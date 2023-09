Nuoret ilmastoaktivistit vastustavat Greenpeacea: ”Joskus on taisteltava rakkaimpiaan vastaan”

Greenpeace haluaa ydinvoiman pois EU:n vihreän energian listalta. Koululakkolaisten mielestä ilmastokriisi on huomattavasti ydinvoimaa suurempi ja kiireellisempi uhka.

Kysymys ydinenergian riskeistä on ajanut tamperelaisen ilmastoaktivistin vastakkain kansainvälisen ympäristöjärjestö Greenpeacen kanssa.

– Joskus on käytävä taisteluun rakkaimpiaan vastaan, kun puolustaa niitä asioita, jotka ovat itselle tärkeitä, ilmastoaktivisti Ellen Ojala sanoo.

Kiistan ytimessä on se, onnistuuko ilmastopäästöjen vähentäminen riittävän nopeasti ilman ydinvoimaa.

– Me uskomme, että ilmastokriisi on näistä kahdesta huomattavasti akuutimpi uhka ja tarvitsemme kaikki keinot taistellaksemme ilmaston lämpenemistä vastaan, Ojala toteaa.

Kun Ojala sanoo ”me”, hän tarkoittaa Dear Greenpeace -kampanjaryhmää, jossa on mukana seitsemän nuorta viidestä Euroopan maasta.

Heitä yhdistää tausta Greta Thurnbergin johtamassa Fridays for Future -koululakkoliikkeessä.

Avaa kuvien katselu Dear Greenpeace -kampanjan johtaja Ia Aanstoot julistaa kampanjakuvassa, ettei toivo riitä tulevaisuuden energialähteeksi. Kuva: Rowan Farrell

Ilmastoaktivistit haluavat puolustaa ydinvoimaa EU-tuomioistuimessa

Nuorten ilmastoaktivistien Dear Greenpeace -kampanjassa kyse on siitä, luokitteleeko EU ydinvoiman vihreäksi energialähteeksi vai ei.

Luokittelu vaikuttaa käytännössä esimerkiksi siihen, kuinka helppoa energiayhtiöiden on saada rahoitusta erilaisille laitoksilleen. EU-parlamentti hyväksyi listan vuonna 2022, ja siihen lukeutuvat myös ydinvoima ja maakaasu.

Greenpeace ilmoitti huhtikuussa vaativansa EU:n tuomioistuimelta ydinvoiman ja maakaasun poistamista listalta.

Nyt Ojala ja muut nuoret ilmastoaktivistit haluavat EU:n tuomioistuimeen puolustamaan ydinvoimaa – ja samalla siis vastustamaan Greenpeacea. Jos tuomioistuin antaa nuorille luvan osallistua oikeuskäsittelyyn asianosaisena, he aikovat tuoda käsittelyyn tietoa ydinvoiman merkityksestä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Avaa kuvien katselu Greenpeacen aktivistit vastustivat kaasun ja ydinvoiman luokittelua vihreäksi energiaksi huhtikuussa EU:n tuomioistuimen edessä Luxemburgissa. Kuva: Paul Musiol / Greenpeace

Mikä vihreiden energialähteiden luokittelu? Taksonomian eli EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän on tarkoitus ohjata rahoitusta ilmaston kannalta kestäviin kohteisiin. Ydinvoiman kohdalla taksonomiaan sisältyvien uusien investointien takaraja on vuodessa 2045. Maakaasun ja ydinvoiman kohtalosta käytiin kovaa vääntöä ennen luokitusjärjestelmän hyväksymistä. 6.7.2022 EU-parlamentti hyväksyi luokittelun (HS) Avaa

Syökö vihreäksi luokiteltu ydinvoima rahoitusta uusiutuvilta energialähteiltä?

Greenpeace vastustaa ydinvoiman luokittelua vihreäksi paitsi sen ympäristöhaittojen vuoksi myös siksi, että pelkää sen syövän uusiutuvan energian rahoitusta.

