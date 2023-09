Ilmastonmuutosäänestys meni kaaokseksi republikaanien väittelytilaisuudessa – aihe jakaa amerikkalaisia yhä enemmän

Ilmastonmuutos on Yhdysvaltain republikaaneille edelleen hyvin hankala puheenaihe.

Se nähtiin viimeksi viikko sitten puolueen presidenttiehdokkaiden väittelytilaisuudessa, johon entinen presidentti ja puolueen voimahahmo Donald Trump ei osallistunut.

Nuori republikaanipuolueen kannattaja Alexandro Diaz kysyi ehdokkailta, miten nämä presidenttinä hälventäisivät huolia siitä, että puolue ei välitä ilmastonmuutoksesta. Väittelyä moderoineet Fox Newsin toimittajat pyysivät lisäksi nostamaan käden, jos ehdokkaat uskoivat ilmastonmuutoksen olevan ihmisen aiheuttamaa.

Avaa kuvien katselu Nikki Haley on Yhdysvaltain entinen YK-lähettiläs. Kuva: Jim Vondruska / EPA

Avaa kuvien katselu Vivek Ramaswamy on rikastunut yrityskaupoilla. Kuva: Jim Vondruska / EPA

Suorimman vastauksen antoivat ääripäät. Entinen YK-lähettiläs Nikki Haley piti ilmastonmuutosta todellisena, mutta vaati Kiinaa ja Intiaa vähentämään päästöjään. Yrittäjä Vivek Ramaswamy sanoi ilmastoagendan olevan huijausta.

– Tosiasia on, että hiilen vastainen agenda on märkä rätti meidän taloudellemme. Enemmän ihmisiä kuolee huonojen ilmastotoimien takia kuin itse ilmastonmuutoksen takia, Ramaswamy tykitti.

Yksikään käsi ei noussut tai ei ehtinyt nousta ennen pienimuotoista kaaosta, kommentteja ja loukkauksia vaihdettiin. Floridan kuvernööri Ron DeSantis piti käsiäänestystä koululaisten touhuna. Senaattori Tim Scott käänsi kysymyksen taloudelliseksi ongelmaksi ja siihen keskustelu päättyi.

– Ehdokkaat jättivät ihan mielellään vastaamatta kysymykseen. Se on heille aihe, jossa ei voi voittaa, otti minkä kannan hyvänsä. Se suututtaa joka tapauksensa jonkun, jota ei ole tässä vaiheessa varaa suututtaa, sanoi juuta tai jaata, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén arvioi.

Trump kutsui ilmastonmuutosta kiinalaiseksi huijaukseksi

– Republikaanien ilmastoajattelun yllä on Donald Trumpin pitkä varjo, emeritusprofessori ja Yhdysvaltain historian tuntija Markku Henriksson sanoo.

Presidenttinä Trump toteutti vaalikampanjalupauksensa ja irrotti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta. Hän on kutsunut ilmastonmuutosta kiinalaiseksi huijaukseksi ja väittänyt, että merten pinta tulee seuraavan 300 vuoden aikana nousemaan yhden kahdeksasosatuuman, muutamia millejä siis.

– Trump antaa katteettomia lupauksia, että voidaan jatkaa kuin ennenkin ja ihmisten on helppo uskoa niihin. Tiede on kuitenkin aika aukoton siinä, että ilmastonmuutos on erittäin vakava ilmiö ja se on ihmisen aiheuttama, ilmastoasiantuntija ja konsulttiyritys Kari & Pantsarin perustaja Mari Pantsar sanoo.

Republikaanien kannattajien asenteet näkyvät mielipidemittauksissa. Ero tässäkin kysymyksessä demokraatteihin on kasvanut.

Tutkimuslaitos Pew Research Centerin viime vuonna tehdyssä kyselyssä 23 prosenttia republikaanivastaajista piti ilmastonmuutosta merkittävänä uhkana Yhdysvaltain hyvinvoinnille, demokraateista 78 prosenttia. Molempien luku on laskenut muutaman vuoden takaisesta.

Avaa kuvien katselu

Tutkimuksen toisessa kysymyksessä kaksi kolmasosaa vastaajista kuitenkin on sitä mieltä, että uusiutuvia energiamuotoja kannattaa kehittää fossiilisten sijaan. Pantsar arvelee, että kyse on myös taloudesta.

