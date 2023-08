Kallaveden rannalle on noussut kuusimetrinen teräsjoutsen Kuopiossa

Kuvanveistäjä Pekka Jylhän suunnittelma taideteos on jo paikallaan Kuopion Bellanrannassa.

Uuden majoituspaikan rakentaminen on edistynyt suunnitelmien mukaan Kuopion Bellanrannassa. Kallaveden rannalle tulee maisemasviittejä ja taidepuisto.

Kuopiossa rakentuu taidepuisto Siikarantaan, noin kolmen kilometrin päähän torilta. Alueelle on rakenteilla myös parikymmentä maisemasviittiä Kallaveden rantaan.

Idean isä on Bellan venetehtaan perustaja, kuopiolainen liikemies Raimo Sonninen. Sviittien kupeeseen tulevan taidepuiston keskeinen osa on kuvanveistäjä Pekka Jylhän suunnittelema kaksiosainen taideteos.

Ruostumattomasta teräksestä tehty joutsenteos on peräti kuusi metriä korkea. Teos on tällä viikolla tuotu paikalle ja hitsattu kiinni vesialtaaseen.

Avaa kuvien katselu Kuvanveistäjä Pekka Jylhä kuvaa joutsenta valon ja puhtauden vertauskuvana. Valaistuksella on teoksissa tärkeä osa. Kuva: Jukka Eskanen / Yle

Vieressä on muutaman metrin pituisten tolppien päässä viisi lentoon lähtevää joutsenta.

Taidepuiston kustannusarvio on maisemointitöineen noin 500 000 euroa. Bella Resortin toimitusjohtaja Tatu Naamanka sanoo, että taidepuistoon tavoitellaan paljon muitakin kävijöitä kuin vain maisemasviittien yöpyjiä.

Taidepuisto avautuu lokakuussa

Kallaveden rantaan Saaristokadun ja matkailukeskus Saanan väliin rakentuvat maisemasviitit ovat Naamangan mukaan herättäneet hyvin ennakkokiinnostusta. Uuden majoituskohteen toivotaan kiinnostavan myös ulkomaalaisia matkailijoita.

Matkailijoille alueella on tarjolla runsaasti erilaisia liikuntapalveluita.

Taidepuiston avajaisia on tarkoitus viettää lokakuun alkupuolella. Maisemasviitit valmistuvat joulukuussa. Sviitteihin mahtaa yöpymään vajaat 40 henkilöä.

Rakennukset valmistuvat joulukuussa. Bella Resort -yritys on kiinnostanut myös työnhakijoita. Työpaikkahakemuksia on tullut noin 140. Alkuvaiheessa palkataan muutama työntekijä. Sesonkiaikoina väkeä on vielä enemmän töissä.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 1.9. klo 23:een saakka.