Mika Aaltola: Suomessa on hyvä lainsäädäntö tällä hetkellä siitä asiasta. Sekin on siis praktinen kysymys. Me olemme saaneet aborttien määrän vähenemään 70-luvulta kolmannekseen. (...) Elämäntilanteet ovat hankalia ja naisen oikeus omaan kehoonsa ja omaan terveyteensä on hyvin tärkeä vapaus Suomessa. Me ollaan saatu hyviä tuloksia aikaan. Miksi sitä järjestelmää pitäisi kovasti muuttaa?