistaan. Britannia on sitoutunut lopettamaan uusien bensa- ja dieselautojen myynnin vuosikymmenen vaihteessa.

Nyt ministerit varoittavat, että sähköautojen käytön lisääntyminen voi vaarantaa maan turvallisuuden, koska suurin osa sähköautoista tulee Kiinasta ja maa voi vakoilla autojen avulla. Pääministeri Rishi Sunak on myös luvannut myöntää sata uutta öljyn- ja kaasun porauslupaa Pohjanmerellle Skotllannin edustalle.

Moni mielenosoittaja vannoo kampanjoivansa seuraavissa Lontoon pormestarin vaaleissa Khanin pois virasta ja konservatiivit tilalle.

Ann Walker sanoo, että ULEZ vaikuttaa takuulla hänen äänestyspäätökseensä.

– Se on vaikeaa. Ei tuo konservatiivipääministerikään ole auttanut meitä tässä ongelmassa. Ketä tässä äänestää? On vaikeaa, Walker hymyilee ja nostaa olkapäitään.