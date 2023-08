Ruotsin vakoiluvyyhti: kiellettyä teknologiaa vietiin Venäjälle suomalaisyrityksen avulla

Ruotsissa vakoilusta syytetty mies järjesti Venäjälle pakotteiden ja vientikiellon alaisia tuotteita suomalaisten yritysten kautta. Osa tuotteista soveltuu suoraan tai välillisesti sotilaallisiin tarkoituksiin.

Asia ilmenee Ruotsissa julkiseksi tulleesta esitutkinta-aineistosta, joka koskee 60-vuotiasta ruotsinvenäläistä miestä. Häntä vastaan nostettiin elokuussa syyte laittomasta tiedustelutoiminnasta.

Syyttäjän mukaan mies toimitti Venäjälle teknologiaa, jota maa ei voinut pakotteiden ja vientirajoitusten vuoksi luvallisesti hankkia.

Esitutkinta-aineiston mukaan keskeisenä välikätenä toimi suomalainen sähkötarvikealan yritys.

Ruotsin viranomaisten mukaan miehen toimeksiantaja on todennäköisesti ollut Venäjän sotilastiedustelu GRU. Mies on Ruotsin median mukaan kiistänyt syytteet.

MOT-toimitus ei mainitse syytetyn nimeä, koska rikosprosessi on kesken.

Esitutkinta: suomalaisyrityksellä tärkeä rooli toiminnassa

Ruotsalais-venäläinen mies pidätettiin Tukholmassa viime marraskuussa näyttävässä operaatiossa, jossa käytettiin muun muassa poliisin helikopteria. Myös miehen vaimo pidätettiin, mutta häntä vastaan ei lopulta nostettu syytteitä.

Ruotsin viranomaisten mukaan mies on toiminut Venäjän hyväksi noin vuosikymmenen ajan.

MOT-toimituksen hankkiman esitutkinta-aineiston perusteella Suomessa tapahtuneella toiminnalla on ollut merkittävä rooli väitetyissä rikoksissa.

Asiakirjojen mukaan syytteessä oleva mies hankki esimerkiksi viestiliikenteeseen ja tutkien signaalien analyysiin sopivia laitteita sekä taajuussyntetisaattoreita. Näitä voidaan hyödyntää myös sotilaallisiin tarkoituksiin.

Laitteet toimitettiin Ruotsista Suomeen yhtiölle, jonka omistajina oli venäläisiä henkilöitä. Suomalaisyhtiö taas lähetti elektroniikan edelleen Venäjälle. Se käytti apunaan suomalaista huolintayhtiötä.

Suomen keskusrikospoliisi on antanut Ruotsin poliisille virka-apua tapauksen tutkinnassa. Esitutkinta-aineistosta löytyvän KRP:n lausunnon mukaan on syytä epäillä, että suomalaisyhtiötä on johdettu todellisuudesta Venäjältä käsin.

MOT-toimitus ei tavoittanut yhtiön edustajia kommenttia varten.

Ruotsista saadusta esitutkinta-aineistosta selviää, että Suomen poliisi on epäillyt yhtiön johtajaa talousrikoksista. Keskusrikospoliisi ei kommentoinut tapausta MOT:lle, mutta sen viestinnästä kerrottiin, että poliisi tiedottaa asiasta perjantaina.

Suojelupoliisi ei halunnut kommentoida MOT:lle, onko se osallistunut Ruotsin tapauksen selvittämiseen Suomessa.

Avaa kuvien katselu Esitutkintamateriaalin valokuvia, joissa näkyy vakoiluvyyhdissä tutkinnan kohteena olevan helsinkiläisen yrityksen tiloja. Kuva: Säkerhetspolisen, KRP

FBI:n erikoisagentti: Venäjä käyttää Suomea kauttakulkumaana

Esitutkinta-aineisto sisältää myös useita Yhdysvaltain viranomaisten laatimia asiakirjoja, kuten liittovaltion poliisin FBI:n tutkinta-aineistoa, oikeuden päätöksiä sekä vientikiellon alaisten tuotteiden valvonnasta vastaavan viranomaisen muistioita.

Niissä kuvaillaan useasti ja varsin suorasanaisesti sitä, kuinka tärkeä kauttakulkumaa Suomi on Venäjän pyrkiessä hankkimaan vientikiellossa olevia, pakotteiden alaisia tuotteita.

Esimerkiksi Yhdysvaltain Saksan-suurlähetystö on toimittanut Ruotsin viranomaisille raportin, joka käsittelee syytteeseen joutuneen venäläis-ruotsalaisen miehen yhtiön toimintaa.

Vuonna 2018 laaditussa raportissa tuodaan esille ainakin kolmen suomalaisen huolintayhtiön toiminta. Ne mainitaan yhtiöinä, jotka ovat välikäsinä vieneet tuotteita Venäjälle.

Myös FBI:n erikoisagentin valaehtoisessa lausunnossa todetaan, että venäläiset käyttävät Suomea kauttakulkumaana viedessään maahan myös vientirajoitusten kohteena olevia tuotteita.

Tällä viikolla syytteeseen asetettua ruotsalais-venäläistä miestä epäillään myös ulkovaltoihin kohdistuneesta laittomasta tiedustelutoiminnasta. Tällä viitataan suurella todennäköisyydellä Yhdysvaltoihin kohdistuneeseen toimintaan.

Supon mukaan valvontaa kiristetty

Suojelupoliisin mukaan on todennäköistä, että Venäjä pyrkii kiertämään vientirajoituksia ”monin tavoin” ja myös Suomessa.

– Venäjä käyttää hankinnoissaan sekä yksittäisiä yrityksiä että hankintaverkostoja, joiden kautta se ohjaa tarvitsemaansa teknologiaa Venäjälle. Hankinnoissa ei välttämättä ole aina selvää kytkentää Venäjälle, kirjoittaa Supon apulaispäällikkö Teemu Turunen MOT:lle sähköpostissa.

Turusen mukaan Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa kevättalvella 2022 on rajavalvontaa kiristetty selvästi.

Myös viennin väheneminen on Supon mukaan vaikeuttanut rajoitteiden kiertämistä, sillä pakotteiden kohteena olevia tuotteita on pyritty kuljettamaan tavallisen viennin joukossa.

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat asettaneet laajoja talouspakotteita Venäjää kohtaan vuodesta 2014 alkaen eli Venäjän käynnistettyä hyökkäyksensä Ukrainaan.

Pakotteet koskevat erityisen laajasti tuotteita, joita voidaan käyttää myös sotilaallisissa tarkoituksissa tai esimerkiksi tiedustelutoiminnassa.

Yleisradioyhtiöiden tekemässä dokumenttisarjassa kerrotaan, kuinka Putinin vakoilukoneisto toimii Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

