Provinssi julkaisi jo ensimmäiset artistit ensi kesän festivaalille

Provinssi on julkaissut ensimmäiset esiintyjät jo ensi kesälle.

Festivaali on kiinnittänyt brittiläiset Bring Me The Horizonin ja Nothing But Thievesin sekä suomalaisen Blind Channelin. Festivaali myy jo myös Early Bird -lippuja tulevaan tapahtumaan.

– Bring Me the Horizon on ollut yksi kävijöidemme eniten toivomista esiintyjistä edellisen käyntinsä 2019 jälkeen ja toivotamme heidät avosylin takaisin. On myös erityisen hienoa päästä julkaisemaan Nothing But Thievesin ja Blind Channelin kaltaisia urallaan kovassa nousukiidossa olevia nälkäisiä yhtyeitä, ja olen varma että näistä keikoista tullaan puhumaan vielä vuosien päästä, luonnehtii festivaalijohtaja Ville Koivisto.

Provinssi aikoo julkaista lisää esiintyjiä vielä tämän vuoden puolella.

Ensi kesän provinssi juhlitaan 27.-29. kesäkuuta 2024.