– Yhdysvalloissa ja monessa muussakin maassa kannattaa mennä sillä linjalla, että ilmastotoimia ei tehdä vain ilmastonmuutoksen hillitsemiksi, vaan koska ne ovat muutenkin järkeviä. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat maailman edullisimmat tavat tuottaa sähköä, hän sanoo.

Vaaliväittelyssä ääneen päässyt Diaz ei ole ainoa puolueen ilmastokannoista huolestunut nuori. Se näkyy myös mittauksissa, nuoret ovat ikäihmisiä huolestuneempia ilmastosta. Jo vuonna 2018 republikaaniopiskelijoiden joukko esitti hiiliveron käyttöönottoa. Amerikkalaisarvioissa puolueen ennakoidaan menettävän nuoria äänestäjiä, jos ilmastoteemoja ei enemmän oteta esille.

Monien republikaanien ilmastoasenteita selittää liittovaltion aktiivinen rooli, perinteinen punainen vaate. Ilmastonmuutosta pitäisi torjua markkinavetoisesti.

– Usein, jos jokin asia saa vasemmistolaisen leiman, se on varma tappio, Henriksson sanoo.

Yhdysvalloissa useat kaupungit ja esimerkiksi Kalifornian osavaltio ovatkin alkaneet aktiivisesti torjua ilmastonmuutosta.

Lindén pitää näkemyserojen yhtenä selityksenä yhdysvaltalaisten mediakulutusta, joka on vahvasti kahtia jakautunutta. Republikaanimielisessä mediassa ilmastonmuutos saa vähemmän näkyvyyttä kuin muussa mediassa.

Pantsar puolestaan arvioi, että denialismi tekee monen elämästä yksinkertaisesti helpompaa.

– Ilmastonmuutos on älyttömän ikävä ilmiö. Uskon, että moni pelkää, mitä se tuo tullessaan. Jotkut kokevat, että on helpompi kieltää se, Pantsar sanoo.

Ilmastonmuutoksesta jo vahvoja merkkejä

Ilmastonmuutos tekee jo vahvasti tuhojaan Yhdysvalloissa. Havaijilla koettiin pari viikkoa sitten vuosisadan tappavimmat maastopalot. Maan lounaisosissa kärvisteltiin heinäkuussa ennätyksellisen, yli 50 asteen lämpöaallon kourissa. Floridassa riehunut Idalia-hurrikaani jätti jälkeensä runsaasti tuhoa. Joillakin äärisäiden runtelemilla alueilla vakuutusyhtiöt eivät enää myy kotivakuutuksia.

Avaa kuvien katselu Tulipalossa Havaijin Mauin saarella tuhoutui valtavasti omaisuutta. Ihmisiä kuoli yli sata ja moni on kateissa. Kuva: EPA

Ylen haastattelemat asiantuntijat ovat varmoja, että ilmastosta tulee merkittävä teema ensi vuoden presidentinvaaleissa. Niissä varsin todennäköisesti ovat vastakkain istuva presidentti Joe Biden ja edellinen presidentti Donald Trump.

Ilmasto nousi esille jo vuoden 2016 vaaleissa, jossa Trump kamppaili voitosta demokraattien Hillary Clintonia vastaan. Mielipidemittausten mukaan äänestäjät eivät tuolloin kuitenkaan noteeranneet ilmastokysymyksiä kovin korkealle eivätkä ne olleet näkyvästi esillä mediassa.

Biden laati jo 2020 presidenttiehdokkaaksi tultuaan ilmastopoliittisen ohjelman yhdessä kilpakumppaninsa Bernie Sandersin kanssa. Hän on kutsunut ilmastonmuutoksen torjuntaa olemassaolon kysymykseksi.

Presidentti Joe Biden kommentoi Floridaa murjoneen Idalia-hurrikaanin aiheuttamia tuhoja.

– Biden on tässä se kärjistävä ja kansaa jakava hahmo. Se, että Biden on nostanut ilmastonmuutoksen torjunnan keskiöön koko politiikassaan, tekee tässä kahtiajakautuneessa ajassa sen, että kahden puolueen näkemyserot voimistuvat, Lindén kommentoi.

Myös Pantsar ennakoi, että ilmastonmuutoksesta tulee Yhdysvalloissa kulttuurisodan tanner.

– Maailman kannalta on todella huolestuttavaa, jos Yhdysvallat lähtee yhtään pakittamaan ilmastoasioissa, Pantsar tuumii.

Kuuntele Mistä maailma puhuu -podcastista lisää Yhdysvaltain ilmastokeskustelusta