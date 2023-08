Ukraina sanoo iskeneensä Venäjän lentotukikohtaan ”lentävillä pahvilaatikoilla” – viisi huippuhävittäjää vaurioitui

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU sanoo vaurioittaneensa viittä venäläistä hävittäjää Kurskin lentokentällä viime viikonloppuna. Useiden sotaa seuraavien asiantuntijoiden mukaan Ukraina olisi käyttänyt iskussa ensi kertaa pahvista valmistettuja Corvo-drooneja.

Iskussa vaurioitui paitsi neljä Su-30-hävittäjää ja yksi MiG-29-hävittäjä, myös kaksi Pantsir-ohjusten laukaisualustaa ja S-300-ilmatorjuntajärjestelmä kertoo SBU:n nimettömänä pysyttelevä työntekijä Kyiv Post -lehdelle.

Corvo PPDS (Precision Payload Delivery System) on australialaisen SYPAQ-yhtiön kehittämä miehittämätön lennokki. Ukrainan ja Australian välisen sopimuksen mukaan Ukraina on saanut satoja Corvo-drooneja kuukausittain maaliskuusta lähtien. Alun perin se oli suunniteltu tiedusteluun ja pienten esineiden toimittamiseen, mutta Ukrainassa sitä on muunneltu hyökkäysiskuja varten.

Corvo-droonin erikoisuus on se, että se on valmistettu pääasiassa pinnoitetusta pahvista. Se painaa vain 2,4 kiloa, mutta pystyy kantamaan tyypistä riippuen 3 – 5 kilon kuorman, esimerkiksi pommin, 120 kilometrin päähän, yhtiö kertoo.

Asetekniikkaan erikoistunut yhdysvaltalainen kirjailija Chuck Pfarrer esittelee droonin X-tilillään.

Australian asevoimien sotilaat ovat testanneet Corvon kokoonpanoa vuodesta 2019 lähtien. Kaikki kokoonpanoon tarvittava on mahdutettu hieman perhepitsalaatikkoa suurempaan pakettiin.

Sotilaat pystyvät ohjeiden avulla taittelemaan droonin rungon oikeaan muotoon, asentamaan kevytrakenteisen moottorin, akun ja ohjausjärjestelmän, ja kiinnittämään siivet vahvoilla kuminauhoilla ja liimalla. Jakoavainta tarvitaan vain potkurin kiinnittämiseen, kertoo Grounded curiosity -asetekniikkajulkaisu.

Elektroninen häirintä ei vaikuta

Corvo-drooni lähetetään liikkeelle pienellä katapultilla. Tätä ennen sen tietokoneeseen ohjelmoidaan lentoreitti. Ohjelmointi on tehty niin yksinkertaiseksi, että kuka tahansa sotilas pystyy tekemään sen muutamassa minuutissa.

Drooni lentää siis omalla ohjauksella eikä tarvitse esimerkiksi GPS-signaalia. Tästä syystä se ei piittaa tavanomaisesta elektronisesta häirinnästä, kuten GPS-signaalin häirinnästä.

Hento pahvirakenne näkyy tutkassa erittäin huonosti, joten sitä on lähes mahdoton havaita.

Pahvidroonien etuna on myös halpuus. Yhden Corvo PPDS:n hinnaksi arvioidaan noin 3 500 euroa. Mikäli tieto Corvo-droonien iskusta Kurskin lentotukikohtaan pitää paikkansa, on se ollut Ukrainalle erittäin edullinen sotatoimi. Venäläisen Su-30-hävittäjän arvo on kymmeniä miljoonia euroja.

Venäläismedia vahvistaa

Kurskin hyökkäyksen tekotapaa ei voida vahvistaa puolueettomista lähteistä. Venäjän ilmavoimia tarkoin seuraava Telegram-kanava @fighterbomber kertoi kuitenkin pian Kyiv Postin uutisen jälkeen, että Kurskiin olisi isketty australialaisilla drooneilla.

Lisäksi Ukrainan Australian-suurlähettiläs Vasyl Myroshnychenko vahvisti asian omalla tilillään viestipalvelu X:ssä (ent. Twitter).

Toimittaja Antti Kurra kertoo, miksi Venäjä ei ole pystynyt estämään drooni-iskuja.

”Pahvidrooneja” esitellään Military-TV:n Youtube-videolla.

