Pekka Toveri drooni-iskusta Pihkovaan: ”Menestyksekkäin isku tähän mennessä, vaikuttaa heti Venäjän suorituskykyyn”

Ukraina iski varhain keskiviikkona tuhoisasti Pihkovan lentokentälle Venäjällä. Ukraina ei kuitenkaan virallisesti ole vahvistanut tekoa.

Venäjän mukaan iskussa tuhoutui tai vaurioitui neljä Iljušin IL-76 kuljetuskonetta. Pihkova sijaitsee lähellä Viron rajaa, ja sinne on matkaa noin 700 kilometriä Ukrainasta. Venäjä mukaan kaksi konetta syttyi palamaan ja kaksi vaurioitui.

Iljušin 76-kone on suuri Neuvostoliitossa suunniteltu lentokone, jota käytetään muun muassa sotilaiden kuljetukseen. Konetyyppiä käyttää varsinkin Venäjän maahanlaskujoukot, ja siitä voidaan tiputtaa myös kevyitä panssariajoneuvoja.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri sanoo, että kyseessä on merkittävä isku. Toveri on kokoomuksen kansanedustaja.

– Jos alustavat tiedot neljästä koneesta pitävät paikkaansa, niin se on Ukrainan menestyksekkäin isku tähän mennessä. Tuollainen määrä vaikuttaa heti Venäjän suorituskykyyn, sanoo Toveri.

Pikaviestipalvelu X:ssä (ent. Twitter) leviää myös vahvistamattomia tietoja, joiden mukaan Venäjän mediassa on puhetta jopa kuudesta tuhoutuneesta tai vaurioituneesta koneesta. Yksi koneista olisi strateginen TU-22 pommittaja.

Toverin mukaan isku pakottaa Venäjän toimiin. Venäjä joutuu siirtämään koneita kauemmas niiden normaaleista tukikohdista, tai sitten Venäjä joutuu satsaamaan kovasti lentokenttien suojaamiseen, Toveri sanoo.

Se tarkoittaisi, että Venäjä joutuisi siirtämään ilmatorjuntakalustoa pois rintamalta. Kumpikin vaihtoehto heikentää Venäjän suorituskykyä.

Ukraina on iskenyt aiemminkin yhtä kauas Venäjälle. Isku Pihkovaan on kuitenkin erilainen, koska se tarkoittaa, että droonit ovat lentäneet koko Valko-Venäjän halki. Toinen vaihtoehto on, että iskut on toteutettu erikoisjoukoilla Venäjän sisältä.

– Uskoisin, että Ukrainalla on hyvä tilannekuva Venäjän ja Valko-Venäjän ilmapuolustuksen ryhmityksestä. Molemmat vaihtoehdot ovat vaativia toteuttaa, Toveri sanoo.

Viron rajan läheisyys nostaa myös esiin vaihtoehdon, että droonit on lähetetty matkaan Virosta. Toverin mukaan se ei kuitenkaan ole todennäköstä.

– En usko, että Viron hallitus ottaisi riskiä sallimalla tällaista toimintaa omalta alueeltaan. Se voitaisiin katsoa jo lähes sotatoimeksi, sanoo Toveri.

Ukraina on ampunut Venäjän hyökkäyssodan alussa tiettävästi yhden Il-76 koneen. Koneessa oli laskuvarjojääkäreitä, ja koneen alasampuminen saattoi vaikuttaa Venäjän hyökkäyssuunnitelmiin kriittisellä hetkellä.

Avaa kuvien katselu Ukraina iski yöllä lukuisiin kohteisiin Venäjällä. Myös Venäjän miehittämälle Krimille on yritetty drooni-iskua. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Drooni-iskuja tapahtui varhain keskiviikkona myös muualla Venäjällä. Pikaviestipalvelu X:ssä on jaettu videoita savuavista kohteista. Venäjän asevoimat kertoo ampuneensa alas kolme Ukrainan droonia Brjanskin alueella ja kaksi Oriolin alueella.

Moskovassa viranomaiset keskeyttivät hetkeksi lennot Sheremetjevon, Domodedovon ja Vnukovon lentokentillä.

Myös Venäjä iski Ukrainaan ohjuksin ja droonein viime yönä.

Myös Venäjä iski yöllä ohjuksin ja droonein Ukrainaan. Kiovassa kaksi ihmistä kuoli Venäjän iskussa. Ukraina on ilmoittanut lisäksi ilmatorjunnan tuhonneen 28 ohjusta ja 15 droonia.

Täsmennetty kello 10.57 Venäjän antamia tietoja lentokoneiden vaurioista.