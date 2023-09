Kun lähiöbaari meni remonttiin, kanta-asiakkaat saapuivat pihalle katsomaan, milloin se taas aukeaa

Äskettäin Kouvolassa yrittäjäksi lähiöravintolassa ryhtyneellä Laura Henrikssonilla on kokemusta lähiöbaarista myös Helsingissä, jonne hän lähti töihin 19-vuotiaana. Video: Vesa Grekula ja Antro Valo / Yle.

Kouvolalainen Laura Henriksson otti rohkean askeleen viime keväänä, kun hän päätti ryhtyä yrittäjäksi kohonneiden kustannusten kanssa kamppailevalle ravintola-alalle.

Yli kymmenen vuotta ravintoloissa työskennelleestä ammattilaisesta tuli toimitusjohtaja huutokaupan seurauksena. Hän teki korkeimman tarjouksen konkurssin takia suljetusta lähiöravintolasta.

Ravintolaan remonttia tehdessään Henriksson huomasi, miten tärkeä paikka Kouvolan Lehtomäen lähiössä sijaitseva Lehtohovi monelle on. Kerrostalovaltainen lähiö sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

– Kanta-asiakkaita kävi usein katsomassa, miten remontti etenee. Jotkut tarjoutuivat jopa remonttiavuksi. En sentään antanut kenellekään piikkauskonetta käteen, mutta tavaroiden siirtelyssä monet olivat apuna, Henriksson naurahtaa.

Avaa kuvien katselu Laura Henrikssonin mukaan useat asiakkaat ovat tuttuja keskenään sekä henkilökunnan kanssa. Ravintolassa on runsaat 100 asiakaspaikkaa. Omistajan lisäksi lähiöravintola työllistää kolme henkilöä. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Lähiöravintola oli suljettuna runsaat kaksi kuukautta kunnes ovet avautuivat jälleen kesäkuun alussa.

– On ollut ihanaa huomata, että tutut asiakkaat ovat jälleen löytäneet tänne, sanoo Henriksson.

Asiakkaat ovat tuttuja, koska Henriksson työskenteli ennen konkurssia samassa ravintolassa ravintolapäällikkönä.

Nyt hän työskentelee myös baaritiskin takana.

– Saan olla konkreettisesti asiakkaiden kanssa tekemisissä. Siitä tykkään, sanoo itsekin Kouvolan Lehtomäessä asuva Henriksson.

Myynti piristynyt ravintoloissa

Ravintola-ala on viime vuodet ollut näkyvästi esillä talouskurimuksen takia.

Ensin tuli koronaepidemia, joka toi rajoituksia ravintoloille ja jopa sulki niitä. Sen jälkeen nousuun ampaisivat muun muassa oluen, elintarvikeraaka-aineiden sekä energian hinnat, kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyssotansa Ukrainaan.

– Siirryttiin kriisistä toiseen – kustannuskriisiin, kuvailee tilannetta matkailu- ja ravintola-alaa edustavan työnantaja- ja edunvalvontajärjestö MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

Avaa kuvien katselu Lehtohovi sijaitsee Lehtomäen liikekeskuksessa, noin kolmen kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Lapin mukaan myynti ravintoloissa on nyt kuitenkin kääntynyt kasvuun, mutta kustannusten nousu on silti syönyt kannattavuuutta. Tänä vuonna tammi-kesäkuussa myynti on ollut 5 prosenttia suurempi kuin ennen koronaa vuonna 2019. Alueelliset erot voivat silti olla suuria riippuen esimerkiksi siitä miten kesäsäät ovat koetelleet terassiravintoloita.

– Alan yrityksillä on tänä vuonna mennyt kohtuullisen hyvin, Lappi luonnehtii.

Avaa kuvien katselu Konkurssin jälkeen uudelle omistajalle siirtynyt lähiöravintola sai remontissa muun muuassa kaupunginosaa symboloivan maalauksen seinälleen. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Lähiöravintoloiden määrästä Suomessa ei ole tarkkaa tietoa, mutta Timo Lappi arvioi niiden vähentyneen vuosikymmenten kuluessa.

– Aika monet lähiöravintoloista olivat aiemmin keskiolutbaareja, joiden kukoistusaika oli 1990–luvun laman aikoihin. Kun talous alkoi nousta, niiden määrä väheni rajusti. Osin siksi, että osa saattoi hankkia laajemmat anniskeluoikeudet, Lappi pohtii.

Ilot ja surut jaetaan baaritiskin molemmin puolin

Laura Henriksson uskoo lähiöravintolansa pärjäävän. Sijainti on keskeinen ja asiakaskunta vakiintunut.

Parasta hänen mielestään ovat hyvää fiilistä tuovat asiakkaat. Lähiöbaarin yhteisöllisyyden hän on kokenut myös työskennellessään Helsingin Itä-Pasilassa sijainneessa Olutravintola Nurkassa.

Avaa kuvien katselu Mika ”Miksu” Auvinen on ravintola Lehtohovin kanta-asiakas. Hän sanoo käyvänsä lähibaarissaan noin kerran viikossa. Karaoke ja bingotapahtumat eivät niinkään Auvista baariin houkuttele, tärkeämpää on tuttujen tapaaminen. Kuva: Vesa Grekula / Yle

Henrikssonille yhteisöllisyys tarkoittaa kokoontumispaikkaa, jossa ihmiset haluavat tavata toisiaan. Hänen kokemuksensa mukaan tunnelman aistii myös asiakkaiden ja henkilökunnan välillä.

– Asiakkaat pitävät meitä ystävinä. Elämän hyviä ja huonoja jaamme puolin ja toisin.