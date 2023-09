Maahanmuuttajat kertovat, miksi he päätyvät asumaan lähiöihin: jo nimi voi estää asunnon saamisen keskustasta

Lähiö on maahanmuuttajallekin hyvä asuinalue, kunhan tarpeelliset palvelut ja mahdollisuudet löytyvät. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella on myös oma roolinsa.

Maahanmuuttajat lisäävät tutkimusten mukaan asuinalueidensa monimuotoisuutta, kunhan hyvän elämän elementit ovat kasassa eli esimerkiksi asunto, työpaikka ja harrastusmahdollisuudet löytyvät.

Tampereen yliopiston maahanmuuton sosiologian dosentin, rovaniemeläisen Nafisa Yeasminin mukaan asuinalueelle ja paikkakunnalle kiinnittyminen ja jääminen vaativat myös ymmärrystä ja apua kantaväestöltä.

2009 Suomeen saapunut ja nyt SPR:n vastaanottokeskuksessa Rovaniemellä toimistosihteerinä työskentelevä Ismail Khayre kokee erityisen tärkeänä, että maahanmuuttajiin kohdistuvista ennakkoluuloista ja epäluuloista päästäisiin eroon.

– Erilaiset kotouttamisohjelmat ovat pääasiassa hyvästä, mutta eiväthän ne kaikkea ratkaise. Jos asuntoa, työpaikkaa tai mahdollisuuksia ei saa oman nimen perusteella, niin kyllähän se masentaa kenet tahansa, Khayre sanoo.

Lähiö ja naapurusto mahdollistavat ystävystymisen

Khayren ja Yeasminin mukaan olisi erittäin tärkeää, että kantaväestö ja maahanmuuttajat ystävystyisivät keskenään. Usein juuri kaupungin lähiöt voivat tarjota hyvät mahdollisuudet tähän.

– On oltava enemmän mahdollisuuksia ihmisten väliseen tutustumiseen, kuten ystäväperhetoimintaa tai naapuritoimintaa. Monissa maissa lähiö ja naapurusto ovat todella tärkeässä asemassa ihmisten arjessa. Tätä kaipaan myös Suomen lähiöihin, sanoo Yeasmin.

Ismail Khayre on havainnut saman. Suomessa asuessaan hän ei välttämättä aiemmin tuntenut edes naapureitaan saati muita lähialueen ihmisiä. Nyt tilanne on toinen ja hän on itse rohkeasti myös tutustunut ihmisiin.

Avaa kuvien katselu Yeasmin korostaa, että vain maahanmuuttaja ei voi olla rohkea. Myös kantaväestön täytyy puhua rohkeasti maahanmuuttajien kanssa ja tutustua heihin aktiivisesti. Kuva: Timo Metsäjoki / Yle

– Esimerkiksi yhteiset ruokahetket, kokkikerhot tai kesällä grillaaminen voivat olla juuri parasta integraatiota. Maahanmuuttajat voivat tuoda erityisesti diversiteettiä, mutta mahdollisuuksia täytyy antaa puolin ja toisin.

Miten voi olla maassa maan tavalla, jos ei edes anneta mahdollisuutta olla maassa maan tavalla Ismail Khayre

Tärkeiksi yhteisöllisyyttä luoviksi asioiksi ja palveluiksi Yeasmin nostaa myös lasten leikkipuistot, kaupat, vapaa-ajan toiminnat ja liikuntapaikat. Näiden lisäksi hänen mielestään olisi hyvä, jos olisi jotain kerhotoimintaa eri ikäryhmille esimerkiksi asukas- tai kyläyhdistysten kautta.

Miksi maahanmuuttajat päätyvät usein tietylle asuinalueelle?

Tampereen yliopiston maahanmuuton sosiologian dosentti Nafisa Yeasmin on pohtinut, miksi maahanmuuttajat päätyvät usein tietylle asuinalueelle. Hän uskoo, että maahanmuuttajat valitsevat usein alueita, joilla on edullista asua.

– Ihmiset tietysti hakevat sellaisia asuntoja, jotka heidän tulonsa mahdollistavat ja usein samalta alueelta haetaan myös töitä.

