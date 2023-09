Tällainen rasistinen puhe on rangaistavaa – Yle kävi läpi yli 100 poliisin tutkimaa vihakirjoitusta

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kesällä 2020 keski-ikäinen nainen Hämeenlinnasta julkaisi Youtubessa videon.

Videolla nainen selosti, miten ”toisrotuiset” – siis esimerkiksi afrikkalaiset naiset – eivät voisi koskaan synnyttää suomalaisia. Syy tähän oli naisen mielestä afrikkalaisten älyllisissä ja varsinkin henkisissä puutteissa. Nainen väitti myös, että sadistisen raa’an väkivallan tekijät ovat lähes poikkeuksetta afrikkalaisia.

Poliisi alkoi tutkia juttua. Naista epäiltiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hän kiisti: omasta mielestään hän oli käyttänyt vain sananvapauttaan.

Mitä ajattelet – syyllistyikö nainen rikokseen?

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Tässä jutussa halusimme selvittää, mihin oikeus vetää sananvapauden ja rangaistavan rasistisen puheen välisen rajan.

Kävimme juttua varten läpi yli sata rikostutkintaan päätynyttä nettikirjoitusta, videota, kuvaa tai julkista puhetta viime vuosilta.

Pääset myös itse vertaamaan omaa oikeustajuasi tuomioistuinten linjaan todellisten tapausten pohjalta. Viestejä on siteerattu vain sen verran kuin on tarpeen kontekstin ymmärtämiseksi.

Kyse on vain harvoin todellisesta maahanmuuttokritiikistä

Avaa kuvien katselu Pykälän arvostelijoiden mielestä se rajoittaa liikaa sananvapautta. Kuva: Juha Rissanen / Yle

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on yksi rikoslain kiistellyimmistä pykälistä. Sen tarkoitus on suojata vähemmistöjä syrjinnältä YK:n yleissopimusten mukaisesti.

Pykälän arvostelijat pitävät sitä liikaa sananvapautta rajoittavana.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Lähde: Rikoslain 11 luvun 10 § Avaa

Poliitikkojen oikeudenkäynneistä syntyy kuitenkin väärä kuva sananvapaustilanteesta.

Ylen selvityksen perusteella rikostutkintaan päätyneissä julkaisuissa on vain harvoin kyse esimerkiksi maahanmuuttokritiikistä, edes tiukasta sellaisesta. Enemmistö jutuista on väkivaltaisia tai selkeän syrjiviä.

– Julkisessa keskustelussa mielletään, että kyse on poliittisesti aktiivisten henkilöiden rikoksista. Valtaosassa tapauksista näin ei ole, sanoo vihapuhetta tutkinut väitöskirjatutkija Jasmin Hannonen Turun yliopistosta.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Teon törkeys ei näytä vaikuttavan tuomioon

Ylen selvityksen perusteella kiihottamisesta kansanryhmää vastaan saa yleensä saman tuomion teosta riippumatta. Rangaistukseen ei näytä vaikuttavan se, onko vähemmistöjä uhattu väkivallalla vai onko kyse ollut panettelusta tai solvaamisesta.

Kuvaava esimerkki tästä on erään lapualaismiehen raivoisan rasistisen julistuksen käsittely.

Mies esitti Facebookin paikallisryhmään julkaisemassaan tekstissä tummaihoisten täydellistä syrjintää: eristämistä, orjuuttamista ja lainsuojattomaksi asettamista. Pienestäkin tummaihoisen tekemästä rikoksesta tulisi kirjoittajan mielestä rankaista kuolemalla.

Poliisin kuulustelussa kirjoittaja ei vaivautunut katumaan tekstiä. Mielestään hän ei ollut syyllistynyt mihinkään rikokseen.

– Kirjoitus on sisällöltään oikea ja hyvä, mies sanoi.

Avaa kuvien katselu Väkivallalla uhkaaminen ei yllättäen näy käräjäoikeuksien antamien tuomioiden ankaruudessa. Kuva: Juha Rissanen / Yle

Hieman myöhemmin toisen käräjäoikeuden alueella oli syytettynä nainen lestadiolaisia panettelevan Facebook-julkaisunsa vuoksi. Hän oli vihjannut lestadiolaisten harjoittavan yleisesti insestiä.

Nainen pahoitteli kirjoitustaan ja selitti olleensa sen aikaan päihdekoukussa.

Käräjäoikeudessa sekä mies että nainen saivat saman rangaistuksen: 50 päiväsakkoa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Asiantuntija: Tuomiot eivät ole oikeudenmukaisia

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voi saada 1–120 päiväsakon rangaistuksen tai ääritapauksessa jopa vankeutta. Käytännössä seuraus on lähes aina 40–50 päiväsakkoa.

Vain yksi syytetty sai Ylen aineistossa ehdollista vankeutta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 30 päivän ehdolliseen vankeuteen miehen, joka ehdotti Facebookissa ammattitappajien palkkaamista maahanmuuttajien perään.

