Ruokavirasto: Akuutti lintuinfluenssaepidemia hallinnassa

Akuutti lintuinfluenssaepidemia on hallinnassa, sanoo Ruokaviraston ylijohtaja Pia Mäkelä.

– Kaikilla turkistarhoilla, joilla on todettu tartunta, on ryhdytty hyvinkin voimakkaisiin toimenpiteisiin, Mäkelä sanoi Ruokaviraston aamupäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Ruokavirasto aikoo tarkistaa kaikki Suomen turkistarhat lintuinfluenssan varalta. Tarkastukset alkavat minkkitarhoista ensi tai seuraavalla viikolla. Tavoite on, että minkkitarhat on käyty läpi lokakuun loppuun mennessä. Tarkastettavat eläimet joudutaan lopettamaan.

Kaikkiaan Ruokavirasto on määrännyt lopettavaksi 135 000 turkiseläintä.

Osastonjohtaja Terhi Laaksosen mukaan epidemian akuutti vaihe on rauhoittunut.

– Me ei olla todettu tarhoja, joiden tartunnat ja oireet olisivat alkaneet vasta elokuussa. Ja muuttolinnut, erityisesti naurulokit, ovat jo poistuneet tarha-alueilta.

Luonnonvaraisilla linnuilla on tänä vuonna tavattu 28 korkeapatogeenista eli suuren taudin aiheuttamiskyvyn omaavaa lintuinfluenssatapausta. Yhdessä tapauksessa voi olla paljonkin, jopa tuhansia, lintuja. 17 tapauksessa tartunnan on saanut naurulokki.

Viime aikoina negatiivisten näytteiden osuus on ollut suurempi kuin positiivisten.

– Elokuussa tutkituista näytteistä kuudesta löytyi lintuinfluenssaa, mutta 27 näytteestä tartuntaa ei löytynyt, yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu sanoo.

Siipikarjasta tautia ei ole löytynyt.

Huolestuttavia mutaatioita löydetty kuudelta turkistarhalta

Turkistarhoilla lintuinfluenssaepidemia alkoi heinäkuun puolivälissä. Tähän mennessä turkistarhoilla on todettu 26 lintuinfluenssatapausta.

Geneettisten analyysien perusteella on pystytty osoittamaan, että virus on siirtynyt turkiseläimiin linnuista.

– Vielä ei ole pystytty osoittamaan, että lintuinfluenssavirus leviäisi tarhalla eläimestä toiseen, sanoo tutkimusprofessori Tuija Gadd Ruokavirastosta.

Joillakin turkistiloilla on todettu mutaatioita, jotka edesauttavat viruksen leviämistä nisäkkäissä.

– Erityisen huolestuttavia mutaatioita on tavattu pb2-geenistä. Näitä mutaatioita on löydetty Suomen kuudelta turkistarhalta.

Gaddin mukaan tällaisista mutaatioista on kuitenkin vielä matkaa tilanteeseen, jossa virus muuttuisi ihmiseen tarttuvaksi. Suomessa virus ei ole tarttunut ihmiseen.

Maailmanlaajuisesti vuodesta 2003 alkaen lintuinfluenssa on tarttunut 878 ihmiseen. Heistä 458 on kuollut. Kuolleisuus 52 prosenttia, mikä on erittäin korkea luku.

– Taustalla vaikuttaa se, että noissa tapauksissa ollaan oltu hyvin läheisessä kontaktissa kuolleisiin lintuihin, jolloin altistus virukselle on ollut hyvin voimakas, sanoo yksikön päällikkö Anna Katz THL:stä.

Nykyisen epidemian aikana eli vuosina 2022-23 on todettu maailmanlaajuisesti 12 ihmistartuntatapausta, joista kaksi on kuollut.

– Tapauksia on ollut hyvin vähän. Riski Suomessa on hyvin pieni. Ei virus ohi lentävästä lokista tartu, Anna Katz sanoo.

Sen sijaan muihin nisäkkäisiin, muun muassa kotikissoihin ja koiraan, virus on jo tarttunut. Ruokavirasto kehottaakin pitämään kotieläimet erossa sairastuneista ja kuolleista luonnonlinnuista.

