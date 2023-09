Tutkija ymmärtää, miksi uhka oman terveysaseman sulkemisesta saa tunteet kuohumaan – ”Jos asia on tärkeä, siihen liittyy tunne”

– Tiesin tasan tarkkaan sen, ettei yksikään henkilö tule saliin positiivisten tunteiden saattelemana.

Näin luonnehtii integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäistä asukasiltaa Ikaalisissa.

Asukkaita halutaan kuulla, sillä hyvinvointialue Pirha esittää useita vuodeosastoja ja terveyskeskuksia suljettavaksi.

Avoin yleisötilaisuus tiistaina veti tuvan täyteen ja ylikin.

Keskustelu oli tulista. Henkilökohtaisia loukkauksia tai alatyylisiä ilmaisuja ei Salkoahon mukaan Ikaalisissa kuultu, pitkiä ja tunteikkaita puheenvuoroja kylläkin.

– Välihuudot ja naurahdukset kuuluvat tällaisen tilaisuuden luonteeseen. Niitä täytyykin sietää. Mitään rajaa ei ylitetty, hän kommentoi.

Avaa kuvien katselu Integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho vetää Pirhan syksyn yleisötilaisuudet. Kuva: Pirha Viestintäpalvelut

Somestako mallia?

Tampereen yliopiston viestinnän tutkija Veera Kangaspunta on tutkinut uutisista käytävää verkkokeskustelua sekä yhteiskunnallista osallistumista.

Hän sanoo, että kaikenlainen verkkoalustoilla tapahtuva vuorovaikutus on lisännyt ihmisten osallistumista – todennäköisesti myös sellaisten, jotka eivät muutoin uskaltaisi sanoa mielipidettään.

Salkoaho jää pohtimaan, onko etenkin huuteluun ja kärkkäisiin kommentteihin saatu mallia sosiaalisesta mediasta tai nykyisestä poliittisesta keskustelusta.

– Onhan se mahdollista, voihan se tietenkin ruokkia. Ehkä sitä kiukkua voidaan ammentaa sieltä lisää, hän miettii.

Kangaspunta muistuttaa, että kun verkkokeskusteluja käyvät erilaiset ihmiset, myös erilaiset näkökannat tulevat näkyviksi.

– On mahdollista, että yhteiskunnallinen keskustelu on muuttunut kärkkäämmäksi samaan aikaan, kun somen käyttö on lisääntynyt. Mutta yksin some ei kärjistä keskustelukulttuuria, koska keskustelu perustuu ihmisten toimintaan.

Alueen asukkaat sanoivat suorat sanat Pirhan tilaisuudessa Ikaalisissa. Video: Marjut Suomi / Yle

Somekeskustelut saattavat kuitenkin toimia näkökulmien testauspaikkana. Etukäteen käyty keskustelu toisten kanssa voi rohkaista puhumaan asioista vaikkapa yleisötilaisuudessa, kuten nyt Ikaalisissa.

– Voi tulla tavallaan kokemus rohkeudesta: ”Olen keskustellut tästä somessa jo niin paljon, että voin sanoa tämän ääneen muuallakin”, Kangaspunta arvioi.

Salkoaho pitää hyvänä sitä, ettei yleisö istu tuppisuuna eikä kysymyksiä tarvitse lypsää. Monet yleisökommentit tarjoavat myös tärkeää lisätietoa valmistelun pohjaksi.

Avaa kuvien katselu Tutkija Veera Kangaspunta pitää tunteenpurkauksia ymmärrettävinä, jos puututaan ihmisille tärkeisiin asioihin kuten sote-palveluihin. – Monet sanovat, että yrittävät pitää tunteet erillään yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se vain alleviivaa sitä, että tunteet ovat mukana. Kuva: Jani Lahtinen

Jos tunnelatausta ei ole, asia ei ole tärkeä

Tutkija Kangaspunnan omassa tutkimuksessa on korostunut se, että ihmiset haluavat uutisten yhteydessä keskustella etenkin itselleen tärkeistä asioista.

– Jos asia on tärkeä, siihen liittyy tunne. Ja toisaalta, kun asiaan liittyy tunne, siitä tulee erityisen tärkeää, hän kiteyttää.

Kangaspunnan mukaan esimerkiksi juuri hyvinvointi ja terveys ovat tällaisia asioita. Niissä tunteet nousevat oletetusti pintaan.

– Kärkkäin puheenvuoro voi kertoa siitä, miten ihmiset ovat kokeneet jonkun asian. Että prosessia ei ole tehty oikein tai siinä ei ole huomioitu ihmisiä riittävästi. Kyse ei ole henkilökohtaisesta hyökkäyksestä, vaan suorasta palautteesta.

Ikaalisissa terveydenhuollon uudistukset ja niiden uutisointi koskettavat juuri omaa kaupunkia tai läheisiä. Siksi tunnetaso oli korkealla.

– Tultiin vihaisina, ehkä jopa raivoa ja epätoivoa täynnä, kertoo tilaisuuden juontanut Salkoaho.

Lisää Pirkanmaan uutisia Ylen nettisivuilla ja Yle Areenassa. Kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.

Onko sinulla uutisvinkki tai kuvasitko uutistilanteen? Lähetä vinkki tampere@yle.fi.