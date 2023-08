Annimari Korte sai vihdoin ADHD-diagnoosin, joka selitti hänelle monta asiaa: ”Valtava helpotus”

– Onko tässä nyt oikeasti mitään järkeä?

Pika-aituri Annimari Korte on aina pitänyt valmentaja Mikael Ylöstaloa ”järjen äänenä”. Tiistaina puoliltapäivin tämä järjen ääni esittää Leppävaaran stadionilla urheilijalle kysymyksen, jota voi luonnehtia lähinnä retoriseksi.

Espooseen lievän optimistisena saapunut Korte on saanut viimeisestä lajiharjoituksesta ennen viikonlopun Ruotsi-maaottelua tylyn palautteen. Etujalan eli vasemman puolen istuinkyhmyalueen vamma ei kestä aitajuoksua.

Nyt selvitetään, onko vamma lihaksessa vai jänteessä. Korte ei repeämän uusimisen pelossa uskalla suoristaa vasenta jalkaansa, saati iskeä sitä rataan tavalla, jolla suoritus jatkuisi tehokkaana. Täysvauhtiset muutaman aidan vedot telineistä epäonnistuvat kerta toisensa perään.

Ylöstalo toteaa lakonisesti, ettei kyse ole minkäänlaisesta yllätyksestä. Korte kuitenkin yrittää huippu-urheilun sumealla logiikalla, jossa uusi päivä on aina uusi mahdollisuus. Vahva kipulääkitys voisi auttaa, mutta pahimmassa skenaariossa valmistautuminen ensi kauteen alkaisi kuukausien kuntouttamisella suuren repeämän ja pahimmillaan leikkauksen jäljiltä.

Sitä aitajuoksu-uransa syksyllä 2024 hyvästelevä Korte, 35, ei missään nimessä halua, sillä tavoite on olla uran parhaassa vireessä Rooman EM-kisoissa ensi kesäkuussa. Tulosraja on jo tehtynä.

Tokion olympiakisojen jälkeen 2021 Kortteen takareisiin tehtiin mittavat operaatiot, ja kuntoutuminen oli aivan vimmattu urakka. Mikään sitä muistuttavakaan ei houkuta.

Yksi humaus

Nyt Ruotsi-maaotteluun valittu nainen istuu Leppävaaran sinisellä juoksuradalla ja itkee turhautumistaan. Ylöstalo seisoo vieressä kuin sfinksi; sanat olisivat turhia. Vilma Mäki saa pian Urheiluliitosta soiton ja tiedon, että jo kolmas veteraaniosaston aituri – Korte, Lotta Harala ja Nooralotta Neziri – on klassikkomaaottelun vahvuudesta ulkona ja paikka hänen.

Avaa kuvien katselu Suomen pitkäaikaisesta pika-aitojen ykköstriosta Nooralotta Neziri (vas.), Annimari Korte ja Reetta Hurske maaottelussa esiintyy tällä kertaa vain viimeksi mainittu. Kuva: Jaakko Stenroos/All Over Press

– Jos tätä nyt yrittää ihmisille hahmottaa, niin terveenä ja huippukunnossa suoritus on minulle lähtölaukauksesta yksi humaus, josta en maalissa muista mitään. Täysin ikään kuin tiedostamaton suoritus. Nyt mietin joka askelta ja kivun määrää enkä uskalla. Ero on kuin yöllä ja päivällä, Korte selittää.

Runsas kaksi tuntia myöhemmin hän saapuu huskykoiriensa Tokyon ja Cairon kanssa sovittuun haastatteluun Helsingin Paloheinään, jo täysin rauhoittuneena.

Pitkä puhelu yleisurheilumaajoukkueen lääkärin Ilkka Räsäsen kanssa on vakuuttanut hänet, että jos istuinkyhmyn alueen tulehdustila – ja sen kautta repeämisalttius – asettuu kuukauden sisään, Masters-luokan eli yli 35-vuotiaiden EM-kisat Italian Pescarassa olisivat juuri ja juuri mahdollisuuksien rajoissa.

