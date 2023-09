Nuorisotila on paikka, jossa saa vain olla ja jutella aikuiselle – Tampereella 300 neliön tila rakentuu nuorten omille toiveille

Nokialla avattiin uusi nuorisotila syyskuussa, Tampereella 300 neliön kokoinen nuorisotila avautuu lähikuukausina. Toimittaja Katri Tapola jalkautui nuorten pariin kysymään, mitä he haluavat nuorisotiloissa tehdä. Video: Jani Aarnio / Yle

Nuorisotilojen käyttäjämäärät kasvoivat etenkin koronavuosien jälkeen. Tiloille on kysyntää, sillä kaikkien koti ei ole sellainen, jossa saa rauhassa hengailla sohvalla kavereiden kanssa.

Alle 18-vuotiaille tarkoitettujen nuorisotilojen määrä vaikuttaa olevan kasvussa. Etenkin koronavuodet saivat nuoret suuntaamaan nuorisotiloille.

– Koronan jälkeen kunnista kautta koko Suomen kantautunut viesti on ollut, että neliöt meinaavat loppuvat kesken, kun tiloilla käy niin paljon nuoria, summaa Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan verkostopäällikkö Suvi Lappalainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen johtaja Henni Axelin muistuttaa, että alle 18-vuotiaille on yhteiskunnassa hyvin vähän ilmaisia paikkoja, joissa olla ja hengata.

Nuorisotilat ovat tarpeeseen tärkeä vastaus.

– Kaikkien koti ei ole sellainen paikka, jossa saa olla kavereiden kanssa rauhassa sohvalla. Hengaaminen, kavereiden kanssa oleminen ja aikuisen silmään tarpeeton joutilaisuuskin kuuluu oleellisena osana nuoruuteen ja kasvuun.

Avaa kuvien katselu Hengaaminen ja kavereiden kanssa oleilu ovat tärkeitä asioita nuoruudessa. Kuvassa lapset pelaavat biljardia Nokian upouusissa nuorisotiloissa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Suomessa on tällä hetkellä 765 nuorisotilaa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan yksiselitteistä tilastoa tilojen määrästä ei kuitenkaan ole, koska kunnilla on eri käytäntöjä laskea nuorten käytössä olevia tiloja.

Suosio on aaltoliikettä

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewartin mukaan nuorisotilojen käyttö vaihtelee vuosien saatossa.

– Joku sukupolvi ei näe nuorisotilaa omakseen ja käyttöaste saattaa jäädä alhaiseksi. Kunnassa saatetaan tehdä hätiköityjä päätöksiä sulkemalla nuorisotiloja kokonaan. Seuraavan sukupolven kohdalla tilanne saattaakin olla toinen ja nuoret haluaisivat käyttää tiloja.

Stewartin mukaan nuorisotilojen käyttö riippuu paljon tilan tarjoamista mahdollisuuksista. Parhaimmillaan toiminta on nuorten näköistä.

– Onko tila pelkästään nuorten olohuone, mikä sinänsä ei ole huono asia, vai tarjotaanko tavoitteellista nuorisotyötä?

Suosioon vaikuttavat myös aukioloajat ja kuntien nuorisotyölle osoittamat resurssit.

– Päättäjien pitää antaa mahdollisuus riittäviin aukioloaikoihin. Nuorisotyön ohjaajalla pitäisi olla riittävästi työaikaa eikä muita vastuita, kuten kunnan silakkamarkkinat ja hiihtokilpailut.

Tampereelle ensimmäinen avoin nuorisotila keskustaan

Tampereella ei ole vielä koskaan ollut keskustassa kaupungin tarjoamaa avointa nuorisotilaa. Tilanne muuttuu lähikuukausina, kun kauppakeskus Koskikeskukseen remontoidaan tilat nuorille.

Tampereen kaupungin vs. nuorisopalvelujohtaja Tiina-Liisa Vehkalahden mukaan 300 neliötä on toimintoineen osin nuorten itse suunnittelema.

– Tänne haluttiin muun muassa tilaa taiteen tekemiselle, hiljaiselle olemiselle ja mahdollisuutta paeta melusaastetta.

