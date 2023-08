Opiskelijakämpän koko sisustus kolmella sadalla? Onnistuu, lahtelainen Annika Arola sanoo

Opiskelija-asunnon sisustaminen voi olla melkoinen haaste, sillä budjetti on pieni ja ensimmäinen oma koti pitäisi sekä sisustaa että varustaa.

Sohva, sänky, pöytä, tuolit, hylly, valaisimet, matot ja vielä koko keittiövarustus. Ensimmäiseen omaan asuntoon muuttava nuori tarvitsee kaikkea kodin tavaraa, mutta budjetti on pieni.

Onneksi on kirppareita, second hand -kauppoja ja muita käytetyn tavaran ostopaikkoja, joista löytää vaikka mitä.

Annika Arola on ensimmäisen vuoden opiskelija, joka on muuttanut Kouvolasta Lahteen, 34 neliön opiskelija-asuntoon. Osa ensimmäisen oman kodin tavaroista löytyi sukulaisilta, osa on ostettu.

Avaa kuvien katselu Annika Arola tutkii vitriinin salaisuuksia. Tarjolla myös himoittu muumimuki. Kuva: Juha-Petri Koponen

Arola lähti Ylen toimittajan kanssa Lahdessa kirpparikierroksella katsomaan, voisiko koko sisustuksen hankkia kirppareilta ja löytyisikö jotain sellaista, jota hän voisi hankkia omaan asuntoonsa.

– Täällä on muutama sohva, joita voisin harkita omaan asuntooni. Alle sadalla eurolla löytää siistejä ja hyvännäköisiä sohvia. Se on yllätys, että nahkasohvankin voi löytää tähän hintaan.

Valaisimia löytyy lähes jokaiselta kirpputorilta. Valikoima on runsas ja muutamalla kympillä saattaa saada mieluisan kattovalaisimen sekä pöytävalaisimia.

Kirpputoreilla on nettiin verrattuna se etu, että esimerkiksi tuoleja voi koeistua ja sähkölaitteita voi yleensä testata, jotta näkee, toimivatko ne.

– Minulla on tällä hetkellä sellainen väliaikainen kattovalaisin ja tuolla on yksi vähän hillitymmän näköinen, jonka voisin vaikka ostaa. Tuolla on aika hauskannäköinen kattovalaisin, josta voisi tuunata pöytävalaisimen, naurahtaa Arola.

Avaa kuvien katselu Sohva on aika kiva, mutta tuota tyynyä en kotiini veisi, sanoi Annika Arola. Kuva: Juha-Petri Koponen

Kaikkea on ja rahani riittää, lauloi Kirka

Mattojakin löytyy ja tällä kirpparilla ne ovat vielä siististi telineessä, jossa niitä on helppo tutkia. Tärkein kriteeri on sopiva koko. Sopiva vaihtoehto löytyykin, mutta siitä on irronnut hintalappu.

– Nämäkin ovat aika kohtuuhintaisia. Luulen, että tämänkin saisi aika edullisesti, sanoo Arola.

Kirpparikierroksen seuraavassa kohteessa huomio kiinnittyy siistiin ruokapöytään, jonka mukana tulee peräti kuusi hyväkuntoista tuolia.

– Hintakin on kohdallaan, kun 130 eurolla saa koko kaluston. Tuolla takana on lisäksi vitriinihylly, joka näyttää lähes käyttämättömältä. Olen etsinyt tuollaista vitriiniä, johon voisi laittaa vaikka muumimukeja esille, pohtii Arola.

Vitriinikokonaisuus maksaa 50 euroa, mikä tuntuu todella edulliselta hinnalta.

Avaa kuvien katselu Tämän kirpparin kahviastiastohyllystä löytyi kotimaisia merkkituotteita, esimerkiksi Arabiaa ja Pentikiä. Kuva: Juha-Petri Koponen

Astiat ovat myös tärkeä osa omaa kotia. Kirppareilta voi tehdä todellisia löytöjä, jos tuntee esimerkiksi kotimaiset valmistajat ja heidän tuotteensa.

– Täällä on muutamia kahviastiastoja, joita voisin harkita ostavani. Valikoima on näissäkin laaja, eivätkä hinnatkaan ole kauhean kovia, kehuu Arola astiahyllyn äärellä.

Jo muutaman kirpparin kattavalla kierroksella huomaa, että vaativampikin ostaja löytää paljon käyttökelpoista tavaraa kotiinsa. Mikäli vielä malttaa kiertää useampia käytetyn tavaran kauppoja ja on valmis kiertämään useana päivänä, voi tehdä hyviä löytöjä.

– Eiköhän näistä voisi löytää aika lailla kaiken mitä tarvitsee. Sänkyä en ehkä ostaisi käytettynä, mutta kaiken muun kyllä. Kierrättäminen sopii lisäksi erinomaisesti opiskelijabudjettiin, sanoo Annika Arola.

Arolan lailla moni muukin ostaja saattaa karsastaa käytetyn sängyn, etenkin runkopatjan ostoa. Toinen tuoteryhmä, jota monet välttävät, on sähköiset keittiökoneet, kuten esimerkiksi yleiskone. Tällaisten laitteiden perinpohjainen puhdistaminen voi olla hyvin vaikeaa.

Kirpputoreilla käyminen kannattaa. Vaikkei löytäisikään unelmiensa nahkakalustoa, designvalaisinta tai arvomaljakkoa, voi ilahduttaa itseään vaikka vintagevaatteilla tai vinyylilevyillä.