– Minulla on tällainen bucket list -ajattelu. Suomen ennätys, Pohjoismaiden mestaruus, aikuisten SM-kulta, voitto Ruotsi-ottelussa, olympia- ja EM-kisat, MM-välieräpaikka. Vielä puuttuvat paremmat sijoitukset EM- ja olympiakisoissa ja mastersien EM- ja MM-kulta.

Kohtalokas tapahtumaketju

Korte haluaa tänään puhua muustakin kuin aitajuoksusta, mutta sen muun taustoittamiseksi on syytä käydä läpi tapahtumaketju, joka pilasi nyt päättymässä olevan kauden loppuosan.

Se alkoi vähintäänkin lupaavasti, sillä jo 11. kesäkuuta mennessä digitaalit olivat viidesti jämähtäneet alle 13 sekunnin ja parhaimmillaan 12,83 sekunnissa. Kyse oli uran selvästi parhaasta kaudenaloituksesta, ja Korte laski, että aivan kaiken mennessä nappiin 12,60-alkuinen aika olisi täysin mahdollinen.

– Sitten löin Jyväskylässä käteni aitaan niin, että peukalonalueelta repesi jänne. Sen jälkeen nilkkaan tuli nivelsiteiden repeämä, joka paheni PNG:ssä (Turku 13.6.). Muutama päivä sen jälkeen kaaduin nilkan pettäessä alta, ja samalla istuinkyhmyn alueelle tuli repeämä. Se tuli eri alueelle kuin sinne, jonka Lempaisen Lasse leikkasi kuntoon Tokion olympiakisojen jälkeen.

Repeämän kanssa Korte ei ole pystynyt kilpailemaan täysillä tehoilla, kun välillä jo asettuneeksi luultu repeämä on aina uusiutunut ensimmäisillä aidoilla.

MM-kisoihin oikeuttavia ranking-pisteitä Korte ei alkukaudesta lähtenyt ulkomaille jahtaamaan. Kisoihin pääsi suuri määrä suomalaisiakin urheilijoita valtavasti alemmilta maailmantilaston sijoilta kuin hän. Rankingjärjestelmän tasapuolisuudesta ja tavasta kohdella aitajuoksijoita hän on sanonut sanansa julkisestikin.

– Somessa on aika paljon kummastuttanut se palaute, että en uskaltaisi kilpailla. Kyllä se on niin päin, että en uskalla olla menemättä kilpailemaan, jos mitenkään vain pystyn ottamatta ihan järjettömiä terveysriskejä. Jokainen poissaolo finaalista maksaa minulle tuhansia euroja kumppanien bonuksina ja palkintorahoina. Ne ovat erittäin merkittäviä summia.

Miksi aina minä?

Lahden Kalevan kisojen jälkeen heinäkuun lopussa Korte alkoi vakavissaan miettiä, miksi hän on koko uransa ollut erilaisille tapaturmille ja säheltämiselle erityisen altis urheilija.

Miksi yliopisto-opinnot ulkomailla vaativat välillä aivan mahdottomalta tuntunutta ponnistelua? Miksi tavarat unohtuvat ja virkkeen puolivälissä ei enää muista, mistä se virke oli alkanut?

Mistä ajoittainen unettomuus, paha ahdistus, masennus ja paniikkikohtaukset? Miksi se kattila jäi taas kuumalle liedelle?

Korte myöntää, että on joskus jopa unohtanut päivittää urheilijoiden olinpaikkajärjestelmää dopingtestaajia varten ylläpitävää Adams-applikaatiota. Näin käy toki joskus erittäin monille huippu-urheilijoille; koko uran mittainen rikkeetön tili on jopa harvinaisuus. Vasta kolmas poissaolo sovitusta testauspaikasta 12 kuukauden aikana voi johtaa selvitykseen siitä, onko kyseessä dopingrikkomus.

