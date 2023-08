Pienet kunnat nousivat yhdessä vastarintaan hyvinvointialuetta vastaan – ”Kuntalaisten hätä on käsinkosketeltava”

Kahdeksan Pirkanmaan kuntaa esittää kovasanaista kritiikkiä Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) suunnitelmia kohtaan.

Pirha esittää useita hyvinvointialueen vuodeosastoja ja terveyskeskuksia suljettavaksi. Hyvinvointialue on asiakasmääriltään maan suurin.

Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Urjala ja Vesilahti julkaisivat keskiviikkona yhteisen kannanoton Pirhan esille tuomasta tavoitteesta.

Jo aikaisemmin ainakin Ikaalinen, Ruovesi ja Kuhmoinen ovat moittineet hyvinvointialueen aikeita.

Myös Nokian kaupunginhallitus kritisoi torstaina, että suunnitelma on epälooginen ja perustuu osin virheelliseen tietoon. Nokian uusi sosiaali- ja terveysasema on rakennettu vastaamaan sote-keskuskonseptia, mutta nyt sinne ehdotetaan karsittuja palveluita.

Tästä on kyse Tällä hetkellä lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluita tarjotaan Pirkanmaalla 40 toimipisteessä, mutta Pirhan suunnitelman mukaan toimipisteet supistuisivat 21:een. Ilman omaa fyysistä terveysasemaa jäisi esityksen mukaan yhteensä kahdeksan Pirkanmaan kuntaa. Lisäksi vuodeosastoja ollaan sulkemassa viidestä kunnasta. Uudistuksella tavoitellaan muun muassa tasalaatuisempaa hoitoa. Vuodeosastojen vähentämisellä halutaan puolestaan kustannustehokkaampia yksiköitä. Palvelua on jatkossa yhä useammin tarjolla digitaalisesti. Avaa

Kustannusarviota ei ole

Kunnat kokevat Pirhan suunnitelman radikaalina. Ongelmana nähdään etenkin suunnitelman vaikutusten arvioinnin puutteellisuus.

Pirha ei ole esimerkiksi kertonut tarkkaa suunnitelmaa siitä, mitä kivijalkapisteet korvaavat terveyspalvelut tulevat todellisuudessa olemaan, kuinka paljon ne kustantavat ja onko esimerkiksi digipalveluihin tarvittavaa tekniikkaa ja laitteistoa saatavilla.

– Koemme huolta, että näin vähillä kustannusten ja vaikuttavuuden arvioinnilla lähdetään tekemään noin isoa päätöstä, jolla voi olla merkittävä vaikutus kunnan elinvoimaan, toteaa Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka Ylelle.

Avaa kuvien katselu Pauliina Pikka on toiminut Pälkäneen kunnanjohtajana vuodesta 2021. Arkistokuva vuodelta 2020, kun hän toimi Nokian sivistysjohtajana. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Pirha painottaa yli kuntarajojen toimimista

Hyvinvointialue tavoittelee uudistuksella kuntarajat ylittävää tasalaatuista hoitoa. Jokaisesta kunnasta ei siis ole välttämätöntä löytyä esimerkiksi terveysasemaa.

Kuntien mukaan ihmiset asioivat kuitenkin hyvin paljon oman kunnan sisällä.

Nykyiset terveyskeskukset ja vuodeosastot sijaitsevat kuntien keskusta-alueilla. Kunnat pelkäävät, että terveysasemien lakkautuspäätökset uhkaavat myös kunnan muiden palveluiden säilymistä, kun ihmiset liikkuvat keskustoissa vähemmän.

Pirha ottaa turhan suuren roolin pienten kuntien tulevaisuuden elinvoiman määrittelyssä, kannanotossa todetaan.

Poikkeuksellinen yhteisrintama

17 vuotta Kihniön kunnanjohtajana toiminut Petri Liukku kertoo, etteivät yhtä keskeiset asukkaiden palvelut ole olleet koskaan aikaisemmin uhattuna.

Siksi asiaa puolustetaan poikkeuksellisella tavalla yhteisrintamassa.

– Kun kuntalaisten hätä on käsinkosketeltava, on ryhdyttävä toimenpiteisiin yhteisrintamassa, millä on enemmän painoarvoa puolustaa palveluita.

Kokenut kunnanjohtaja sanoo suoraan, mitä ajattelee Pirhan suunnitelmasta.

– Koko uudistus tuntuu olevan Pirkanmaalla niin, että toisilta pois, jotta toisten elämä voi jatkua. Tämähän ei ole missään tapauksessa oikein.

Kunnat ovat pettyneitä, ettei palveluverkkouudistuksen valmistelua tehty yhteistyössä kuntien kanssa.

– Kunta on kuntalaisten edunvalvoja. Ilman muuta kunnan pitäisi olla keskeisesti valmistelussa mukana.

Pirha on käynnistänyt keskustelukierroksen, jossa kuullaan asukkaiden näkemyksiä suunnitelmista.

Petri Liukku on pettynyt, ettei asukastilaisuuksia järjestetä jokaisessa kunnassa, jota muutos koskee.

– Tämä on todella valitettavaa. Kunnat vaativat, että kuulemistilaisuudet järjestetään jokaisessa kunnassa.