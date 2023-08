Liiallisesta englanninkielisyydestä moitittu Aalto-yliopisto on tekemässä uusia linjauksia kielipolitiikkaansa

Alkuvuodesta uutisoitiin huoli siitä, että korkeakoulujen päättötöitä kirjoitetaan kiihtyvään tahtiin englanniksi.

Kantaa otti edellisen hallituksen tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.). Honkonen kertoi olevansa huolissaan suomen kielen asemasta.

Myös opiskelijat kertoivat mielipiteensä. Jussi Hartikainen on yksi heistä, jotka ovat kyseenalaistaneet englannin kielen ylivallan maisteriopinnoissa.

Aalto-yliopisto aikookin nyt tehdä opetuksensa uudet kielilinjaukset tämän vuoden loppuun mennessä. Syksyn aikana linjauksia vielä selvitetään ja suunnitellaan, lopulliset päätökset tekee Akateemisten asiain komitea (AAK), sanoo vararehtori Petri Suomala Aalto-yliopistosta.

Suomalan mukaan yliopistossa on käyty kesän aikana yhteisöllistä keskustelua asiasta.

Käytännössä opetusta tarjotaan uusien linjausten mukaisesti aikaisintaan vuosien 2024–2026 opetussuunnitelmissa. Joissakin linjaukset yltävät kauemmaksi.

– Analysoimme ja arvioimme opetuspolkuja ihan kurssikohtaisesti. Jotain muutoksia voi tulla mahdollisesti jo aiemmin, mutta ratkaisut vaativat suunnitelmallisuutta, Suomala toteaa.

Aalto-yliopisto sai huomautuksen opetuskäytännöistään kielten suhteen viime toukokuussa, kun apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen totesi antamassaan kanteluratkaisussa yliopiston rikkovan lakia.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan englanninkielinen opetus on pääosin syrjäyttänyt suomen kielen kauppatieteellisen ja tekniikan alan maisterikoulutuksissa, ja englannin kielen muuttuneen pääasialliseksi opetuskieleksi myös kandidaattiopinnoissa.

Oikeuskansleri sai lokakuussa 2021 kantelun, jossa todettiin englannin kielen dominoivan Aalto-yliopiston kauppatieteiden opetusta. Kantelu koski erityisesti rahoituksen opintoja, joita ei maisterivaiheessa ole tarjolla suomen tai ruotsin kielellä.

Yliopisto antoi oman selvityksensä huhtikuussa 2022.

Aalto-yliopiston selvitys 04/2022 Hieman yli viisi prosenttia Aalto-yliopiston kauppatieteiden maisterivaiheen kurssitarjonnasta opetetaan suomeksi. Tekniikan alalla vastaava luku oli noin kymmenen prosenttia.

Kauppatieteiden suomenkielisten kandidaattiohjelmien kurssitarjonnasta vain noin neljäkymmentä prosenttia opetetaan suomeksi.

Apulaisoikeuskansleri pyysi opetus- ja kulttuuriministeriöltä lausunnon vuoden 2021 kantelusta ja Aalto-yliopistolta saadusta vastineesta.

Viime vuoden lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi dosentti Janne Saarikiveltä selvityksen Suomen korkeakoulujen kielikäytänteistä.

Selvityksen mukaan oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen ratkaisut oikeudesta opiskella kansalliskielillä eivät ole johtaneet muutoksiin yliopistoissa. Englanninkielinen opetus on päinvastoin lisääntynyt.

Vararehtori puoltaa englantia edelleen kansainvälisten urien vuoksi

Opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala pitää englannin kieltä edelleen perusteltuna. Hän painottaa, että yliopistokoulutus voi johtaa kansainväliseen työuraan tai työskentelyyn kansainvälisessä yrityksessä Suomessa.

– Tämä on tasapainottelua. Meidän tehtävämme on toisaalta varmistaa, että yliopistoyhteisö on mukana ja pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Kansainvälisillä kielillä on myös merkittävä vaikutus ja rooli, kun valmennamme opiskelijoita työelämään.

Suomala kuitenkin myöntää, että yliopiston on täytettävä lainsäädännön normit.

– Meidän on kunnioitettava Suomen kotimaisia kieliä suomea ja ruotsia, että ne säilyvät elävinä ja ilmaisuvoimaisina myös tieteessä ja koulutuksessa.

Jatkossa todennäköisesti monikielisiä toteutuksia

Linjausluonnoksen mukaan perusopinnot ja pääaineiden pakolliset opintojaksot olisi voitava opiskella suomeksi. Tekniikan ja taiteen aloilla opetuksessa ja opintosuorituksissa myös ruotsiksi.

Myös akateemista ohjausta pitää saada suomeksi ja ruotsiksi. Oppilaan ja opettajan välisellä sopimuksella voisi käyttää myös muita kieliä.

Opinnäyte kirjoitettaisiin lähtökohtaisesti suomeksi tai ruotsiksi, ja ohjaus tehtäisiin opinnäytteen kielellä. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa ohjaus ja opinnäytteet tehtäisiin lähtökohtaisesti englanniksi.

– Meillä on tulevaisuudessa todennäköisesti myös monikielisiä ohjelmia. Voi sitten olla joustavampaa, eli löytyy molempia, sekä suomen- että englanninkielisiä, ja sitten soveltaen ruotsinkielisiä toteutuksia, Suomala sanoo.

Keskustelu Aallon sisällä on vararehtori Suomalan mukaan ollut monipuolista.

Tässä vaiheessa Suomala ei halua arvioida kustannuksia tai vaikutuksia, mitä muutokset mahdollisesti tuovat henkilöstön osalta.

– Alkusyksyn aikana analysoimme käytännön vaikutuksia ja niiden toteuttamista. Joudumme miettimään, miten toteutamme asiat fiksusti ja niillä voimavaroilla, mitkä meillä on, Suomala sanoo.

Hallitsevatko ääripäät keskustelua englannin kielen käytön laajenemisesta Suomessa, kysytään Juuso Pekkisen toimittamassa podcastissa.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 1. syyskuuta kello 23:een asti.