Kulahtanut 1970-luvun ostari voi pian olla matkailuhitti

Maailmalla lähiökävelyt ovat suosittuja myös kansainvälisten matkailijoiden parissa. Matkailututkija Minni Haanpään mielestä lähiöillä on syyttä suotta huono maine.

Matala, vanha ostoskeskus uinuu kadun varressa. Tyhjät ikkunat ja puoliksi pois kuluneet tarrat seinustalla kertovat tarinaansa kenties hieman eläväisemmästä elämästä. Vanha Hillapolun ostari on Lapin suurimman lähiön, Rovaniemen Korkalovaaran, historiallinen ja jopa nykyinenkin keskus.

Matkailututkimuksen yliopistonlehtori Minni Haanpään mielestä se on myös oivallinen turistinähtävyys.

– Rovaniemen nykyinen matkailu jättää paljon potentiaalisia, vastuullisen matkailun muotoja hyödyntämättä. Se on harmi, sillä matkailijat ovat yhä kiinnostuneempia esimerkiksi urbaanin kaupunkiympäristön kulttuuritarjonnasta, Haanpää sanoo.

Minni Haanpään mielestä lähiöillä on syyttä suotta huono maine. Maailmalla lähiökävelyt ovat suosittuja myös kansainvälisten matkailijoiden parissa.

”Kotiseutumatkailu voi tarkoittaa muutakin kuin hirsipirttejä. Urbaani Lappi on yleensä aika marginaalissa, ja lähiöt vielä tuplamarginaalissa. Ajatellaan, ettei niitä ole edes olemassa.” Minni Haanpää, matkailututkimuksen yliopistolehtori

”Kuivalihat parvekkeella voisi olla elämys turisteille”

Korkalovaaran asukkaat suhtautuvat lähiöturismiin varsin positiivisesti. Kaikki Ylen haastattelemat toivottavat turistit tervetulleiksi lähiöön.

– Hehän vain piristäisivät aluetta ja näyttäisivät meillekin kulttuuria muualta maailmalta. Olisi mukavaa, että tulisi ihmisiä ulkomailta, vaikka itse en kieliä osaakaan, sanoo Kauko Lindrood.

Paikallisten mukaan matkailijoita saattaisi kiinnostaa muun muassa Korkalovaaran maamerkit vesitorni ja Keisarinlähde sekä monipuoliset liikuntapaikat ja makkaranpaistopaikat luonnon keskellä.

Mielenkiintoa saattaisi herättää esimerkiksi lappilaislähiön parvekkeella riippuvat kuivalihat. Korkalovaarassa asuva Veijo Kallo on valmistanut kuivalihansa jo kevään aikana, mutta syksylle hänellä olisi toinen idea turistien viihdyttämiseksi.

– Turistit voisivat kokeilla vaikka marjanpoimintaa, ehdottaa Kallo.

Syyttä suotta huono maine

Haanpään mielestä urbaani lähiö taipuu muitta mutkitta myös matkailukohteeksi. Moni kaupunkilainen on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa lähiöissä, minkä vuoksi ne kiinnostavat Haanpään mukaan nyt myös kotiseutumatkailun kohteena.

Samaan aikaan paikallisuus on yhä suurempi valtti matkailussa.

– Kotiseutumatkailu voi tarkoittaa muutakin kuin hirsipirttejä. Voi hyvin sanoa, että urbaani Lappi on yleensä aika marginaalissa, ja lähiöt vielä . Ajatellaan, ettei niitä ole edes olemassa, Haanpää sanoo.

Yleinen mielikuva lähiöistä on vähintäänkin harmaa, nuhjuinen ja köyhä. Haanpään mielestä lähiöillä on totuutta huonompi maine.

– Joka neljäs suomalainen asuu lähiöissä. Ne kertovat paikallisesta arjesta paljon enemmän kuin moni muu paikka.

Kaupunginosa-aktiivina ja Rovaniemen Matkailuoppaat ry:n varapuheenjohtajana Haanpää on itsekin vetänyt Korkalovaarassa opastettuja kaupunkikävelyitä.

Joulupukin perässä napapiirille lähteneitä kansainvälisiä matkailijoita kierroksilla ei tosin ole näkynyt, vaikka yksi matkailun megatrendeistä onkin juuri paikallisen arjen kokeminen ja siihen osallistuminen.