Korte näyttää puhelimestaan yksityisestä lääkäritalosta saamaansa lausuntoa: Perturbatio activitasis et attentionis. Diagnoosi: Varma tai todennäköinen. Attention deficit/hyperactivity disorder eli ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö.

– Tämä asiantuntijalääkärin lausunto on ollut valtava helpotus, sillä niin monet asiat elämässäni ja menneisyydessäni saivat saman tien loogisen selityksen. Yksi ADHD:n oireista on muuten ihmisen alttius avoimuuteen muun muassa omista terveysasioistaan. Haluan kuitenkin puhua tästä julkisesti ja poistaa stigmaa, kannustaa ihmisiä tutkituttamaan asia, jos se vähänkin epäilyttää, lääkityksen muutama viikko sitten aloittanut Korte sanoo.

– Haluan jakaa näitä asioita myös siksi, että ehkä pystyn auttamaan ja kannustamaan muita samassa tilanteessa olevia. Viestejä saa aina laittaa, jos kaipaa tukea.

ADHD on mielletty ennen kaikkea ylivilkkaiden poikien oireyhtymäksi, ja siksi se ilmeisesti jää monesti tytöiltä havaitsematta.

Lääkitys on aloitettu valmisteella, joka on antidopingsääntöjen sallima. Useat ADHD-lääkkeet ovat sisällöltään kilpailukaudella kiellettyjä ja vaativat siksi erivapauden antidopingvalvoja Suekilta. Sellainen on työn alla.

ADHD-oireyhtymä kuuluu sairauksiin, joilla tavataan kevytmielisestikin laskea leikkiä, kun ihminen vaikka unohtaa jotain tärkeää tai sählää muuten. Duodecim-lääkäriseuran verkkosivujen mukaan oireyhtymä ei kuitenkaan ole varsinainen leikin asia.

– Päihdehäiriöt, tapaturmariski, ongelmat ihmissuhteissa, opinnoissa, töissä, kohonnut riski syrjäytyä ja niin edelleen, Korte luettelee.

Avaa kuvien katselu Nelinkertainen olympiavoittaja Matti Nykänen oli tunnetuin suomalainen urheilija, jolla oli todettu ADHD-oireyhtymä. Kuva: ullstein bild via Getty Images

Hän uskoo, että olisi ilman urheilua menestynyt muussakin elämässään paljon heikommin.

– Se on tuonut elämään säännöllisen struktuurin, jonka sisällä toimia turvallisesti. Se on myös imenyt minusta paljon sellaista energiaa, jonka olisin voinut käyttää itseni kannalta vahingollisesti.

Pilven hopeareunus

Pilvestä löytyy myös hopeareunus.

– Tähän liittyy sellainen hyperfokusoitumisen kyky ja tila, jossa pystyy kadottamaan kaiken muun ympäriltään. On siitä ollut kilpailemisen näkökulmasta varmaan hyötyäkin.

Suomen urheiluhistorian tunnetuin ADHD-diagnosoitu henkilö oli 2019 edesmennyt mäkilegenda Matti Nykänen, jonka uraan ja elämänvaiheisiin Korte on aikanaan tutustunut lähinnä lukemalla.

– Nyt kun kerrot, niin täysin loogista.

Diagnoosin saatuaan Korte avautui siitä muutamalle urheilijaystävälleen. Yksi palaute naurattaa häntä yhä; se tuli juoksija Sara Lappalaiselta (aiemmin Kuivisto), joka on suorasukaista ihmistyyppiä:

– Sara sanoi, että ”tuohan nyt on ollut kaikille ihan selvää aina”.

Päivitetty kello 20.06. Kortteen kausi ei ole vielä ohi, vaan hän saattaa kilpailla vielä muun muassa Masters-luokan EM-kisoissa.