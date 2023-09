Onko Suomen seuraava vahvuus ulkomaalaisten silmissä perhe-elämä? On, jos kokenut rekrytoija saisi päättää

Espanjalainen Javier Andrade rakastaa Suomen hidasta elämää. Hän vierailee toista kertaa Suomessa, perheensä kanssa anopin synnyinseudulla Kokkolassa.

Andrade asuu Sevillassa. Hänen mukaansa korona-aikana kiireettömästä elämästä tuli valttikortti, jota tavoitellaan. Moni espanjalainen esimerkiksi muutti pandemia-aikana suurkaupungin hälinästä maaseudulle.

– Huomattiin, että elämässä on muutakin kuin työtä. Minusta tuntuu, että Suomessa ihmiset osaavat syvemmin nauttia elämästään myös vapaa-aikana.

Andraden saksalais-suomalainen vaimo Heidi Schreiber arvostaa Suomen vakautta, terveydenhuoltoa ja koulutusta. Hän pitää luonnosta, vihreydestä, raikkaasta ilmasta, suomalaisesta ruoasta, frisbeegolfista ja kulttuuritapahtumista.

– Olimme elokuussa kokkolalaisella hiekkarannalla ja sinne tuli ryhmä koululaisia. 14- ja 16-vuotiaat lapsemme olivat hämmästyneitä siitä, voiko koulupäivän viettää luonnossa keräämällä mustikoita ja paistamalla pannukakkuja. Hekin haluaisivat sellaiseen kouluun.

Suomella olisi kaikki mahdollisuudet olla maailman onnellisin maa perheille, sanoo työntekijöitä ulkomailta Suomeen rekrytoivan henkilöstöfirma StaffPointin toimitusjohtaja Anu Ahokas. Muutamia muutoksia pitäisi kuitenkin tehdä.

Palataan Ahokkaan ajatuksiin myöhemmin ja katsotaan, miten asiat ovat tällä hetkellä.

Nämä ovat Suomen vahvuudet, joista kerrotaan maailmalle

Suomea markkinoidaan ulkomaille korkealla elämänlaadulla ja kiinnostavilla uramahdollisuuksilla: Suomi on vakaa ja turvallinen maa, jossa on hyvä työskennellä ja elää.

Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelman mukaan Suomeen halutaan ulkomailta korkeasti koulutettuja erityisosaajia, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja vientiteollisuuden osaajia ja kausityöntekijöitä. Business Finland lisää listaan myös start up -yrittäjät. Heitä etsitään Intiasta, Brasiliasta, Vietnamista ja EU:sta.

Ulkoministeriön ja Business Finlandin tutkimusten perusteella Suomen maabrändin vahvuuksia ovat yhteiskunnalliset teemat, kuten tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta sekä panostukset ympäristöön.

– Suomessa on ainutlaatuinen, puhdas luonto, joka on lähellämme myös kaupungeissa. Suomalaiset ovat myös halukkaita pitämään luonnosta huolta, mikä on tehnyt Suomesta ilmastohaasteiden ja -ratkaisujen globaalin asiantuntijan, kertoo Business Finlandin Work of Finland -yksikön johtaja Laura Lindeman.

Lindemanin mukaan Suomi erottuu kansainvälisten osaajien silmissä muista turvallisuudessa ja työ- ja vapaa-ajan tasapainossa. Esimerkiksi vanhempainvapaat ja päivähoitojärjestelmä mahdollistavat molempien vanhempien työskentelyn ja uran.

Myös suomalaisen työelämän matala hierarkia miellyttää.

Suomi on lisäksi innovatiivinen maa ja erityisasiantuntijoita houkutellaan maahan kiinnostavilla uramahdollisuuksilla esimerkiksi teknologiayrityksissä.

Heidi Schreiber kehuu suomalaisten kielitaitoa.

Intialaisille ja brasilialaisille puhutaan eri asioista

Suomeen etsitään työntekijöitä virallisen sivuston Workinfinland.comin, sosiaalisen median, PR-yhteistyön ja rekrytointifirmojen kautta. Lisäksi kohdemaissa järjestetään rekrytointitapahtumia.

Pisimpään markkinointia on tehty Intiassa, vuodesta 2019. Brasiliassa ja Vietnamissa houkuttelut käynnistyivät vasta viime keväänä.

Business Finlandin mukaan Suomea markkinoidaan samoilla vahvuuksilla kaikkiin maihin, mutta painotukset eroavat.

– Intialaisille tärkeitä ovat käytännön asiat, kuten työllistyminen. Intiassa on uramahdollisuuksien lisäksi korostettu Suomen perheystävällisyyttä.

Brasiliassa on kerrottu turvallisuudesta ja brasilialaisten kokemuksista Suomessa asumisesta. Brasiliassa ystävyyssuhteet merkitsevät paljon, Lindeman kertoo.

Markkinoinnissa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Suomen kaupunkien ja alueiden kanssa. Monelle osaajalle tuleva kotipaikkakunta ja sen arkinen elinpiiri on tärkeää.

Suomen pitäisi laittaa paljon paukkuja perheeseen

Kansainvälistä rekrytointia tekevän henkilöstöfirma StaffPointin toimitusjohtaja Anu Ahokas ottaisi valttikortiksi perheen. Ahokkaan mukaan Suomi voisi olla ”maailman onnellisin maa kansainvälisten osaajien perheille”.

Kilpailu kansainvälisestä työvoimasta on hurjan kovaa, Ahokas muistuttaa.