Myös Ismail Khayre on havainnut, että Rovaniemellä maahanmuuttajat päätyvät usein Korkalovaaran tai Ounasrinteen alueille juuri edullisten asuntojen takia.

Avaa kuvien katselu Ismail Khayre on asunut Rovaniemellä jo vuosikymmenen ajan. Kuvassa hän vilkuttaa juuri lapselleen, joka vilkutti hänelle terassilta. Kuva: Timo Metsäjoki / Yle

– Kyllähän tämä myös näkyy osaltaan alueilla. Yksityiseltä voi olla hankalampi saada asuntoa vaikkapa keskustasta juuri nimen tai etnisyyden perusteella. Monet sitten valitsevat tai päätyvät esimerkiksi lähiöiden KAS vuokra-asuntoihin, jotka ovat kohtuuhintaisia, kertoo Khayre.

Asuinalueet ovat myös politiikkaa

Yeasminin mukaan kaupunkien kaavoituksen ja aluesuunnittelun merkitystä ei voi kuitenkaan vähätellä.

– Jos kaupunki haluaisi rakentaa esimerkiksi kerrostaloja sellaiselle asuinalueelle, jossa on omakotitaloja tai alueelle, joka on hieman kalliimpi, projekteja voidaan vastustaa asukkaiden toimesta ja tällöin kaavoitushankkeet voivat pysähtyä jo alkuunsa.

Ei ole yksiselitteisesti hyvä tai huono asia, että maahanmuuttajat asuvat yhdellä ja samalla alueella. Lapissa ei juuri ole ”Chinatowneja” vaan usein asuinalueilla asuu kaikenlaisia ihmisiä.

– Tämä on inklusiivisesti ajateltuna hyvä, sillä tällöin opitaan erilaisia kulttuureja ja yhteinen ymmärrys lisääntyy.

Toisaalta maahanmuuttajien muuttaessa tietylle alueelle voi syntyä myös kuplia, joissa tietystä maasta muuttaneita voi olla paljonkin.

– Tämä kuplautuminen ei ole automaattisesti hyvä tai huono, sillä kyllähän tällainen kupla myös suojaa ihmistä. Yhteiskuntatieteilijät ovat havainneet, että näissäkin tilanteissa ihmiset kotoutuvat, Yeasmin sanoo.

Yeasmin kuitenkin toteaa, että diversiteetin kannalta ei ole kuitenkaan pelkästään hyvä juttu, että tietynlaiset ihmiset asuvat vain tietyllä alueella. Jos alueella asuisi vain työttömiä tai vähävaraisia, siellä voisi olla vaikea motivoitua ja päästä halutessaan elämässä eteenpäin.

Lapin suurin lähiö tarjoaa edullisia asuntoja, mutta riittääkö se?

Lapin suurin lähiö, Rovaniemen Korkalovaara, tarjoaa asukkailleen edullisia asuntoja, mutta Korkalovaaran asukasyhdistyksen puheenjohtaja Minni Haanpää tietää, ettei se riitä.

Haanpää on havainnut esimerkiksi lapsiperheiden muuttavan alueelta pois, erityisesti Vaaranlaen kerrostaloalueelta, kun houkuttimet ovat vähentyneet.

– Pelkästään asunnot eivät toimi vetovoimatekijänä, vaan kyllä palvelurakenteella on merkitystä. Toivottavasti tilanne paranee parin vuoden sisään, kun koulu taas avautuu.

Avaa kuvien katselu Haanpää on pohtinut myös maahanmuuttajien asemaa omassa lähiössään. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Haanpään näkemyksen mukaan maahanmuuttaja, kuten kuka tahansa muukin, voi viihtyä Korkalovaarassa. Silti tämän hetkinen palvelurakenne ei välttämättä ole lapsiperheille kaikkein parhain.

– Korkalovaara on nyt huonompi paikka asua kuin muutamia vuosia sitten. Koulua ei ole ja liikuntapaikat olivat paljon koulun yhteydessä. Ne ovat nyt poissa. Korkalovaarassa luonnon voi nähdä houkuttimena, mutta onko se sitä sitten maahanmuuttajalle, pohtii Haanpää.