– Saastuttajat käyttävät jo nyt valheellista leimaa lapatakseen vihreää rahoitusta sieltä, missä sitä tarvitaan, perusteli kestävän rahoituksen kampanjoija Ariadna Rodrigo Greenpeacen Euroopan yksikön tiedotteessa huhtikuussa.

Ellen Ojala ei Greenpeacen väitettä niele.

Hän ei usko, että EU:n rahakanavat toimisivat samalla tavalla kuin tavallisen ihmisen talous, jossa yhden tavaran ostaminen voi viedä rahat jonkun toisen tavaran ostamisesta.

– Rahaa on aina saatavilla, jos niin halutaan. On kyse vain poliitikkojen tahdon puutteesta, ettei uusiutuviin ole panostettu enemmän ja ilmastokriisi on päästetty näin pahaksi, Ojala sanoo.

Ojala on kääntynyt ydinvoiman kannattajaksi – eikä koe olevansa yksin

Ellen Ojala kertoo itsekin olleensa vahva ydinvoiman vastustaja vielä vuosikymmen sitten.

– Mutta mieli muuttui, kun alkoi herätä siihen, kuinka paljon suurempi ja kiireellisempi ongelma ilmastokriisi on ja miten ydinvoima voi siinä auttaa.

Ojala ei pidä ydinvoimaa edelleenkään riskittömänä, mutta kokee sen ongelmat nyt pienempinä kuin aiemmin. Samanaikaisesti näkemys ilmastokriisin seurauksista on pahentunut.

Kuuntele, mitä mieltä Ellen Ojala on ydinvoiman huonoista puolista.

Vaikka perinteisesti suurin osa ympäristöväestä on ollut ydinvoimaa vastaan, Ojala arvio sen kannatuksen kasvaneen.

– Ehkä se on meitä jakava asia, mutta suurin osa siitä porukasta, missä minä liikun, on sitä mieltä, että ilmastokriisi on se akuutimpi uhka.

Suomen Greenpeace: ajankohtaiset kipupisteet ovat muualla

EU-tuomioistuimen kanteen takana on Greenpeacen Euroopan yksikkö ja seitsemän alueellista yhdistystä. Siinä ei ole mukana Greenpeace Norden, johon myös Suomen Greenpeace kuuluu.

Greenpeace Suomen apulaismaajohtaja Juha Aromaa sanoo syyn olevan se, ettei Greenpeacella ole Suomessa käynnissä tai suunnitteilla ydinvoimaan liittyvää työtä. Toisaalta järjestön sivuilla todetaan, ”ettei ydinvoima ole ratkaisu, jolla ilmastokriisi voitaisiin torjua”.

– Emme pidä ydinvoimakeskustelua ajankohtaisena Suomessa. Maamme ilmasto- ja energiapolitiikan ajankohtaiset kipupisteet ovat muualla. Kun resurssit ovat rajalliset, on priorisointi tärkeää, Aromaa sanoo.

Suomen toimisto onkin arvostellut EU:n vihreiden energianlähteiden luokittelua maakaasun, sekä bioenergian ja metsätalouden osalta.

Ellen Ojala muistuttaa, että tavoite ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on edelleen sama kuin EU:n ydinvoimalinjausta vastustavalla Greenpeacen Euroopan yksiköllä.

– Meillä on vain eri keinot tavoitteeseen pääsemiseen. Kukaan meistä ei halua nähdä Greenpeacen joutuvan merkityksettömäksi. Koen, että tässä riitelevät asiat eivätkä ihmiset.

Ellen Ojalan ajatuksiin voit tutustua tarkemmin Ylen Planetta on tulessa! -dokumenttisarjassa, joka julkaistiin syksyllä 2021.

Mitä sinä ajattelet ilmastonmuutoksen ja ydinvoiman riskeistä? Onko ydinvoima välttämätön osa ratkaisua? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 2.9. kello 23:een asti.