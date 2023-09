Ronja Mälkönen sai 18-vuotiaana lapsen ja tiesi tarvitsevansa apua

Pieni tyttö työntää kumisaappaat jalkaansa ja asettaa aurinkolasit silmilleen. 21-vuotias Ronja Mälkönen seuraa lasta kerrostaloasunnon takapihalle.

– Äiti nostaa siut myyränkolon yli, Mälkönen sanoo ja nappaa lapsen syliinsä.

Pian kolme vuotta täyttävä Sofi Kokko on lappeenrantalaisen Ronja Mälkösen esikoinen. Mälkönen sai vauvan aivan täysi-ikäisyyden alussa, 18-vuotiaana.

– Tietysti kaikki oli uutta, koska minulla ei ollut kokemusta pienistä vauvoista. Se oli jännittävää, mutta omasta mielestäni meillä meni tosi hyvin se aika, Ronja Mälkönen kertoo.

Sofi oli Mälkösen mukaan helppo vauva, joka nukkui hyvin, söi hyvin ja kehittyi normaalisti.

Ronja Mälkösen isosiskoilla oli jo lapsia, ja Mälkönen sai heiltä hyviä neuvoja vauva-arkeen. Mälkönen liittyi myös Facebookissa äitien ryhmiin, koska koki tarvetta vertaistuelle.

– Vertaistuki on minulle kaikki kaikessa. Se antaa niin paljon voimaa ja rohkeutta elämään. Olen kysynyt neuvoa esimerkiksi uniasioihin sekä tilanteisiin, joissa lapsi on itkenyt, enkä ole tiennyt syytä.

Yle kysyi vertaistuesta kokemuksia lukijoilta. Joukkoistukseen vastasi lukuisia äitejä, joille tuki on ollut pikkulapsiarjessa tärkeää. Saatuja vastauksia on poimittu tähän juttuun sitaatteina.

Neuvoja ja tukea vanhemmat haluavat esimerkiksi lapsen kasvuun ja kehitykseen, nukkumiseen, syömiseen, imetykseen ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa.

– Vertaistuki on monelle äärimmäisen tärkeää, vanhemmuuden asiantuntija Rozjin Rokhzad Väestöliitosta sanoo.

Tukea voi saada esimerkiksi ystäviltä ja omasta lähipiiristä, sosiaalisen median ryhmistä, järjestöjen vertaistukiryhmistä ja perhekahviloista.

Parisuhteen ja vanhemmuuden tuen koordinaattori Noora Kovanen Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiristä kokee, että moni äiti kaipaa myös emotionaalista tukea.

– Pikkulapsen vanhempana arjessa voi olla väsymystä ja kuormittuneisuutta. Vertaistuki voi siinä olla kannattelevana voimana, Kovanen sanoo.

Vanhemmuuden asiantuntija Rozjin Rokhzad Väestöliitosta kertoo, että myös isät hakevat nykyään entistä herkemmin vertaistukea vanhemmuuteen.

– Paljon rohkeammin puhutaan vaietuista aiheista, jotka on aiemmin pidetty perhepiirissä. Isätkin uskaltavat aiempaa rohkeammin pyytää tukea, Rokhzad sanoo.

Rozjin Rokhzad arvelee syynä olevan, että ajat muuttuvat, ja vanhemmuus on nykyään jaetumpaa kuin aiempien sukupolvien aikana.

Rokhzadin mukaan isät voivat kaivata muiden vastaavassa tilanteessa olleiden kokemuksia esimerkiksi erilaisia vanhemmuustaitoja, lapsen kasvua ja kehitystä, parisuhdehaasteita, taloudellisia asioita, seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja erokysymyksiä koskien.

Väestöliiton Rozjin Rokhzadin mukaan vertaistuen hakemiseen voi olla kynnys, jos jokin aihe aiheuttaa vanhemmalle häpeää.

– Esimerkiksi imetykseen, omaan jaksamiseen ja uupumukseen sekä ihmissuhteisiin liittyvät asiat voivat aiheuttaa häpeää. Tällaisissa tilanteissa äidit hakeutuvat helpommin puhumaan ammattilaisen kanssa anonyymisti.

Rokhzad korostaa, että vertaistukea haettaessa pitäisi muistaa perheiden erilaisuus.

– Ihmiset vertaavat helposti itseään muihin, ja saattaa helposti käydä niin, että vanhemmille syntyy epärealistisia odotuksia omaa vanhemmuutta kohtaan, Rokhzad sanoo.

Etenkin sosiaalisessa mediassa toisten lapsiperheiden arjesta voi Rokhzadin mukaan syntyä helposti epärealistinen kuva.

– Someen harvoin laitetaan niitä ikäviä tunteita tai kokemuksia omasta arjesta ja vanhemmuudesta. Se saattaa luoda vääristyneitä mielikuvia vanhemmuuden ja äitiyden ympärille.

Vertaistuki on hyvin tärkeää. Ihan joka asiassa neuvola ei kerkeä ohjaamaan, eikä sinne joka toinen päivä kehtaa soitella. On ollut helpottavaa, että on ollut ystäviä joilla on samanikäisiä vauvoja. Heidän kanssaan voi käydä läpi vauvan hoitoon ja kehitykseen liittyviä asioita.

Sonja Styrman