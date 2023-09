Koulukiusaaminen vei itsetunnon ja ajoi Sara Karin, 29, masennukseen – porukan ulkopuolelle jättäminen on sosiaalinen kuolema, sanoo tutkija

Vaikka peruskouluajoista on lähes 15 vuotta, kiusaamisen ja yksinäisyyden jäljet tuntuvat Sara Karin elämässä. – Minulla on edelleen diagnoosi ja lääkitys. On masennusta, ahdistusta ja itkuherkkyyttä. Omakuvani on erittäin negatiivinen, hän kertoo.

Kuva: Antti Eintola / Yle