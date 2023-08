Kansainvälisen kuvausryhmän maksamattomat laskut ajoivat suomalaisen tuotantoyhtiön kriisiin: ”Toiminta on jouduttu ajamaan alas”

Videolla toimitusjohtaja Ismo Mäkinen ja tuottaja Jupe Louhelainen kertovat tilanteesta, kun laskuja on jätetty maksamatta.

Viime talvena kuvatun suurtuotannon maksamatta jääneistä laskuista on kehkeytynyt suuri soppa, jossa useat yritykset ovat jääneet ilman saataviaan. Ulkomaisessa tuotantoyhtiössä selvitellään asiaa.

Lappi on kiinnostanut elokuva- ja televisioyhtiöitä kuvauspaikkana vuosien ajan. Kaikki ei ole kuitenkaan mennyt lappilaisten yrittäjien mukaan ongelmitta, sillä jo useamman kerran tuotantoyhtiöt ovat jättäneet laskuja maksamatta.

Viimeisin tapaus liittyy Inarin seudulla kuvattuun kansainväliseen Constellation-nimiseen sarjaan, joka on tilattu Apple TV+ -suoratoistopalvelulle. Sarjan tuotantoyhtiö on kansainvälinen Turbine studios, jolta lukuisat yrittäjät nyt perivät rahojaan.

Saatavia on eri yrittäjillä pitopalveluista ravintolapalveluihin ja hotelliyöpymisiin Helsingin Sanomien tietojen mukaan yli miljoonan euron edestä.

– Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun filmiyhtiöiden kanssa sattuu tällaista, eikä varmaan viimeinenkään, toteaa Hotelli Kultahipun toimitusjohtaja Ismo Mäkinen.

Ivalolaisen Mäkisen johtama yritys on yksi lukuisista yrityksistä, joille on jäänyt saatavia tuotantoyhtiöltä. Luottamus elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöihin ei ole kuitenkaan mennyt. Hän muistuttaa, että asiakkaina on ollut myös alan yhtiöitä, joiden kanssa asiat ovat sujuneet todella hyvin.

– Ei olisi tullut mieleenkään, että jättimäisen yhtiön tilaama produktio menisi kiville taitamattoman taloudenhoidon kanssa. Se tässä hämmästytti ja kummastutti.

Suomalainen tuotantoyhtiö hädässä

Sarjan tuotannosta Suomessa vastasi Film Service Finland. Myös heillä on suuria saatavia Turbine studios -yhtiöltä, kertoo tuottaja Jupe Louhelainen.

– Minulla ei ole tässä muuta menetettävää kuin maineeni. Jos sen menettää, niin menettää kaiken. Tällä hetkellä yrityksemme on kriisissä ja kaikki toiminta on jouduttu ajamaan alas.

Tv-sarjan kuvausten alkutaipaleella kaikki sujui Louhelaisen mukaan mallikkaasti, raha liikkui ja kuvaukset sujuivat.

Alkuperäisen sopimuksen päälle alkoi tulla uusia toiveita ja vaatimuksia, joiden toteuttamisesta paikalliset alihankkijat eivät ole Louhelaisen mukaan saaneet rahojaan.

– Jossakin vaiheessa laskut alkoivat kasaantua eikä suorituksia alkanut kuulumaan. Nyt olemme puoli vuotta odottaneet maksuja, kertoo Louhelainen.

Louhelaisen mukaan lakimiehet hoitavat asiaa tällä hetkellä. Myös hän sanoo tekevänsä kaikkensa sen eteen, että paikalliset yritykset saavat rahansa.

Miten käy sarjan jatkon?

Constellation-tv-sarjalle on kaavailtua jo jatkoa. Kansainvälisen tuotantoyhtiön suomalaiset yhteistyökumppanit ovat kuitenkin epäileväisiä yhteistyön jatkumisen suhteen.

– Ennen kuin mistään kakkoskausista ainakaan minulle puhutaan, kaikki pitää olla maksettuna, toteaa Jupe Louhelainen.

Hotelli Kultahipun toimitusjohtaja Ismo Mäkinen epäilee lappilaisten yrittäjien innokkuutta lähteä mukaan tv-sarjan mahdollisiin tuleviin järjestelyihin. Hän kuitenkin uskoo, että aiheen saama mediahuomio edistää asioiden käsittelyä.

– Katsotaan, saataisiinko tämä alle puolen vuoden maalin niin, että kaikki olisivat saaneet rahansa. Sitten voisimme katsoa, kun aika tulee, miten ja kenen kanssa jatkamme eteenpäin, sanoo Mäkinen.

Turbine studiossa käynnissä ”syvällinen selvitys”

Kansainvälisen tuotantoyhtiö Turbine studion viestinnällisiä asioita hoitavasta konsulttiyrityksestä kerrotaan Ylelle, että laskuihin liittyvää ongelmaa selvitetään parhaillaan. Pyrkimyksenä on ratkaista asia niin pian kuin mahdollista.

Kysyttäessä tuotantoyhtiöltä aikovatko he maksaa rästiin jääneet maksut, yrityksestä kerrotaan asian olevan tiedossa ja siihen pyritään löytämään ratkaisu.

– Parhaillaan on käynnissä syvällinen selvitys, jonka toivomme ratkaisevan asian pian. Ymmärrämme tapauksen vaikutukset paikallisille yrittäjille, ja osoitamme myötätuntoa ahkerille ja erittäin vieraanvaraisille alueen palveluille, toteaa konsulttiyritys McAinshin johtaja Ian Thomson.