Yle on viikon läsnä yliopistolla Vaasan Palosaarella – kerro meille, mitä meidän kannattaisi silloin käsitellä

Ylen aluetoimitukset jalkautuvat syksyllä viikoksi kymmeneen eri lähiöön eri puolilla Suomea. Ensi viikolla maanantaista perjantaihin on Vaasan Palosaaren vuoro.

Lue lisää: Arkea, ennakkoluuloja ja kotiseuturakkautta – Yle Lähiössä näyttää kymmenen asuinalueen elämää eri puolilta maata

– Präntöö eli Palosaari ei sinänsä ole perinteinen lähiö, vaan sillä on paljon lähiömäisiä piirteitä. Valitsimme Palosaaren, koska se on monipuolinen, siellä on niin sanotusti kaikkea. On esimerkiksi kolme korkeakoulua vierekkäin, ikioma tori, monenlaista asumista, merellistä elämää, työläiskaupunginosan historiaa ja legendaarinen maine, kertoo Yle Pohjanmaan lähiötuottaja Matti Rinnekangas.

Ylen Vaasan toimitilat sijaitsevat muutenkin Palosaarella, mutta viikon ajan osa Yle Pohjanmaan toimituksessa normaalisti työskentelevistä yleläisistä tekee työnsä yliopiston tiloissa Ankkuri-rakennuksessa. Sieltä sitten jalkaudutaan ihmisten pariin eri puolille Palosaarta.

Osa viikon teemoista on jo suunniteltu etukäteen. Yle aikoo esimerkiksi käsitellä kolmen korkeakoulun yhteistyötä sekä perehtyä Palosaaren nukkuvan helmen, Mansikkasaaren, historiaan ja tulevaisuuteen.

Lisäksi tutustumme muun muassa ylioppilastalon tilanteeseen, nimby-ilmiöön Vaasan kissatalon kautta sekä muistelemme pimeän viinan myyntiä Kuhnan kulman alueelle 50- ja 60-luvuilla. Kuulemme entisiä ja nykyisiä palosaarelaisia lähetyksissämme.

Yleisöllä on mahdollisuus antaa Ylelle vinkkejä jutuista ja haastateltavista Palosaareen liittyen. Voit jättää vinkkisi alla olevalla lomakkeella 14.9. kello 16 mennessä.