Avaa kuvien katselu Kuva: Juha Rissanen / Yle

Turun yliopiston apulaisprofessori Tatu Hyttinen ja väitöskirjatutkija Jasmin Hannonen julkaisivat alkuvuonna artikkelin vuosina 2015–2021 alioikeuksissa annetuista tuomioista kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tutkimuksen lopputulos oli sama kuin Ylen selvityksessä: tekomuoto ei vaikuta rangaistukseen. Hyttisen mielestä tämä ei ole oikeudenmukaista.

– On aika eri asia uhata kansanryhmää kuin panetella tai solvata. Tätä ei tuomioistuimissa ehkä huomioida. Siinä olisi keskustelun ja myös täydennyskoulutuksen paikka, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Juha Rissanen / Yle

Näin perussuomalaisten ehdotus muuttaisi tilannetta

Puolueista kriittisin lakia kohtaan on ollut perussuomalaiset. Puolueen mukaan lakia tulisi muuttaa niin, että vain uhkaamisesta tai rikokseen yllyttämisestä rangaistaisiin. Varapuheenjohtaja Leena Meri on perustellut ehdotusta muun muassa panettelun ja solvaamisen tulkinnanvaraisuudella.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Tämänkaltaisista kirjoituksista ei välttämättä tulisi tuomiota, jos lakia muutettaisiin perussuomalaisten toiveiden mukaisesti.

Ylen selvityksen perusteella panettelun ja solvaamisen salliminen karsisi vihapuhetuomioista noin kaksi kolmasosaa.

Muutos jättäisi rankaisematta joukon vähemmistöjä syrjiviä tekstejä. Tyypillinen esimerkki on Helsingin käräjäoikeudessa sakkotuomion tuonut kirjoitus, joka kielsi muslimien olevan ihmisiä ja yleistävän heidän ”haluavan vain raiskata”.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Fasistien kuolemaa toivonut välttyi syytteiltä

Nykyinen rikoslain pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei suojaa kaikkia kansanryhmiä. Se suojaa ihmisiä esimerkiksi rotuun, ihonväriin, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen tai niihin rinnastettavalla muulla perusteella tapahtuvalta syrjinnältä.

Tämän vuoksi esimerkiksi ilmastonmuutoksen kieltäjien, natsien ja fasistien kuolemaa toivonut vasemmistoaktiivi välttyi syytteiltä, Samoin Al-Holin leiriläisten kuolemaa ehdottaneet kaksi perussuomalaisten kuntapoliitikkoa.

Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen sanoo ymmärtävänsä, jos edellä mainitut esimerkit tuntuvat maalaisjärjen vastaiselta. Hänen mukaansa Suomessa ei ole konsensusta siitä, mitkä ovat ne ihmisryhmät, joita lain tulisi erityisesti suojella.

– Itse ajattelen, että lain tulisi suojata vähemmistöjä ensisijaisesti synnynnäisten ominaisuuksien, kuten ihonvärin perusteella tapahtuvalta syrjinnältä.

Enemmistö vihapuheesta ei päädy edes rikostutkintaan

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan nostettu syyte johtaa lähes aina tuomioon. Lähinnä viime vuosina on hylätty poliitikkojen saamia syytteitä.

Suurempi osa jutuista tyssää valtakunnansyyttäjän toimistoon. Viime vuosina valtakunnansyyttäjä on jättänyt useita juttuja ajamatta esimerkiksi vähäisyysperusteella: kirjoittaja on esimerkiksi katunut ja poistanut tekstinsä ja tuomio ei olisi kuitenkaan sakkoja suurempi. Yksi esimerkki on SDP:n kansanedustaja Hussein Al-Taeen vihakirjoitukset 2010-luvun alusta.

Näin juttu tehtiin Tämä juttu perustuu 46:een käräjäoikeuksien antamaan tuomioon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Lisäksi aineistona on ollut 18 valtakunnansyyttäjän tekemää syyttämättäjättämispäätöstä. Aineisto on vuosilta 2020–2022. Käräjäoikeuksien tuomioissa on huomioitu mahdolliset myöhemmät hovioikeuden tai korkeimman oikeuden ratkaisut. Yhteensä epäiltyjä rikoksia on ollut yli sata ja kansanryhmää vastaan kiihottamisena käsiteltyjä julkaisuja useita satoja. Luokittelimme jutut sen perusteella, onko niissä uhattu vähemmistöä vai paneteltu tai solvattu. Selvitimme myös rikoksesta epäiltyjen taustoja. Avaa

Valtava enemmistö lainvastaisista vihakirjoituksista ei koskaan johda edes tutkintaan. Ylen selvityksen perusteella myös moni rikoksesta tuomittu on jatkanut samanlaista kirjoittelua tuomion jälkeenkin. Esimerkiksi aiemmin jutussa mainittu lapualaismiehen julkaisema väkivaltafantasia löytyy tälläkin hetkellä netistä.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Poliisitutkintaan näyttää päätyvän lähinnä pelkästään suomenkielisiä, Facebookissa tai VK:ssa julkaistuja tekstejä ja Youtube-videoita. Myös banderollin kantaminen, tarran liimaaminen tai kananmunan heittäminen synagogan seinään voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Sen sijaan aineistosta puuttuvat esimerkiksi vieraskieliset ja Instagramin tai Tiktokin kaltaisissa kanavissa julkaistut mielipiteet. Tämä selittyy todennäköisesti poliisin resursseilla.