Minni Haanpään mukaan lähiömatkailusta ovat kiinnostuneet matkailijat, jotka ovat kiinnostuneet esimerkiksi paikallisesta yhteiskunnallisesta rakenteesta. Kuvassa Hillapolun ostari.

– Pääasiassa kierroksilla on ollut mukana rovaniemeläisiä tai entisiä rovaniemeläisiä, jotka ovat vaikkapa ennen asuneet Korkalovaarassa tai joilla on jokin muu side tänne.

Kovin suuria turistimassoja lähiökierroksille Haanpää ei edes toivo.

Suuremmat turistimassat voisivat tuoda mukanaan myös ei-haluttuja lieveilmiöitä.

Haanpää nostaa esille ns. slummiturismin, jossa turistit kiertävät katsomassa slummeja ja huonompiosaisten elämää.

– Marginaalisista ilmiöistä ja arjesta on onneksi kiinnostunut oikeastaan vain tietty matkailijasegmentti.

Miten Minni Haanpää esittelisi matkailijoille Korkalovaaran vanhaa ostoskeskusta?

Näin ei pitäisi tehdä

Haanpää käyttää luennoillaan usein esimerkkinä 20 vuotta sitten ensi-iltansa saanutta Nousukausi-elokuvaa. Siinä varakas pariskunta lähtee extreme-lomamatkalle helsinkinkiläiseen lähiöön, Jakomäkeen.

– Se on esimerkkinä siitä, kuinka lähiömatkailua ei pitäisi tehdä. Kyse pitäisi olla enemmän aika hienovaraisesta matkailun muodosta, ei mistään sensaatiohakuisesta, Haanpää sanoo.

Haanpään mielestä lähiömatkailu ja kaupunkikierrokset voisivat päinvastoin tuoda lähiöille kuten Korkalovaara positiivista näkyvyyttä.

Haanpää muistuttaa, että kaikessa matkailussa on toki omat haasteensa.

Jotta lähiöitä kuten Korkalovaaraa voisi lähteä tuotteistamaan enemmön matkailulle, pitäisi Haanpään mukaan ensin varmistaa, että paikalliset asukkaat itse ovat innostuneita asiasta.

– Ihmiset haluavat olla kotikulmillaan myös rauhassa, eivätkä välttämättä halua asettaa itseään turistien katseille.

Lähiön arkkitehtuuriset helmet

Vanhan ostarin isoimman myyntitilan ikkunoiden läpi näkyy hyllyittäin kirjoja. Vanhan marketin paikalla on kirjasto, vieressä R-kioski ja totta kai lähiöiden vakiopizzeria. Paikallaan on pysynyt vain 1970-luvulta asti paikallaan pysynyt koko kansan olohuone, Wanha Mestari. Rakennuksen toine kerros on tyhjillään sisäilmaongelmien takia.

Korkalovaaran lähiö ei välttämättä tule mieleen ensimmäisenä, kun puhutaan arkkitehtuurisista saavutuksista.

Haanpään mielestä sieltä löytyy kuitenkin yllättäviäkin helmiä.

Hän viittilöi kohti valkoista suurta taloa, joka häämöttää ostoskeskuksen takana, puiden keskellä.

Korkalovaaran kappeli rakennettiin aikanaan arkkitehtuurikilpailun tuloksena. ”Pinjapuun alla” tyrmää monet yhä kauneudellaan.

Korkalovaaran kappelin on suunnitellut arkkitehti Pekka Littow.

1950–1960 -lukujen taitteessa Korkalorinteeseen rakennettiin puolestaan Espoon Tapiolan innoittamana pieni puutarhakaupunki.

Viime vuosina Alvar Aallon suunnittelema asuinalue on lisännyt suosiotaan. Samalla rakennusten arvo on noussut.

Tutkijapiireissä puhutaan myös termistä gentrifikaatio.

Sillä tarkoitetaan väljästi vanhojen työväenasuinalueiden keskiluokkaistumista, jossa työväenluokkainen asutus väistyy varakkaampien uudisasukkaiden tieltä.

Haanpään mukaan Korkalovaarassa ollaan tosin vielä kaukana gentrifikaatiosta eli ns. Kallio-ilmiöstä.

– En ajattele, että muutamat kävelykierrokset Korkalovaaraa vielä muuttaisivat, mutta pitää muistaa, että aina kun jotain kehitetään, jotain myös poistuu. Pitää miettiä, mitä kehittää ja mitä jättää sikseen, ja kenelle alue on ylipäänsä tarkoitettu?