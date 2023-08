Helsingin viimeinen ammattikalastaja turhautui jo kauan sitten sääntöbyrokratiaan: ”Sääliksi käy koko alaa”

Pääkaupunkiseudun viimeinen ammattilaiskalastaja Kai Ilves saapui satamaan mukanaan päivän saalis: kaksi kalaa.

– Tällä hetkellä jokainen kala on tervetullut.

Euroopan komissio esitti maanantaina, että silakan kohdennettu kalastus kielletään Suomen lähivesillä. Lohen kalastus puolestaan kiellettäisiin Ahvenanmaan–Merenkurkun välillä.

Suomen ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas kuvaili ehdotusta katastrofiksi. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) mukaan EU-komission esitys on suhteeton ja kohtuuton.

Myös Kai Ilveksellä on paljon sanottavaa kalastuskielloista. Hänen mielestään ammattia ajetaan alas systemaattisesti.

– Sääliksi käy koko alaa. Rannikkokalastus on paljolti riippuvainen silakan pyynnistä. Monilla on paljon velkaa kiinni kalustossa. Tuskin silakan troolikalastus on nytkään kovinkaan kannattavaa näillä polttoainehinnoilla.

EU-komissio perusteli kieltoa silakan kutukantojen pienenemisellä raja-arvojen alapuolelle, ja silakan pienellä yksilökoolla. Saaristomeren tutkimuslaitokselta arvioitiin tammikuussa silakoiden olevan aiempaa laihempia ja pienempiä.

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston tutkijat esittivät silakan kalastukseen ensi vuodelle vain 20–40 prosentin kiintiöleikkauksia, mutta EU-komissio otti tiukemman linjan.

Ilves ei ole havainnut laihoja silakoita Suomenlahdella kalastaessaan.

– Ei ole tarvinnut rasvaa pannulle lisätä, kun pyyntisilakat ovat niin pulleita.

Kilohailista olisi moneksi

Jos silakanpyyntikielto toteutuu, ei suomalaisille kalastajille jää enää paljoa pyydettävää, Ilves arvioi.

– Oman elinkeinoni Helsinki on jo tuhonnut rantarakentamisella.

Hän ei usko, että silakkaa voi muuallakaan korvata millään. Kilohaili olisi hyvä kala, mutta sitä ei saa kaupaksi.

– Itse syön kilohailia mieluummin kuin silakkaa.

Ei enää luottoa virkakoneistoon

Euroopan komission arvion mukaan etenkin Selkämeren silakkakannat uhkaavat romahtaa pidemmäksi aikaa ilman kalastuskieltoa. Komissio perustaa esityksensä kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n arvioihin silakkakannoista Itämerellä.

ICES arvioi, että Pohjanlahden silakkakanta voi alkaa palautua uusiutumiskykyiseksi aikaisintaan vuonna 2025.

Nyt esitetty kielto koskisi ensi vuotta. Ilves pelkää, että kielto kuitenkin venyy hamaan tulevaisuuteen.

– Ministeriössä sitten suostutaan siihen, että kielletään vaikka viideksi vuodeksi ja tuodaan silakka vaikka ulkomailta, Ilves manaa.

Hän muistelee viimevuotista ankeriaan pyytämisen rajoittamista vain yhteen kuukauteen vuodessa.

– Kuin salama kirkkaalta taivaalta iskivät rajoituksen. Kuitenkin ankeriaat istutetaan täällä Suomessa, ne vaeltavat Sargassomerelle kutemaan, ja sitten Euroopan rantavaltiot pyytävät poikaset kastemadon kokoisina.

Ilves on kurkkuaan myöten täynnä korulauseita. Hän on lukenut kalabarometreistä ja hankkeista kotimaisen kalan puolesta, mutta päätökset kulkevat hänen silmissään toiseen suuntaan.

– Onko isompien silakkapaattien omistajien lähdettävä Afrikan rannikolle kalastamaan ja myymään tuotteensa kalajauhotehtaalle, sitäkö tässä tavoitellaan?

Ilves on riidellyt byrokratian kanssa pari vuosikymmentä. Sanktiomaksuilla uhkailua, lomakkeita, epärealistisia aikatauluja, yhä uusia mielivaltaisia rajoituksia, hän luettelee ongelmia alalla.

– Kun aina päätöksissä vedotaan siihen, että käsky tulee ylempää, niin pitänee marssia itse ministeriöön asti.

Ilveksen mukaan nuoria pitäisi saada äkkiä alalle, jotta se ei kuole kokonaan.

– Itse voisin piakkoin jo haihtua eläkkeelle jos haluaisin. Mutta kun tämä ala on kuin tarttuva tauti, josta ei pääse eroon ennen kuin pää on pinnan alla.

Suomen silakkasaalis vuonna 2022 oli 68 miljoonaa kiloa ja arvo kalastajahinnoin laskettuna 15,5 miljoonaa euroa.

Ammattikalastaja Kai Ilves pohdiskeli huhtikuussa 2023 meren päälle rakentamisen mielekkyyttä. Hän on nähnyt sen vaikutukset kaloille ja koko meriekologialle. Video: Antti Kolppo / Yle, Ronnie Holmberg / Yle