Avaa kuvien katselu Tiina-Liisa Vehkalahden selän takana on tekeillä oleva Tampereen kaupungin uusi nuorisotila. Se tulee Koskikeskuksen 0-kerrokseen Otavalankadun puoleiseen päähän. Kuva: Jani Aarnio / Yle

– Tämän tyyppistä avointa tilaa ei ole aiemmin ollut. Täällä voi vaan olla, viettää aikaa kavereiden kanssa tai tavata turvallisia aikuisia.

Tamperelainen nuorisokolmikko ei ollut kuullut tekeillä olevasta nuorisotilasta. Kiinnostus kyllä heräsi heti.

Alex Lahtinen on aiemmin käynyt järjestettyä toimintaa tarjoavassa nuorisotilassa.

– Tanssikursseilla ja laulutunneilla lähinnä. Samanlainen toiminta kiinnostaisi kyllä täälläkin.

Koskikeskuksen tila on sopivasti lähellä, sanoo Jemina Tuominen.

Avaa kuvien katselu Mauri Palmutie, Alex Lahtinen ja Jemina Tuominen olivat kaikki aiemmin käyneet järjestetyssä nuorisotoiminnassa. Aviomesta paikasta he innostuivat heti. Kuva: Jani Aarnio / Yle

– Täällä voisi olla kaverin kanssa, kuunnella vaikka musiikkia. Mieluummin kuin pyörii kaupungilla.

Mauri Palmutie toteaa, että jos ei ole muuta tekemistä tai tilassa tapaisi tuttuja, niin aika varmasti kuluisi paremmin nuorisotilassa.

– Pienestä pitäen autopelejä pelanneena, sellainen rallin ammattilaissimulaattori olisi ihan kiva.

Turvalliset aikuiset tärkeitä

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan nuorille teettämän kyselyn mukaan nuorisotilat ovat niiden toimintaan osallistuville nuorille erittäin tärkeitä.

Kysely toteutettiin 75 kunnassa ja 303 nuorisotilassa loka-marraskuussa 2022. Kyselyyn vastasi yli 7 000 nuorta. Nuorisotiloissa on vastausten mukaan turvallista olla. Muita tärkeitä syitä tulla nuorisotiloihin ovat kaverit, mukavat nuorisotyöntekijät ja kiva tekeminen.

Nokian kaupungin nuoriso-ohjaaja Maikku Erikssonin mukaan juuri luotettavat aikuiset ovat osa nuorisotilojen suosiota.

– Viime aikoina olen keskustellut karaoken ohessa erilaisista suhteista ja siitä, mistä poikien kanssa voi puhua sekä myös kotioloista. On tärkeää olla se tyyppi, jota aidosti kiinnostaa, mitä nuorelle kuuluu.

Avaa kuvien katselu Maikku Erikssonin (taustalla kukallisessa mekossa) toiveena on saada nuorisotilaan soittimia ja tila musiikkiharrastukselle. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Nokialla avataan uudet nuorisotilat syyskuun aikana. Aiemmin tila oli kirjaston yhteydessä, mutta yhteiselo koettiin haasteelliseksi. Tilat olivat liian hälyiset ja ahtaat, lisäksi kirjaston käyttäjät kokivat nuorisotilan aiheuttavan haittaa.

Kävimme koekäyttämässä Nuksun uudet tilat samaan aikaan nokialaisten kuudesluokkalaisten kanssa.

Adeliina Korkatti teki kynä sauhuten historian läksyjä pallotyynyn päällä.

– Jos on sisarukset kipeinä tai vanhemmat töissä, niin kavereille ei välttämättä voi mennä, silloin on kiva, että on paikka mihin mennä.

Avaa kuvien katselu Nokialaiset Adeliina Korkatti, Veera Rauta ja Miisa Hakari olivat koekäyttämässä Nuksun tiloja. Miisa Hakarin mielestä parasta on se, että nuorisotilassa voi saada uusia kavereita ja tavata kivoja aikuisia. Kuva: Jani Aarnio / Yle

– Pikkuveli on uhmaiässä ja haluaa olla aina mukana, tänne hän ei pääse, naureskelee Veera Rauta.