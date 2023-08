Suomen itärajan lentokentästä muodostui venäläisten portti takaisin Venäjälle

Ryanairin lentokone laskeutuu Lappeenrannan lentokentälle perjantai-iltana. Vesi roiskuu valtoimenaan, kun koneen pyörät jarruttavat kostealla kiitoradalla.

Kohta lentokone rullaa jo lentoasemarakennuksen eteen ja matkustajat purkautuvat koneesta. Vastaanottoaulassa kaikuu kohta valtoimenaan venäläinen puhe.

Miten tämä on mahdollista? Suomihan lopetti turistiviisumeiden myöntämisen venäläisille jo viime vuonna.

Asialle on yksinkertainen selitys: Lappeenrannasta on muodostunut venäläisille kätevä reitti palata takaisin Venäjälle. Mikään ei estä heitä tätä tekemästä, jos he ovat jo päässeet Schengen-aluelle jotain muuta reittiä kuin Suomen kautta.

Avaa kuvien katselu Matkustajia palaamassa Ryanairin lennolla Italian Bergamosta Lappeenrannan lentokentälle viime perjantaina. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Kätevä reitti takaisin Pietariin

Venäläisiä Pietarin ja Lappeenrannan välillä kuljettavan pietarilaisen taksiyrittäjä Vladislav Zhukovin mukaan erityisesti Pietarin seudulla asuvat venäläiset palaavat usein kotimaahansa Lappeenrannan lentokentän kautta.

– Lappeenrannan lentokentän ansiosta he voivat palata kätevästi kotiin. Tämä on vain noin 200 kilometrin päässä Pietarista, hän huomauttaa.

Samaan ilmiöön viittaa myös Lappeenrannan lentoaseman äskettäin tekemä matkustajatutkimus. Sen mukaan noin viidennes lentoaseman matkustajista on Venäjän kansalaisia. On luultavaa, että he ovat juuri Euroopasta palaavia venäläisiä, vaikka tutkimus ei otakaan tähän suoraan kantaa.

Avaa kuvien katselu Vladislav Zhukov kuljettaa taksillaan matkustajia Pietarista Lappeenrannan lentokentälle ja takaisin. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Venäläisten turistien tulo Venäjältä Suomeen tyrehtynyt

Suomi lopetti turistiviisumeiden myöntämisen venäläisille jo viime vuonna. Taksikuski Vladislav Zhukov on tämän jälkeen huomannut selkeän muutoksen.

– Pietarista Lappeenrantaan venäläisiä matkustajia ei ole enää juurikaan, koska Suomeen ei voi enää matkustaa turistiviisumilla, Vladislav Zhukov sanoo.

Suomen ja eräiden muiden EU-maiden viisumirajoituksista huolimatta venäläiset kuitenkin matkustavat Eurooppaan. Tämä on mahdollista, koska useat Schengen-alueen valtiot myöntävät turistiviisumeita venäläisille. Näin tekevät esimerkiksi Norja ja Ruotsi.

Matkustusta toki haittaa se, että suoria lentoja Venäjältä EU-maihin ei enää ole. Kiertoreittejä kuitenkin löytyy.

– Olen kuullut, että he matkustavat esimerkiksi Turkin Istanbulin, Norjan Kirkenesin, Azerbaidžanin Bakun ja Armenian Jerevanin kautta, Zhukov kertoo.

Kätevä reitti myös ulkomailla asuville venäläisille

Lappeenrannan lentokenttä tarjoaa kätevän reitin Venäjälle myös ulkomailla asuville venäläisille. Lappeenrannan lentoaseman matkustajatutkimuksen mukaan heitä on noin neljännes lentoaseman asiakkaista.

Ryanair lentää Lappeenrannan ja Italian Bergamon väliä kaksi kertaa viikossa.

– Olimme kolme viikkoa Venäjällä ja tapasimme sukulaisia. Nyt olemme matkalla takaisin Italiaan, Italiassa asuva Jevgenija Borodina kertoo.

Avaa kuvien katselu Jevgenia Borodina oli viime perjantaina paluumatkalla Venäjältä tapaamasta sukulaisiaan. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Myös Svetlana Ivanova on matkalla lomamatkalta Venäjältä takaisin kotiin Italiaan Comojärven rannalle.

– Lappeenranta on nyt lempikaupunkini. Kaikki muut reitit Venäjälle, esimerkiksi Helsingin tai muiden pääkaupunkien kautta, kestävät pitkään ja ovat kalliita, Svetlana Ivanova kertoo.