– Englanninkieliset maat menevät heittämällä Suomesta ohi houkuttelussa, koska kielikysymys on ratkaiseva, kun ihminen miettii uuteen maahan muuttamista. Suomen pitäisikin ottaa omat valtit käyttöön eli loistava perheiden arki, perheille suunnatut palvelut ja joustava Suomeen saapuminen. Nämä voisivat olla tekijöitä, joista voisimme kehittää Suomen uuden huippuvetovoiman, Ahokas sanoo.

Ahokas toivoo Suomelta rohkeutta tehdä perhettä arvostavia ratkaisuja. Työlupaprosessi pitäisi joustavoittaa, perheen yhdistämisen pitäisi olla nykyistä helpompaa. Suomeen tarvitaan lisää englanninkielisiä päiväkoteja ja kouluja. Kunnat voisivat auttaa käytännön asioissa, kuten uuden kodin hankinnassa ja puolison työllistymisessä.

– Monelle ihmiselle perhe on yksi tärkeimmistä asioista. Emmekö voisi olla maa, joka on kiinnostavin koko perheen näkökulmasta? Ahokas ehdottaa.

Siihen, millainen markkinointi missäkin maassa puree, vaikuttaa kuitenkin lähtömaan yhteiskunnallinen vakaus, taloustilanne ja kulttuuri. Pitää myös ottaa huomioon, että eri maiden digitalisaatioaste on erilainen eikä tietokoneita ja kännyköitä ole kaikilla.

Tilastotietoa maahanmuutosta Tänä vuonna Suomeen on tullut hieman enemmän työperäistä maahanmuuttoa kuin vuonna 2022 (Migrin oleskelulupatilasto). Vuonna 2022 Migri myönsi 16 000 työperäistä oleskelulupaa. Luvussa eivät ole kaikki maahantulijat. Tänä vuonna (2023) Suomeen on tultu eniten töihin Venäjältä, Filippiineiltä, Intiasta, Bangladeshista ja Sri Lankasta. Vuoden 2022 kärkimaita olivat Venäjä, Intia, Filippiinit, Ukraina ja Kiina. Myönteisten päätösten määrä yhteensä (kaikki kansalaisuudet) 30 338 Top 10 maat (kansalaisuus myönteisten työperusteisten ensimmäisten lupien määrä) Filippiinit 4312, Venäjä 4052, Ukraina 3885, Intia 2483 Kosovo 1588, Uzbekistan 1409, Kiina 1182, Thaimaa 1132, Turkki 824, Valko-Venäjä 651. Avaa

Ja kaikesta huolimatta Suomi tunnetaan huonosti

Vanhempi tutkija, valtiotieteiden tohtori Rolle Alho E2 Tutkimuksesta haastatteli maahanmuuttajia, jotka työskentelivät rakennusalalla, maataloudessa, ravintola-alalla ja siivousalalla. Tutkimus julkaistiin keväällä 2023.

Haastateltujen mukaan ulkomailla ei tiedetä Suomesta juuri mitään naapurimaita lukuun ottamatta. Moni oli kuitenkin kuullut, että Suomi on maailman onnellisin maa ja että PISA-tulokset ovat hyviä.

Suomen hyvä maine oli yksi keskeinen tekijä, joka vaikutti haastateltujen muuttopäätökseen.

Suomeen heitä houkuttelivat perhe ja Suomen maine turvallisena ja toimivana yhteiskuntana. Esimerkiksi Filippiineiltä muuttaneiden lähihoitajien ja sairaanhoitajien mielestä Suomessa on hyvä kasvattaa lapsia. Ei tarvitse olla varakas, että lapset saavat hyvän koulutuksen. Nämä seikat kiinnittivät heitä Suomeen.

Yllättävän moni näki myös Suomen ilmastossa hyviä puolia, esimerkiksi lumiset talvet. Voi harrastaa talviurheilulajeja, ja jo pelkkä lumen näkeminen on eksoottista ja joillekin myönteinen kokemus.

Osa maahanmuuttajista oli ennen Suomeen tuloa työskennellyt erittäin kuumissa maissa, kuten Saudi-Arabiassa. He sanoivat arvostavansa sitä, ettei Suomessa ole koskaan liian kuuma.

Tuskaiseksi tutkimukseen vastatteet kokivat oleskelulupamenettelyn ja vaikeuden yhdistää perhe matalapalkkaisella alalla. Esimerkiksi siivoojana työskennellyt henkilö kertoi tehneensä pitkään jopa 16-tuntisia työpäiviä, jotta saavutti tulorajat ja sai perheensä Suomeen.

Ulkomaalaiset työntekijät kokivat myös ennakkoluuloja ja rasismia sekä työelämässä että vapaa-ajalla.

Maakuva muuttuu hitaasti

Viime aikoina on puhuttu paljon rasismin vaikutuksesta Suomen maakuvaan. Tutkimusten mukaan maakuva muuttuu kuitenkin hitaasti. Yksittäisten tapahtumien vaikutusta on vaikea arvioida lyhyellä aikavälillä.

Heidi Schreiberin perhe on monikulttuurinen.

Heidi Schreiber on lukenut muutamia englanninkielisiä artikkeleita Suomen rasismikeskustelusta. Hän pitää keskustelua outona. Hän ymmärtää pelot, mutta muistuttaa, että ihminen on aina ulkomaalainen lähdettyään kotimaastaan.

– Vanhempani ovat eri kansallisuutta ja perheessäni on niin monta kansallisuutta, että minun on vaikea ymmärtää rasismia, koska minne tahansa menenkin, olen aina muukalainen ja perheen jäsen.

