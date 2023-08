Mies huijasi Kelalta tukia lähes 22 000 euron edestä – Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut miehen puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä petoksesta.

Tuomittu sai Kelalta vuoden 2017 tammikuusta saman vuoden syyskuuhun asti työmarkkinatukea ja toimeentulotukea yhteensä lähes 21 700 euroa. Hän ei olisi kuitenkaan ollut oikeutettu Kelan tukiin.

Kelaan toimittamissaan hakemuksissaan tuomittu oli ilmoittanut valheellisesti olleensa työttömänä. Hän jätti kertomatta Kelalle palkkatyöstään sekä yritystoiminnastaan saamansa tulot. Syytetyn tulot selvisivät hänen verotustiedoistaan.

Petos on aluesyyttäjän mielestä kokonaisuutena arvostellen törkeä, sillä teko on jatkunut useiden kuukausien ajan, ja sitä on toteutettu useilla eri tukilajeihin kohdistuneilla hakemuksilla. Lisäksi tuomittu oli maksanut yritystulonsa entisen puolisonsa pankkitilille, jotta petos jäisi paljastumatta.

Petoksessa oli syyttäjän mukaan tavoiteltu huomattavaa hyötyä.

Kela vaatii korvauksia toimeentulotuesta

Mies tunnusti tekonsa ja myönsi syytteen oikeaksi.

Kansaneläkelaitos vaati, että mies velvoitetaan suorittamaan sille vahingonkorvauksena maksettu toimeentulotuen määrä eli vajaa 13 000 euroa, sillä Kelalla ei ole toimivaltaa periä toimeentulotukea takaisin.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus piti petosta törkeänä, sillä siihen liittyi suunnitelmallisuutta, toiminta ehti kestää kauan ja taloudellisen hyödyn määrä on ollut suuri.

Oikeus tuomitsi miehen puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi hänen tulee korvata Kelalle hänelle myönnetyn toimeentulotuen määrä.

Tuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä voi valittaa hovioikeuteen.