Hallitus myönsi 2,2 miljoonaa euroa Uudenkaupungin autotehtaan irtisanomisten jälkihoitoon

Hallitus on myöntänyt 2,2 miljoonaa euroa Uudenkaupungin rakennemuutostilanteen tukemiseksi Varsinais-Suomeen. Lisäksi erillisellä päätöksellä kohdennetaan 400 000 euroa ESR+-rahoitusta Varsinais-Suomeen. Rahoitus on tarkoitettu kokonaisuudessaan Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö tiedotteessaan.

Valmet Automotive ilmoitti keväällä 2023 päättyneiden muutosneuvotteluiden tuloksena 940 henkilön vähennystarpeesta Uudenkaupungin autotehtaalla. Näistä puolet toteutetaan lomautuksina ja loput irtisanomisina. Vaikutukset kohdistuvat myös alihankkijoihin, logistiikkaan ja palveluntarjoajiin, joiden vähennystarpeen arvioidaan olevan noin 100 henkilöä.

Teollisuus on Uudenkaupungin alueella suurin toimiala, ja autotehtaan vaikutus aluetaloudelle on merkittävä. Uudenkaupungin alueella on jo keväällä käynnistetty tilanteen edellyttämät toimet. Varsinais-Suomen liiton johdolla on kokoontunut laaja teollisuuden rakennemuutosryhmä. Uudenkaupungin kaupunki on koordinoinut toimintasuunnitelman valmistelun sidosryhmien kanssa.

– Nyt myönnetyllä rahoituksella arvioidaan olevan Uudenkaupungin ja Vakka-Suomen alueelle suuri merkitys uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomisessa. Etenkin matkailu ja energiasektori ovat alueella elinkeinorakenteen kehittämisen tuloksena nousevia aloja, arvioi elinkeinoministeri Wille Rydman ministeriön tiedotteessa.

Äkillisellä rakennemuutoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä työnantaja tai toimiala irtisanoo suuren määrän työntekijöitä kerralla konkurssin tai laajan sopeuttamistoimenpiteen johdosta.