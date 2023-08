Näin Pihkovan lentokentän iskua on kommentoitu Venäjän ja Ukrainan medioissa

Ukraina iski varhain keskiviikkona tuhoisasti Pihkovan lentokentälle Venäjällä.

Venäjän mukaan iskussa tuhoutui neljä Iljušin Il-76 kuljetuskonetta. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan mukaan Venäjä kostaa iskut.

Ukraina on vahvistanut iltapäivällä olevansa iskujen takana.

Venäjällä Pihkovan iskua pehmitelty

Venäjän mediassa ja sosiaalisessa mediassa lennokki-iskut olivat esillä laajasti.

Venäjän kuuluisin propagandisti Vladimir Solovjev kommentoi iskuja aamulla tv-ohjelmassaan.

Solovjev aloitti ohjelman sanomalla ”hyvää huomenta” ja jatkoi siitä, kuinka tässä aamussa ei todellakaan ollut mitään hyvää. Hän uhosi, että jos drooni-isku on toteutettu Baltiasta käsin, niin maat pitäisi tuhota.

Ukrainassa Solovjevin aamuinen esiintyminen on aiheuttanut erityistä hilpeyttä. Ukrainalaiset ovat jakaneet Solovjevin kommentteja Pihkovan iskusta sosiaalisessa mediassa.

Venäläismediat korostavat uutisissaan torjuttuja lennokki-iskuja tuhojen sijaan. Erityisesti Pihkovan iskun tuhoja ei haluta myöntää. Sotabloggaajat puolestaan arvostelevat sitä, että Pihkovan lentokentän isku oli mahdollista toteuttaa.

Ukraina on yrittänyt tehdä iskuja moniin kohteisiin, kertoo Venäjän uutistoimisto Tass keskiviikkoaamuna ja kertaa missä kaikkialla Venäjällä on havaittu lennokkeja viime yönä.

Tass kertoo ukrainalaisten lennokkien alasampumisista Sevastopolissa sekä Keski-Venäjällä Brjanskin ja Orlovskin alueella. Tassin mukaan Pihkovan lentokentällä vaurioitui useita Iljušin Il-76-sotilaskuljetuskoneita tulipalon vuoksi.

Venäjän media on kertonut myös lentokenttien sulkemisista Moskovassa ja Pihkovassa.

Venäläisen riippumattoman uutissivusto Meduzan mukaan Pihkovan kenttään kohdistuneessa iskussa käytettiin 10-20 lennokkia.

Sotabloggaajat seurasivat tarkkaan ja arvostelivat

Venäjällä sotabloggaajat ovat ihmetelleet viestipalvelu Telegramissa muun muassa sitä, miten Pihkovan isku onnistuttiin tekemään sekä Tassin tapaa uutisoida asiaa.

Sotabloggaaja Kirill Fedorov on arvostellut Tassin tapaa olla kertomatta koko totuutta. Hänen postauksessaan näkyy liekkimeri, joka Fedorovin mukaan ei ole vain vaurioittanut konetta, vaan palo on ollut tuhoisa.

Avaa kuvien katselu Sotabloggaaja Kirill Fedorovin jakoi Tassia arvostelevan päivityksen. Kuva: Kirill Fedorov / Telegram

Voennii osvedomitel- nimimerkillä kirjoittava sotabloggaaja puolestaan kertoo ukrainalaisten yrittäneen osua Brjanskissa myös puhelinmastoon. Hän on postannut videon Pihkovan lentokentän tulipalosta Telegramissa.

Voenkor Kitten-nimimerkkiä käyttävä bloggari on postannut satelliittikuvan Pihkovan kentästä. Hän arvioi päivityksessään ukrainalaisten valinneen kyseisen kentän sen sijainnin takia, jolloin venäläiset eivät ajatelleet sen olevan mahdollinen kohde. Sotabloggaajan mukaan iskussa vaurioituneita koneita on vaikea korjata.

Avaa kuvien katselu Kuva: @voenkorKotenok / Telegram

Itseään sotareportteriksi kutsuva Sasha Kots puolestaan arvioi Naton auttaneen Ukrainaa lennokki-iskussa Pihkovaan. Hänen mukaansa Venäjän Euroopan-puoleisessa osassa tulisi tehdä uusia suunnitelmia sotilaallisten ja strategisten laitosten suojaamiseksi, sillä siellä ei ole enää turvallista.

Telegramissa videomateriaalia Venäjältä julkaiseva Mash kertoi yhden lennokin vaurioittaneen venäläistä ”Kremnii”-nimellä tunnettua mikroelektroniikkatehdasta Brjanskin alueella. Lennokki oli tippunut tehdasalueelle, kun se oli ammuttu alas.

Ukrainassa hillitty reaktio

Ukrainan media on uutisoinut maltillisesti Pihkovan lentokentälle kohdistuneesta iskusta. Isku ei ole noussut kaikkien suurten medioiden tiedotusvälineiden pääuutiseksi.

Ukrainan turvallisuuspalveluiden edustaja Andrij Jusov on vahvistanut keskiviikko-iltapäivänä, että Ukraina on tuhonnut neljä Iljušin Il-76 konetta, ja näiden lisäksi muitakin lentokoneita olisi vaurioitunut. Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashchenko on kirjoittanut, että yhden Il-76 koneen hinta olisi noin 86 miljoonaa dollaria.

Ukrainalaiset sotabloggarit ovat kuitenkin päivittäneet tietoja iskuista ahkerasti. Ukrainalaiset bloggarit puhuvat jopa seitsemästä vaurioituneesta tai tuhoutuneesta lentokoneesta.