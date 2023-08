Hallituksen johtonelikko kokoontuu rasisminvastaisen tiedonannon vuoksi – RKP:n kantaa odotetaan vielä

Hallituksen on tarkoitus päättää huomenna torstaina yhdenvertaisuustiedonannostaan. Tiedonannosta päättäminen mainitaan valtioneuvoston torstaisen yleisistunnon asialistalla.

Ylen tietojen mukaan hallitusnelikko eli hallituspuolueiden puheenjohtajat Petteri Orpo (kok.), Riikka Purra (ps.), Anna-Maja Henriksson (r.) ja Sari Essayah (kd.) kokoontuvat vielä ennen valtioneuvoston huomista istuntoa keskustelemaan asiasta.

Ilta-Sanomien mukaan Orpo on kutsunut nelikon koolle keskiviikkona iltapäivällä.

Ylen tietojen mukaan RKP:tä lukuun ottamatta muut hallituspuolueet siunasivat pääministeri Orpon pohjaesitysken jo eilen tiistaina. RKP:sta on annettu ymmärtää, että tiedonannon sisältö ratkaisee puolueen suhtautumisen hallituksen jatkamiseen.

RKP on pohtinut kantaansa muita kauemmin. Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson viestitti iltapäivällä ennen kello kolmea Ylelle, ettei hänellä ole toistaiseksi uutta kerrottavaa asiasta.

Ylen lähteiden mukaan viime hetken vääntöä on käyty ainakin rasismin ja vihapuheen määritelmistä tiedonantotekstissä.

Ylen tietojen mukaan tiedonanto sisältää parikymmentä toimenpide-ehdotusta. Niiden mukana on muun muassa työelämän yhdenvertaisuuden parantamiseen tähtääviä toimia.

Ei lakimuutoksia, toimintaohjelma kevääseen mennessä

Lakimuutoksia tiedonannossa ei esitetä. Osa täsmällisemmistä toimenpiteistä jää Ylen lähteiden mukaan jatkovalmisteluun: yksityiskohtaisempi toimintaohjelma on tarkoitus saada valmiiksi ensi kevään kehysriiheen mennessä.

Valtioneuvosto asetti 17. heinäkuuta työryhmän valmistelemaan hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tiedonantoa laatinutta työryhmää on vetänyt valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Risto Artjoki. Mukana on valtiosihteereitä ja kansliapäälliköitä. Viime päivinä neuvotteluja on käyty myös puheenjohtajien kesken.

Hallituksen ympärillä on käyty kesän aikana kiivasta rasismikeskustelua, minkä vuoksi tiedonanto päätettiin tehdä. Se on tarkoitus tuoda eduskuntaan ensi viikolla, kun istuntokausi alkaa.