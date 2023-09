Opiskelijoiden toiveammatteja: johtaja ja virkamies – teknillinen yliopisto alkoi kouluttaa aivan uudenlaisia viestintä- ja yhteiskuntatieteilijöitä

Parikymppiset nuoret nostavat suolaisia ja makeita suupaloja lautasilleen. Lautasen reunan juomapidikkeessä keikkuu vaaleanpunaista kuohujuomaa.

– Ei ole alkoholia. Sitä nautitaan tänään ehkä myöhemmin, kun on baarijatkot luvassa, naurahtavat opiskelijat.

Lappeenrannassa LUT-yliopistossa juhlistetaan juuri alkaneita viestintä- ja yhteiskuntatieteiden linjoja. Ensimmäisellä viikolla uudet opiskelijat ovat tutustuneet niin toisiinsa kuin itse kampusalueeseen ja opettajiin.

LUT-yliopisto on aiemmin profiloitunut vahvasti insinööri- ja kauppatieteisiin. Opiskelijat Alina Sievänen ja Oona Lipiäinen odottavat innolla, millaiseksi LUT-yliopiston uusi viestinnän koulutusohjelma muotoutuu.

– On mielenkiintoista, että voimme yhdistää viestinnän opintoihin tekniikkaa ja kauppatieteitä. Opiskelukokonaisuutemme tulee olemaan aivan uniikki, uskoo Sievänen.

Avaa kuvien katselu Alina Sievänen (vas.) ja Oona Lipiäinen uskovat voivansa vaikuttaa viestinnän koulutusohjelman muotoutumiseen, koska ovat ihka ensimmäisiä alan opiskelijoita LUT-yliopistossa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Opiskelijoiden unelmia: ministeriön virkamies, tutkija, konsultti, yrittäjyys

LUT-yliopistossa tänä syksynä uutena alkaneissa yhteiskunta- ja viestintätieteiden koulutusohjelmissa on yhteensä 60 kandidaattiopiskelijaa: 40 yhteiskuntatieteissä ja 20 viestintätieteissä. Opetushenkilöstöä uusissa koulutusohjelmissa on noin 20.

Uusien koulutusohjelmien uskotaan tuovan työmarkkinoille uudenlaisia yhteiskunta- ja viestintätieteilijöitä, koska koulutuksessa voidaan hyödyntää yliopistosta löytyvää asiantuntemusta, esimerkiksi energia- ja kestävyysasioissa.

Avaa kuvien katselu Jere Laukkasen äiti ja sisko ovat opiskelleet LUT-yliopistossa. Laukkanen halusi jatkaa perheen perinteitä ja hakeutui myös opiskelemaan samaan opinahjoon. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Helsinkiläinen Jere Laukkanen opiskelee yhteiskuntatieteitä juuri koulutuksen uutuuden takia. Näin hän pääsee mielestään vaikuttamaan koulutuksen sisältöön ja on samalla luomassa uusia perinteitä tuleville opiskelijapolville.

– Unelmani olisi päätyä ministeriöön töihin. En vielä tiedä, mihin ministeriöön, mutta virkamieheksi, kertoo Jere Laukkanen.

Viestintää opiskelevan Oona Lipiäisen syy tulla LUT-yliopistoon oli paikkakunnan koko.

– Hain yhteishaussa vain Lappeenrantaan ja Jyväskylään, koska en halunnut opiskelemaan isoon kaupunkiin, Mikkelistä kotoisin oleva Lipiäinen perustelee.

Oona Lipiäinen haluaa tulevaisuudessa yrittäjäksi ja Alina Sievästä kiinnostaa eniten tutkimustyö.

Avaa kuvien katselu Opetushenkilöstö esittäytyivät opiskelijoille. He muistuttivat pitämään hyvät välit opiskelutovereihin, koska koskaan ei tiedä, onko kaveri esimerkiksi tuleva pääministeri. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Ensimmäisinä päivinä tavoitettu jo kuuluisa Skinnarilan henki

Helsinkiläinen Manu Hiltunen on tavoittanut jo ensimmäisen viikon aikana kuuluisan Skinnarilan hengen. Kampus sijaitsee kuuden kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta Skinnarilan kaupunginosassa, jonne on muotoutunut opiskelijoiden oma yhteisö ja valtakunta.

– Skinnarilan kampuksella on ollut aivan loistava yhteishenki! Mahtavaa on ollut, kuinka koko yhteisö on ottanut uudet opiskelijat ja uuden opintokokonaisuuden vastaan, Hiltunen ylistää.

Avaa kuvien katselu Manu Hiltunen (vas.), Mico Kurvi ja Veeti Sistonen ovat aloittaneet ensimmäisten joukossa yhteiskuntatieteiden opinnot LUT-yliopistossa Lappeenrannassa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Veeti Sistonen on muuttanut Savonlinnasta Lappeenrantaan opiskelemaan yhteiskuntatieteitä. Vaikka takana on vasta kolmas päivä kampuksella, miehellä on selvää, mihin hän tähtää.

– Minua kiinnostaa tulevaisuudessa konsultointipuoli. Kandidaatin vaiheessa aion opiskella aika paljon myös kauppatieteen opintoja. Ja tulevaisuudessa kiinnostaa yhteiskuntatieteen lisäksi tehdä myös toinen maisteritutkinto, juurikin kauppatieteessä.

Aino Räsänen kehuu viestintätieteiden etukäteismarkkinointia, jossa hänen mielestään nostettiin esiin ajankohtaisia ja häntä kiinnostavia asioita, kuten kriisiviestintää, vaikuttamista, markkinointia ja somea.

– Minusta tulee isona vaikka ja mitä, minusta tulee johtaja, naurahtaa Lahdesta Lappeenrantaan muuttanut Räsänen.

Harvinaisuus yliopistomaailmassa

Uudet koulutusohjelmat ovat tuoneet yliopistoon myös uusia opettajia. Yksi heistä on viestintää opettava tutkijatohtori Visa Penttilä, joka pendelöi töihin Helsingistä käsin.

– Uskaltaisin väittää, että akateemisella uralla tällaista sattuu todella harvoin, että polkaistaan käyntiin täysin uusi oppiaine ja ohjelma. Uskoisin, että tämä on ainutkertainen tilaisuus ainakin omalla urallani, Penttilä toteaa.

Avaa kuvien katselu Viestintätieteitä opettaa tutkijatohtori Visa Penttilä. Hän kehuu uusien opiskelijoiden yhteishenkeä, joka huokuu porukasta jo alkuvaiheessa. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Yhteiskuntatieteen ja viestinnän koulutusohjelmista vastaava tutkijaopettaja Hanna-Mari Husu oli ensimmäisten uusien palkattujen joukossa. Hän on kerinnyt työskennellä kampuksella jo reilun vuoden suunnittelemassa uutta koulutusta.

– Vauhtia on riittänyt, mutta tämä on todella inspiroivaa. Ei tällaista tule toiste uran aikana eteen, että pystyy täysin tyhjästä aloittamaan uuden tiedekunnan. Tämä on harvinaista. Viimeksi 1980-luvulla on uusia viestintä- ja yhteiskuntatieteellisiä tullut Suomeen, ynnää Husu.

Tällä hetkellä LUT:ssa yhteiskunta- ja viestintätieteet ovat osa insinööritieteiden tiedekuntaa. Yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa arvioi alkuvuodesta, että yhteiskuntatieteiden osasto voi ajan myötä kasvaa myös omaksi tiedekunnakseen.

